Was ist CMMS für die Fertigung?

Von der Wartung weitläufiger Automobilfabriken mit hochmodernen, autonomen KI-Systemen bis hin zur Ermöglichung von Reparaturen durch Mechaniker anhand von Anweisungen auf ihren Smartphones: Hier sind fünf Fallstudien für CMMS-Plattformen in der Fertigung.

1. Vorausschauende Wartung für Autoteilefabriken: Auto- und Autoteilehersteller betreiben oft große Produktionsanlagen mit komplexen, hochgradig getunten Maschinen, die häufig ausfallen. Ausfallzeit kann teuer sein und manuelle Arbeit ist sowohl zeitaufwändig als auch ineffizient. CMMS-Lösungen mit vorausschauender Wartungsfunktion erkennen, wenn Maschinen nicht ordnungsgemäß funktionieren, und erstellen automatisch einen Arbeitsauftrag zur Behebung des Problems. Dadurch wird die Leistung gesteigert und die Gesamtlebensdauer verlängert.

2. Präventive Wartungsplanung in der pharmazeutischen Produktion: Ähnlich wie die Automobilbranche sind auch Pharmaunternehmen auf große Produktionsanlagen mit komplexen Maschinen angewiesen, um funktionieren zu können. In der Pharmaindustrie ist der Wandel weg von manuellen, fehleranfälligen Reparaturen hin zu einer proaktiven, im Voraus planbaren Wartung ein grundlegender Wandel. CMMS-Lösungen helfen den Wartungsteams von Pharmaunternehmen, vorbeugende Wartungsarbeiten proaktiv zu planen, damit es während der Produktion nicht zu kostspieligen Systemausfällen kommt.

3. Wartungsplanung für komplexe Wartungsvorgänge: Softwareplattformen für das Wartungsmanagement helfen den Wartungsteams in der Fertigung, Wartungsaufgaben, Checklisten und Teilebestände an mehreren Standorten zu koordinieren. Cloudbasierte CMMS-Tools ermöglichen diese Vorgehensweise, indem sie den Zugriff über mobile Geräte von überall aus erlauben. Es verbessert die Koordination zwischen den Wartungsteams, erhöht die Asset-Betriebszeit und hilft bei der Optimierung komplexer Lieferketten.

4. Bessere Ausrichtung zwischen den Abteilungen: CMMS-Lösungen lassen sich leicht mit anderen Enterprise Resource Planning-Tools (ERP) integrieren und sind somit ein kritisches Werkzeug bei der Ausrichtung von Budgets in mehreren Abteilungen. Mit einer vollständig integrierten CMMS/ERP-Suite kann beispielsweise das für die Finanzberichterstattung zuständige Team eines großen Produktionswerks die Wartung in Echtzeit verfolgen. Dieser Ansatz verbessert die datengestützte Entscheidungsfindung und reduziert die Abhängigkeit von manuellen Aufgaben.

5. Erhöhte Arbeitssicherheit in großen Fertigungsbetrieben: Ein CMMS, das auf die Wartungsbedürfnisse eines großen, komplexen Fertigungsbetriebs ausgelegt ist, kann die Sicherheit der Arbeiter in mehreren wichtigen Bereichen verbessern. Durch die Einrichtung organisierter, transparenter und proaktiver Systeme, die Mitarbeiter zur sicheren Wartung von Geräten befolgen können, trägt ein CMMS dazu bei, die Anzahl und Schwere von Arbeitsunfällen zu reduzieren. Auch in Hochrisikobereichen, in denen Chemikalien, Elektrizität und Maschinen im selben Bereich eingesetzt werden, kann ein CMMS ansonsten gefährliche manuelle Tätigkeiten automatisieren. Es plant auch eine vorbeugende Wartung, um sicherzustellen, dass die Teile während des Betriebs nicht verschleißen und kaputt gehen.