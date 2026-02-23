Was ist HumanEval?

Viele Code-LLM-Benchmarks verwenden Methoden, die auch für die Textgenerierung eingesetzt werden, wie zum Beispiel matchbasierte Metriken, die generierte Codebeispiele mit einer Referenzlösung vergleichen. Matchbasierte Metriken berücksichtigen jedoch in der Regel nicht die verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Problem gelöst werden kann, von denen jede funktional gleichwertig mit der Referenzlösung sein kann.

Aus diesem Grund setzt der HumanEval-Benchmark auf funktionale Korrektheit: Ein generiertes Codebeispiel gilt als korrekt, wenn es eine Suite von Komponententests besteht. Dieser Ansatz spiegelt die Vorgehensweise von Entwicklern wider, die den Erfolg ihres Codes bewerten, indem sie ihn einer Reihe von Komponententests unterziehen und sicherstellen, dass er jeden einzelnen besteht.

HumanEval misst die funktionale Korrektheit mithilfe der pass@k-Metrik. Für jedes Problem generiert ein Modell k Codebeispiele. Wenn eine dieser Stichproben die Komponententests besteht, gilt das Problem als korrekt gelöst. Die pass@k-Metrik schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine der k Stichproben funktional korrekt ist.