Was ist CMMS für die Fertigung?

Ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) ist eine Softwarelösung, die Unternehmen dabei unterstützt, Aspekte ihrer Wartung zu automatisieren, Aktivitäten zu dokumentieren und Workflows zu verbessern. In der Fertigungsindustrie können CMMS-Lösungen veraltete reaktive Wartungsprozesse in moderne proaktive und präventive Prozesse umwandeln.
Vor der weitverbreiteten Einführung von CMMS-Software waren Wartungsmanager auf manuelle Werkzeuge zur Verwaltung von Wartungsaktivitäten angewiesen. In der Fertigungsindustrie wurden diese Methoden mit der zunehmenden Komplexität der Anlagen und Systeme durch neue Technologien ineffizient und veraltet. Heutzutage können hochautonome CMMS-Plattformen anspruchsvolle Wartungsaufgaben selbstständig durchführen und detaillierte Aufzeichnungen über Asset-Reparaturen und -Verbesserungen führen.
Der globale Markt für CMMS-Lösungen, insbesondere im Fertigungssektor, wächst rasant. Laut einem aktuellen Bericht wird erwartet, dass der Markt bis zum Jahr 2034 auf 3,5 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 10 % entspricht. Allein die Fertigungsindustrie dürfte für 35 % dieses Wachstums verantwortlich sein.1
In der Fertigungsindustrie können Asset-Ausfallzeiten teure Störungen verursachen. Moderne CMMS-Plattformen funktionieren wie zentrale Wartungszentren und helfen Unternehmen, die Betriebszeit der Assets durch die Integration neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und dem Internet der Dinge (IoT) zu erhöhen.
Durch die Erfassung und Überwachung von Echtzeitdaten, die von IoT-Sensoren gesammelt werden, helfen CMMS-Plattformen den Wartungsteams, kritische Aspekte ihrer Wartungsabläufe zu optimieren. Hier finden Sie einen genaueren Blick auf die Kernfunktionen von CMMS-Lösungen und darauf, wie sie speziell auf die Bedürfnisse der Fertigungsbranche zugeschnitten sind.
CMMS-Tools helfen den Wartungsteams in der Fertigungsindustrie, sich von ineffizienten reaktiven Wartungspraktiken zu modernen und effizienten vorausschauenden Wartungspraktiken zu entwickeln.
Eine moderne CMMS-Plattform kann Wartungsarbeiten automatisch auf Basis von Echtzeitdaten planen, die sie von IoT-Sensoren erfasst, und proaktiv die Reparatur oder den Austausch von Teilen einplanen, bevor diese ausfallen. Dieser Ansatz, der als vorausschauende Wartung bekannt ist, trägt dazu bei, kostspielige Ausfälle und ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden und die Lebenszyklen von Equipment zu verlängern.
CMMS-Software automatisiert wichtige Aspekte der Arbeitsauftragsverwaltung, die bisher manuell durchgeführt wurden, wie die Zuweisung von Technikern, die Bestellung von Ersatzteilen und die Dokumentation der durchgeführten Wartungsarbeiten.
Eine CMMS für die Fertigungsplattform kann jede Wartungsaufgabe verfolgen und umfassende Wartungshistorien für jedes Asset in ihrem System führen. Diese Funktion gewährleistet eine strenge Dokumentation, die Garantieanforderungen und Auditstandards erfüllt.
CMMS-Lösungen helfen Beschaffungsmanagern in der Fertigungsindustrie, ihren Bestand an Ersatzteilen effizienter zu verwalten.
CMMS-Plattformen können so programmiert werden, dass sie Artikel automatisch nachbestellen, wenn die Lagerbestände niedrig sind, und Engpässe von Teilen vor geplanten Wartungsarbeiten antizipieren. CMMS für die Fertigung hilft Bestandsverwaltungsteams, Engpässe von Teilen zu reduzieren, Kosteneinsparungen zu erzielen und menschliche Fehler zu eliminieren.
Moderne CMMS-Software-Systeme helfen Fertigungsteams dabei, alle Aspekte der Asset-Leistung in Echtzeit zu überwachen.
CMMS-Softwareplattformen sind mit hochmodernen Dashboards ausgestattet, die Kennzahlen und wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie Betriebszeit, Ausfallzeit und Verschleiß visualisieren. Diese Funktion ermöglicht es Teams, die Leistung der Assets zu verfolgen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.
