Was ist computergestütztes Facility Management (CAFM)?

CAFM-Systeme helfen Unternehmen dabei, die betriebliche Nachhaltigkeit und Effizienz zu steigern und datengestützte Entscheidungen rund um Asset-Management und Raummanagement sowie Wartung zu treffen.

Vor der Einführung von CAFM erfolgte das Facility Management weitgehend manuell, wobei sich die Teams auf reaktive Wartung stützten, d. h. sie ließen physische Assets erst ausfallen, bevor sie sie reparierten. In den 1990er und 2000er Jahren wurden CAFM-Systeme mit dem Aufstieg der Netzwerkinfrastruktur populär, teilweise aufgrund ihrer Abhängigkeit von schnell expandierender digitaler Technologie. Heute ist die CAFM-Software zum Schlüssel der digitalen Transformation geworden – strategische Initiativen zur Integration digitaler Tools in jeden Aspekt eines Unternehmens.

Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), dem Internet der Dinge (IoT), maschinellem Lernen (ML) und generativer KI (GenAI) sind CAFM-Systeme zu komplexen, weitgehend autonomen Werkzeugen geworden, die immer komplexere Aufgaben übernehmen können.

Moderne CAFM-Software-Dashboards bieten Unternehmen Echtzeit-Einblicke in den Energieverbrauch, die Raumnutzung, den physischen Zustand und weitere Aspekte ihrer Assets und unterstützen die Verantwortlichen dabei, strategischere und kosteneffizientere Entscheidungen über ihre wertvollsten Assets zu treffen.