GPT-5 möchte Ihr Programmierer, Tutor und Sparringspartner sein

OpenAI hat GPT-5 offiziell vorgestellt und beschreibt es als „unser bisher intelligentestes, schnellstes und nützlichstes Modell mit eingebautem Denkvermögen“. Das neue Flaggschiffmodell ist nun für alle über ChatGPT und über die API-Plattformen von OpenAI verfügbar.
Laut OpenAI bietet GPT-5 „Expertenintelligenz für jedermann“. Das Unternehmen erklärt, das Modell sei „in jeder Hinsicht intelligenter“ und ziele darauf ab, „nützlichere Antworten in Mathematik, Naturwissenschaften, Finanzen, Recht und mehr“ zu liefern. OpenAI vergleicht es damit, „ein Expertenteam jederzeit für alle Fragen zur Verfügung zu haben“.
Die Veröffentlichung ist Teil eines umfassenderen Sommerupdates von OpenAI und spiegelt die fortlaufende Entwicklung hin zu kontextbewussteren, vielseitigeren und personalisierten KI-Systemen wider. Benutzer können es „in ChatGPT ausprobieren“, während Entwickler und Unternehmen eingeladen sind, mit GPT-5 über die OpenAI API „mit dem Entwickeln zu beginnen“.
GPT-5 bietet außerdem neue Funktionen in ChatGPT. Eine solche Funktion ist die Individualisierung. Die Benutzer können aus vier voreingestellten Persönlichkeitstypen eine Persönlichkeit auswählen, die besser zu ihrem Kommunikationsstil passt: Zyniker, Roboter, Zuhörer und Nerd. In der Zwischenzeit versteht eine neue Sprachfunktion „Ihre Anweisungen besser und ermöglicht es Ihnen, den Sprechstil anzupassen“.
Ein „Lernmodus“ bietet „personalisierte Schritt-für-Schritt-Hilfe zum Erlernen beliebiger Inhalte“, während Integrationen es Benutzern ermöglichen, „ihr Gmail-Konto und ihren Google Kalender zu verbinden“, damit das Modell personalisierte Antworten generieren kann und dabei „bestehende Berechtigungen beachtet“.
Abschließend beschreibt OpenAI GPT-5 als sein bisher fortschrittlichstes Modell für Codierung und Agentenaufgaben, dessen Funktionen unter anderem die Generierung von hochwertigem Code, die Erstellung von Front-End-Benutzeroberflächen mit minimalen Prompts und eine verbesserte Leistung bei der Persönlichkeitsmodellierung, Steuerbarkeit und der Ausführung erweiterter Sequenzen von Werkzeugaufrufen umfassen.
Shobhit Varshney, Leiter des Bereichs Daten und KI bei IBM, lobte die Veröffentlichung und bezeichnete sie in einem LinkedIn-Beitrag als „das beste Modell für Codierung und Agentenaufgaben“. Er merkte an, dass das System mehrere Ebenen des Denkens vorsieht – hoch, mittel, niedrig und minimal –, sodass es sein „Denken“ auf der Grundlage der Aufgabenkomplexität und der Kosten skalieren kann.
Varshney hob auch das Training des Models in der realen Welt hervor. „Sie hatten Millionen realer Interaktionen (sowohl naiver als auch böswilliger) als Trainingsgrundlage“, schrieb er. „Hier liegt der Wettbewerbsvorteil eines proprietären, gehosteten SaaS-Modells.“
Während das Flaggschiffmodell GPT-5 für das größte Aufsehen sorgte, waren es die kleineren, weiterentwickelten Versionen, insbesondere GPT-5 nano, die IBM Distinguished Engineer Chris Hay beeindruckten. „Das übertrifft die meisten großen Modelle auf dem Markt, besonders bei agentischen Aufgaben und Tool-Calling“, sagte er in einer aktuellen Folge von Mixture of Experts.
Der neue Modellrouter erleichtert es den Menschen erheblich, das GPT-Modell auszuwählen, das am besten zu ihrer Aufgabe passt. „Ein Meme im Internet drehte sich darum, wie kompliziert es war, im Modellselektor von [OpenAI] das richtige Modell für einen bestimmten Zweck zu finden“, sagte Hay. „Die Zusammenführung aller Modelle innerhalb einer einzigen Familie um GPT-5 mit einem vorgeschalteten Modellrouter war ihr Weg, dieses Problem zu lösen.“
Der Preis und die Zuverlässigkeit von GPT-5 beeindruckten Mihai Criveti, einen Distinguished Engineer of Agentic AI bei IBM. „Es eignet sich besonders gut zum Aufrufen von Tools, was für Agenten entscheidend ist“, sagte er in der Mixture of Experts Folge. „Die Lösung ist viel zuverlässiger und wird zu Kosten verkauft, die für diese Art von Agenten-Workload nachhaltig sind.“
Zum Thema Verbesserungen in der Codierung – eine der wichtigsten Innovationen, die OpenAI mit der Veröffentlichung von GPT-5 hervorhebt – äußerten sich Hay und Criveti zurückhaltender. Criveti erhielt am Freitag, den 8. August, gegen 2 Uhr morgens Zugang zu GPT-5. „Ich bin aus dem Bett aufgestanden. Ich rannte zu meiner Maschine und arbeitete die ganze Nacht, probierte Prompts aus, testete es mit verschiedenen Tools, probierte es mit MCP [Model Control Protocol]“, sagte er. „Und am Morgen musste ich dann wieder meiner eigentlichen Arbeit nachgehen und griff dabei erneut auf Claude Opus 4.1 zurück“, fuhr er fort und bezog sich dabei auf das Flaggschiff-Codierungsmodell von Anthropic. Hay saß im selben Boot, als er sich fragte, ob GPT-5 seine bewährten LLMs für die alltäglichen Codierungsaufgaben ersetzen würde. „Ich hatte große Hoffnungen, aber nein.“
PJ Hagerty, Lead AI Advocate für IBM, lobte die neue Version als einen großen Fortschritt für den täglichen Geschäftsbetrieb. „Der größte Mehrwert für Unternehmen besteht darin, die riesige Menge an Inhalten, mit denen sie zu tun haben, zu kontextualisieren und sie so prägnant darzustellen, dass Menschen sie indexieren können“, sagte er in einem Interview mit IBM Denken.
Allerdings äußerte er Skepsis gegenüber einigen Behauptungen des OpenAI-Teams bei der großen Ankündigung am Donnerstag, darunter die Aussage des Gründers Sam Altman, dass GPT-5 wie ein „echter Experte auf Doktorandenniveau“ spreche.
„Das ist nicht der Fall“, sagte Hagerty. „Es liest akademische Dissertationen.“ Ich könnte zwar Dissertationen lesen, aber mir fehlt die gelebte Erfahrung eines promovierten Wissenschaftlers sowie die praktischen Fähigkeiten. Wenn ich alle Twilight-Bücher lese, heißt das nicht, dass ich mehr über Vampire weiß als alle anderen.“
Trotz dieser Vorbehalte ist Hagerty hinsichtlich der Zukunftsaussichten von ChatGPT optimistisch. Er sagte: „Das bringt uns der allgemeinen KI näher“ – dem noch theoretischen Stadium, in dem KI die menschliche Intelligenz nachbilden kann.
Hagerty sieht auch das neueste Angebot von OpenAI als Motivation für die Branche der Large Language Models (LLM) insgesamt. „Das wird viele andere LLMs unter Druck setzen, ihre Leistungen zu verbessern“, sagte er. „So wie damals, als das erste iPhone auf den Markt kam und Android sich behaupten musste, erleben wir das jetzt wieder.“