Moderne CMMS-Lösungen sind zentralisierte, intuitive, datengesteuerte Wartungssysteme, die eine Vielzahl von Wartungsaufgaben optimieren und automatisieren.
Oftmals lassen sich diese Plattformen mit anderen Systemen wie Enterprise Asset Management-Suiten (EAM) oder Computer-Aided Facilities Management-Software (CAFM) verbinden. Dieser Ansatz bietet Wartungsmanagern einen einheitlichen Überblick über die Leistung und Wartung aller Assets.
Die Fertigungsbranche ist auf CMMS-Tools angewiesen, um ihre wertvollsten Assets zu erhalten. Von der Automatisierung zur Steigerung der Effizienz bis hin zu hochmodernen KI- und IoT-Systemen, die autonom arbeiten können – hier ein Überblick über die wichtigsten Vorteile von CMMS für die Fertigung.
Einer der wichtigsten Vorteile von CMMS-Tools für die Wartung von Assets in der Fertigungsindustrie besteht darin, sicherzustellen, dass die Assets stets optimale Leistung erbringen. Sie minimieren auch die Leerlaufzeit so weit wie möglich. Durch die genaue Überwachung des Asset-Zustands und der Leistungsfähigkeit sowie die Automatisierung kritischer Aspekte der Wartungsplanung reduzieren moderne CMMS-Lösungen Ausfallzeiten, erhöhen die Betriebszeit und verlängern die Lebensdauer von Assets.
Mithilfe von CMMS-Software kann die Wartung nach Zeitintervallen und Zählerständen geplant werden, um sicherzustellen, dass Assets repariert werden, bevor es durch Ausfälle und Gerätestörungen zu Arbeitsunterbrechungen kommt. Mit IoT-Geräten wie Sensoren, die an komplexen Fertigungsmaschinen und Bauteilen angebracht sind, kann die CMMS-Software KPIs wie Vibration, Flüssigkeitsstand, Druck und Temperatur messen. Die Software kann dann die Techniker alarmieren, wenn unsichere Werte erreicht werden.
Eine leistungsstarke, gut implementierte CMMS-Plattform kann einem Fertigungsteam helfen, sich von einem veralteten, manuellen Ansatz zu einem effizienteren, modernen Ansatz weiterzuentwickeln, der neue Technologien nutzt. Facility-Manager nutzen beispielsweise CMMS-Software, um den Wartungsbedarf im Voraus zu prognostizieren und die Wartung zu einem Zeitpunkt zu planen, der die Produktionslinie nicht unterbricht.
CMMS-Lösungen sind entscheidend dafür, dass Fertigungsunternehmen ihre Ziele der digitalen Transformation erreichen. Laut einem aktuellen Bericht lassen 57 % der Wartungsmanager in der Fertigungsbranche ihre Assets immer noch bis zum Ausfall laufen, bevor sie sie reparieren – ein kostspieliger und riskanter Ansatz, der als Wartung bis zum Ausfall bezeichnet wird.2 Moderne CMMS-Lösungen helfen Managern, sich von der „Run to Failure“-Praxis zu verabschieden und Assets strategischer zu reparieren und zu ersetzen.
CMMS-Plattformen für die Fertigung helfen Facility-Managern und Wartungsteams, die Kosten in mehreren wichtigen Bereichen zu senken. Echtzeit-IoT-Daten von Sensoren, die an komplexen Fertigungssystemen angebracht sind, überwachen permanent den Zustand der Assets und verringern so die Wahrscheinlichkeit kostspieliger und unerwarteter Ausfälle. CMMS-Tools tragen außerdem dazu bei, die Lebenszyklen von Assets zu verlängern, sodass diese länger Höchstleistungen erbringen und nicht so oft ersetzt werden müssen.
CMMS-Plattformen verbessern nicht nur die Leistung und den Gesamtzustand der Assets, sondern helfen auch den Wartungsteams, Kosten zu senken, indem sie Prozesse und Workflows effizienter gestalten. Durch die Automatisierung von Aufgaben, für die zuvor manuelle Eingaben erforderlich waren (zum Beispiel Aufzeichnungen, Arbeitsauftragszuweisung und Bestandverwaltung), ermöglichen CMMS-Tools den Wartungsteams, Ressourcen effizienter zu nutzen.
Ein weiterer Aspekt der Wartung, den moderne CMMS-Tools verbessern, ist die strenge und oft kostspielige Praxis der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Produktionsunternehmen, die in mehreren Gebieten tätig sind, stehen vor erheblichen Hürden, wenn sie die Gesetze von mehr als einem Land oder einer Region einhalten müssen.
