Container sind ausführbare Softwareeinheiten, in denen der Anwendungscode mit seinen Bibliotheken und Abhängigkeiten verpackt ist. Sie werden auf standardisierte Weise verpackt, so dass der Code überall ausgeführt werden kann, ob auf dem Desktop, in der traditionellen IT oder der Cloud.

Dies geschieht durch eine Form der Betriebssystemvirtualisierung, bei der Funktionen des Betriebssystemkernels (z. B. Linux-Namespaces und Cgroups, Windows-Silos und Jobobjekte) genutzt werden können, um Prozesse zu isolieren und die Menge an CPU, Speicher und Festplatte zu steuern, auf die diese Prozesse zugreifen können.