Was ist computergestütztes Facility Management (CAFM)?

Computergestütztes Facility Management (CAFM) ist eine Art von Softwarelösung, die Unternehmen dabei hilft, wichtige Aspekte des Facility Managements wie Wartung, Betrieb und Workflows zu automatisieren und zu optimieren.
CAFM-Systeme helfen Unternehmen dabei, die betriebliche Nachhaltigkeit und Effizienz zu steigern und datengestützte Entscheidungen rund um Asset-Management und Raummanagement sowie Wartung zu treffen.
Vor der Einführung von CAFM erfolgte das Facility Management weitgehend manuell, wobei sich die Teams auf reaktive Wartung stützten, d. h. sie ließen physische Assets erst ausfallen, bevor sie sie reparierten. In den 1990er und 2000er Jahren wurden CAFM-Systeme mit dem Aufstieg der Netzwerkinfrastruktur populär, teilweise aufgrund ihrer Abhängigkeit von schnell expandierender digitaler Technologie. Heute ist die CAFM-Software zum Schlüssel der digitalen Transformation geworden – strategische Initiativen zur Integration digitaler Tools in jeden Aspekt eines Unternehmens.
Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), dem Internet der Dinge (IoT), maschinellem Lernen (ML) und generativer KI (GenAI) sind CAFM-Systeme zu komplexen, weitgehend autonomen Werkzeugen geworden, die immer komplexere Aufgaben übernehmen können.
Moderne CAFM-Software-Dashboards bieten Unternehmen Echtzeit-Einblicke in den Energieverbrauch, die Raumnutzung, den physischen Zustand und weitere Aspekte ihrer Assets und unterstützen die Verantwortlichen dabei, strategischere und kosteneffizientere Entscheidungen über ihre wertvollsten Assets zu treffen.
Computergestützte Facility-Management-Softwaresysteme (CAFM) erfassen kontinuierlich Daten in Echtzeit, nutzen IoT-Technologie und zeigen Informationen zum Zustand der Assets auf einem einzigen, zentralisierten Dashboard an.
CAFM-Software unterstützt Facility-Management-Teams bei der Überwachung ihrer physischen Assets durch detaillierte Visualisierungen und automatisiert Funktionen wie Wartungsplanung, Bestandskontrolle und Raummanagement, die früher manuell durchgeführt werden mussten.
CAFM-Plattformen bestehen aus modularen Funktionen, bei denen es sich um unabhängige Softwarekomponenten handelt, die für verschiedene Aspekte des Betriebs und der Verwaltung von Einrichtungen zuständig sind. Nachfolgend sind die fünf beliebtesten Module in CAFM-Systemen aufgeführt:
Computergestützte Facility-Management-Systeme (CAFM) erfreuen sich aufgrund ihrer Fähigkeit, neue Technologien zur Steigerung der Effizienz schnell zu integrieren, zunehmender Beliebtheit. Sie sind jedoch nicht die einzige Facility-Management-Software, die Unternehmen einsetzen. Hier finden Sie einen Überblick über zwei weitere Arten von Facility-Management-Software, die ähnliche Funktionen bieten.
Computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS)
Ein computergestütztes Instandhaltungsmanagementsystem (CMMS) ist ein Softwaresystem, das die Instandhaltungsmaßnahmen für einzelne Assets zentralisiert und optimiert.
Ein CMMS ist in der Regel fokussierter und technischer als ein CAFM, das Informationen zu Ressourcenallokation, Immobilienmanagement und anderen nicht-technischen, vermögensbezogenen Bereichen erfassen kann.
Integrierte Arbeitsplatzmanagementsystem (IWMS)
Ein integriertes Arbeitsplatzmanagementsystem (IWMS) ist in Bezug auf die Beziehung zu CAFM das Gegenteil eines CMMS, da es noch breitere Metriken abdeckt, als CAFM typischerweise abdeckt.
Unternehmen kombinieren häufig CAFM- und CMMS-Funktionen, um Projektmanagementteams einen ganzheitlichen Überblick über die Asset-Leistung und deren Zusammenhang mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ermöglichen.
Ein IWMS wird in der Regel von großen Unternehmen eingesetzt, die ihre CAFM-Funktionen auf Bereiche wie Mietvertragsmanagement, Cashflow und Nachhaltigkeit ausweiten möchten, und zwar über ein einziges, benutzerfreundliches Dashboard.
Von der Umsetzung umfassender strategischer Initiativen wie der digitalen Transformation bis hin zur Bereitstellung detaillierter Echtzeit-Einblicke in die Funktionsfähigkeit von Assets bieten moderne computergestützte Facility-Management-Systeme (CAFM) zahlreiche Vorteile. Laut einem aktuellen Bericht wird sich der globale Markt für CAFM-Software im Laufe des nächsten Jahrzehnts voraussichtlich mehr als verdoppeln und von 3,8 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 9,6 Milliarden USD im Jahr 2033 ansteigen.1
Hier ist ein Überblick über einige der beliebtesten Vorteile.
CAFM-Systeme helfen Unternehmen auf verschiedene wichtige Weisen dabei, ihre betrieblichen Kernprozesse effizienter zu gestalten. Durch den Einsatz von KI-, IoT- und ML-Funktionen automatisieren moderne CAFM-Plattformen einige manuelle Aufgaben wie die Erstellung von Arbeitsaufträgen und die Wartungsplanung.