CMMS-Plattformen automatisieren diese Aufgabe, oft durch die Integration eines Compliance-Management-Systems (CMS). Das CMS führt detaillierte Aufzeichnungen über die Wartung der Assets und stellt sicher, dass die Praktiken und Verfahren den geltenden Gesetzen und Anforderungen entsprechen.
Die Fertigungsindustrie zeigt eine starke Nachfrage nach CMMS-Plattformen mit integrierten Compliance-Funktionen. Diese Nachfrage ist auf die vielen Vorschriften zurückzuführen, die die Sicherheit der Mitarbeiter und die Qualitätssicherung (QS) betreffen. CMMS- und CMS-Systeme für die Fertigung helfen Teams, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten, die Produktqualität sicherzustellen und das Risiko kostspieliger Bußgelder aufgrund von Verstößen zu reduzieren.
Branchen, die auf CMMS-Technologie angewiesen sind, verlagern ihren Schwerpunkt zunehmend von teuren, unflexiblen On-Premises-Systemen hin zu hochskalierbaren, cloudbasierten Lösungen, die effizienter und kostengünstiger sind.
Dieser Trend wirkt sich auch auf die Fertigungsbranche aus. Viele Fertigungsunternehmen geben ihre lokale Infrastruktur zugunsten von Cloud-basierten CMMS-Plattformen auf, die als Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) verzögert und aktualisiert werden können.
Cloudbasierte CMMS-Tools bieten viele Vorteile für Fertigungsunternehmen. Außendiensttechniker können über ihre Mobilgeräte auf dieselben Daten zugreifen wie Facility-Manager vor Ort: Sie können Arbeitsaufträge verfolgen, bearbeiten und ausstellen – alles über ihre Mobiltelefone.
Cloudbasierte CMMS-Lösungen sind zudem für kleinere Unternehmen leichter zugänglich und skalierbar, wodurch sich der für die Bereitstellung einer CMMS-Lösung erforderliche Investitionsaufwand im Vorfeld verringert.
Von der Wartung weitläufiger Automobilfabriken mit hochmodernen, autonomen KI-Systemen bis hin zur Ermöglichung von Reparaturen durch Mechaniker anhand von Anweisungen auf ihren Smartphones: Hier sind fünf Fallstudien für CMMS-Plattformen in der Fertigung.
1. Vorausschauende Wartung für Autoteilefabriken: Auto- und Autoteilehersteller betreiben oft große Produktionsanlagen mit komplexen, hochgradig getunten Maschinen, die häufig ausfallen. Ausfallzeit kann teuer sein und manuelle Arbeit ist sowohl zeitaufwändig als auch ineffizient. CMMS-Lösungen mit vorausschauender Wartungsfunktion erkennen, wenn Maschinen nicht ordnungsgemäß funktionieren, und erstellen automatisch einen Arbeitsauftrag zur Behebung des Problems. Dadurch wird die Leistung gesteigert und die Gesamtlebensdauer verlängert.
2. Präventive Wartungsplanung in der pharmazeutischen Produktion: Ähnlich wie die Automobilbranche sind auch Pharmaunternehmen auf große Produktionsanlagen mit komplexen Maschinen angewiesen, um funktionieren zu können. In der Pharmaindustrie ist der Wandel weg von manuellen, fehleranfälligen Reparaturen hin zu einer proaktiven, im Voraus planbaren Wartung ein grundlegender Wandel. CMMS-Lösungen helfen den Wartungsteams von Pharmaunternehmen, vorbeugende Wartungsarbeiten proaktiv zu planen, damit es während der Produktion nicht zu kostspieligen Systemausfällen kommt.
3. Wartungsplanung für komplexe Wartungsvorgänge: Softwareplattformen für das Wartungsmanagement helfen den Wartungsteams in der Fertigung, Wartungsaufgaben, Checklisten und Teilebestände an mehreren Standorten zu koordinieren. Cloudbasierte CMMS-Tools ermöglichen diese Vorgehensweise, indem sie den Zugriff über mobile Geräte von überall aus erlauben. Es verbessert die Koordination zwischen den Wartungsteams, erhöht die Asset-Betriebszeit und hilft bei der Optimierung komplexer Lieferketten.
