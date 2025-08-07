GPT-5 möchte Ihr Programmierer, Tutor und Sparringspartner sein

Während das Flaggschiffmodell GPT-5 für das größte Aufsehen sorgte, waren es die kleineren, weiterentwickelten Versionen, insbesondere GPT-5 nano, die IBM Distinguished Engineer Chris Hay beeindruckten. „Das übertrifft die meisten großen Modelle auf dem Markt, besonders bei agentischen Aufgaben und Tool-Calling“, sagte er in einer aktuellen Folge von Mixture of Experts.

Der neue Modellrouter erleichtert es den Menschen erheblich, das GPT-Modell auszuwählen, das am besten zu ihrer Aufgabe passt. „Ein Meme im Internet drehte sich darum, wie kompliziert es war, im Modellselektor von [OpenAI] das richtige Modell für einen bestimmten Zweck zu finden“, sagte Hay. „Die Zusammenführung aller Modelle innerhalb einer einzigen Familie um GPT-5 mit einem vorgeschalteten Modellrouter war ihr Weg, dieses Problem zu lösen.“

Der Preis und die Zuverlässigkeit von GPT-5 beeindruckten Mihai Criveti, einen Distinguished Engineer of Agentic AI bei IBM. „Es eignet sich besonders gut zum Aufrufen von Tools, was für Agenten entscheidend ist“, sagte er in der Mixture of Experts Folge. „Die Lösung ist viel zuverlässiger und wird zu Kosten verkauft, die für diese Art von Agenten-Workload nachhaltig sind.“

Zum Thema Verbesserungen in der Codierung – eine der wichtigsten Innovationen, die OpenAI mit der Veröffentlichung von GPT-5 hervorhebt – äußerten sich Hay und Criveti zurückhaltender. Criveti erhielt am Freitag, den 8. August, gegen 2 Uhr morgens Zugang zu GPT-5. „Ich bin aus dem Bett aufgestanden. Ich rannte zu meiner Maschine und arbeitete die ganze Nacht, probierte Prompts aus, testete es mit verschiedenen Tools, probierte es mit MCP [Model Control Protocol]“, sagte er. „Und am Morgen musste ich dann wieder meiner eigentlichen Arbeit nachgehen und griff dabei erneut auf Claude Opus 4.1 zurück“, fuhr er fort und bezog sich dabei auf das Flaggschiff-Codierungsmodell von Anthropic. Hay saß im selben Boot, als er sich fragte, ob GPT-5 seine bewährten LLMs für die alltäglichen Codierungsaufgaben ersetzen würde. „Ich hatte große Hoffnungen, aber nein.“