4. Bessere Ausrichtung zwischen den Abteilungen: CMMS-Lösungen lassen sich leicht mit anderen Enterprise Resource Planning-Tools (ERP) integrieren und sind somit ein kritisches Werkzeug bei der Ausrichtung von Budgets in mehreren Abteilungen. Mit einer vollständig integrierten CMMS/ERP-Suite kann beispielsweise das für die Finanzberichterstattung zuständige Team eines großen Produktionswerks die Wartung in Echtzeit verfolgen. Dieser Ansatz verbessert die datengestützte Entscheidungsfindung und reduziert die Abhängigkeit von manuellen Aufgaben.
5. Erhöhte Arbeitssicherheit in großen Fertigungsbetrieben: Ein CMMS, das auf die Wartungsbedürfnisse eines großen, komplexen Fertigungsbetriebs ausgelegt ist, kann die Sicherheit der Arbeiter in mehreren wichtigen Bereichen verbessern. Durch die Einrichtung organisierter, transparenter und proaktiver Systeme, die Mitarbeiter zur sicheren Wartung von Geräten befolgen können, trägt ein CMMS dazu bei, die Anzahl und Schwere von Arbeitsunfällen zu reduzieren. Auch in Hochrisikobereichen, in denen Chemikalien, Elektrizität und Maschinen im selben Bereich eingesetzt werden, kann ein CMMS ansonsten gefährliche manuelle Tätigkeiten automatisieren. Es plant auch eine vorbeugende Wartung, um sicherzustellen, dass die Teile während des Betriebs nicht verschleißen und kaputt gehen.
Die CMMS-Technologie hat die Entwicklungen von KI, ML und IoT genau verfolgt, wobei neue Funktionen entstehen, wenn diese Technologien einen Durchbruch erleben.
Zum Beispiel entsprach die Einführung von ChatGPT und anderen generativen KI-Plattformen im Jahr 2022 einer Flut neuer Entwicklungen in den CMMS-Funktionen. Zu diesen Fortschritten gehörten die Automatisierung von Arbeitsaufträgen, die Ursachenanalyse und interaktive Wartungshinweise.
Hier ein genauerer Blick auf drei Bereiche, in denen KI, ML und IoT weiter an Bedeutung gewinnen und Einfluss auf die Entwicklung von CMMS-Plattformen nehmen.
CMMS-Plattformen mit Echtzeit-Datenerfassung und Analysefunktionen stehen im Zentrum dessen, was Technologieführer Smart Manufacturing oder Industrie 4.0 nennen. Industrie 4.0 steht für die Idee, dass sich die Fertigungsprozesse aufgrund der Einführung neuer Technologien grundlegend verändern.
CMMS-Plattformen mit ihren Echtzeit-IoT-Erfassungs- und Wartungsdatenanalysefunktionen bilden weiterhin die Grundlage für Industrie 4.0. Sie nutzen Tausende von IoT-Sensoren, die mit dem Internet verbunden sind und ständig Daten austauschen und analysieren, um Prozesse zu optimieren, die Asset-Leistung zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern.
Augmented Reality (AR), die Echtzeit-Integration digitaler Informationen in die Umgebung des Benutzers, hat einen massiven Einfluss auf die Art und Weise, wie Techniker die komplexen, teuren Maschinen reparieren, auf die Produktionsanlagen angewiesen sind.
Mithilfe der AR-Technologie können die Techniker in den heutigen Produktionsanlagen die Anweisungen zu den von ihnen bearbeiteten Wartungsanfragen in Echtzeit über ein mobiles Gerät befolgen. Mit der Weiterentwicklung der Technologie und der zunehmenden Verbreitung von cloudbasierten CMMS-Systemen ist zu erwarten, dass AR-CMMS-Tools immer ausgefeilter werden.
Eine der hartnäckigsten Eintrittsbarrieren für CMMS-Lösungen ist üblicherweise die Preisgestaltung. Kleinere Unternehmen können sich die Investitionen in die lokale Infrastruktur, die für die Einführung ihrer eigenen CMMS-Lösungen erforderlich sind, einfach nicht leisten.
Cloudbasierte CMMS-Systeme haben all das verändert und ermöglichen es kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Branche dieselben fortschrittlichen CMMS-Plattformen wie einige der größten Unternehmen der Welt zu nutzen. Mit ihren niedrigen Einstiegskosten, ihrer hohen Skalierbarkeit und hohen Flexibilität helfen cloudbasierte CMMS-Lösungen Herstellern jeder Größe, die CMMS-Funktionen für ihre dringendsten Geschäftsanforderungen zu nutzen.