Intelligente CAFM-Automatisierung hilft Wartungsteams dabei, Ressourcen auf Aufgaben zuzuweisen, die besser zu ihren Fachkenntnissen passen, Zeit zu sparen und Effizienzen zu schaffen.
Durch die Unterstützung von Teams bei der Überwachung und Instandhaltung ihrer Assets mithilfe von Echtzeitinformationen stellt die CAFM-Software sicher, dass jedes Asset in Betrieb über eine detaillierte Leistungshistorie verfügt, sodass die Teams strategische Entscheidungen über dessen Betrieb treffen können.
Detaillierte Metriken helfen Einrichtungs-Managern bei der Entscheidung, welche Art von Wartung ein Asset benötigt und wie Reparaturen am besten geplant werden sollten. Darüber hinaus trägt die Überwachung der Asset-Leistung mithilfe eines CAFM-Systems dazu bei, die Wartungskosten niedrig zu halten und gleichzeitig sicherzustellen, dass jedes Asset seine maximale Leistung erbringen kann.
CAFM-Plattformen tragen dazu bei, den Lebenszyklus von Assets zu verlängern, indem sie Aspekte der vorbeugenden und vorausschauenden Wartung automatisieren und genaue und detaillierte Daten bereitstellen, sodass Manager wissen, wann kritische Komponenten ausgetauscht werden müssen.
Durch die Sicherstellung, dass Assets auf diese Weise gewartet werden, unterstützt CAFM Teams dabei, von reaktiven zu proaktiven Wartungsprozessen überzugehen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen der Assets verringert wird. Proaktive Wartung, die über einen längeren Zeitraum durchgeführt wird, verhindert, dass sich kleinere Probleme mit einem Asset zu etwas Größerem auswachsen, und verlängert dessen Gesamtnutzungsdauer bzw. den Lebenszyklus.
Durch die längere Nutzung von Assets und die genauere Überwachung und Behebung von Reparatur- und Wartungsbedarf im Laufe der Zeit können Unternehmen die Gesamtkosten für deren Besitz und Betrieb senken.
Durch die Verbesserung der Betriebseffizienz und die Unterstützung der Teams bei der genaueren Nachverfolgung der Wartung trägt CAFM direkt zu den Gesamtkosteneinsparungen für Unternehmen bei. Neuere CAFM-Systeme integrieren sogar Module für das Mietmanagement und die Immobilienüberwachung, um Transparenz hinsichtlich der langfristigen Kosten von Sachanlagen zu schaffen.
Moderne CAFM-Plattformen sammeln nicht nur Datenmengen von IoT-Sensoren, die an Assets befestigt sind, sondern führen auch Big-Data-Analytics durch, um Unternehmen dabei zu helfen, Trends zu erkennen und strategischere Entscheidungen zu treffen.
CAFM-Analyse-Tools bieten Einblick in wichtige Aspekte des Einrichtungs- und Asset-Managements wie Energieverbrauch, Wartung und Flächennutzung, wodurch Kosten gesenkt und die Effizienz gesteigert werden können.
Moderne Unternehmen setzen computergestützte Facility-Management-Lösungen (CAFM) für eine Vielzahl von Aufgaben ein, die dazu beitragen, ihre Kerngeschäftsprozesse anpassungsfähiger, effizienter und widerstandsfähiger zu gestalten. Hier ein Überblick über einige der Einsatzmöglichkeiten von CAFM-Systemen auf Unternehmensebene.
Immobilien können zu den teuersten Assets gehören, sowohl in der Anschaffung als auch in der Instandhaltung. CAFM-Software bietet eine zentrale Plattform, auf die sich Unternehmen verlassen können, um die Laufzeit und die Bedingungen von Mietverträgen zu verfolgen, Bürolayouts zu optimieren und Informationen über Mieter zu speichern.
CAFM-Systeme optimieren das Immobilienmanagement auf Unternehmensebene, indem sie den Stakeholdern einen Echtzeit-Einblick in die Raumnutzungspraktiken ermöglichen und ihnen so helfen, intelligentere und strategischere Entscheidungen zu treffen.
Advanced CAFM-Module für die Immobilienverwaltung können mit Finanzdaten integriert werden, um sicherzustellen, dass die Immobilien in einer Weise verwaltet werden, die den Budgetanforderungen entspricht.
CAFM-Systeme lassen sich in CMMS-Software integrieren, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, die für den Wartungsbetrieb unerlässlich sind, aber jahrelang manuell durchgeführt wurden. Beispiele hierfür sind die Zuweisung von Arbeitsaufträgen, die Verfolgung von Wartungskosten und die Analyse von Metriken zur Asset-Leistung.
IoT-Sensoren lösen automatische Prozesse aus, die Wartung und Reparaturen planen, wenn eine Metrik zur Leistung eines Assets unter einen festgelegten Schwellenwert fällt. Wenn beispielsweise eine Komponente mit einem IoT-Sensor kurz vor dem Ausfall steht, kann die CAFM-Software automatisch ihren Austausch planen. In der Vergangenheit musste möglicherweise dieselbe Komponente verschleißen und ausfallen, was zu unnötigen Ausfallzeiten führte, bevor sie ersetzt wurde.
Das Setzen und Erreichen von Nachhaltigkeits-Zielen erfordert eine methodische Datenerfassung und -analyse, Prozesse, die CAFM-Systeme automatisieren und rationalisieren können.
CAFM-Plattformen können so eingerichtet werden, dass sie den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen überwachen und die Stakeholder alarmieren, wenn die Ziele nicht erreicht werden. CAFM-Software trägt auch zur Optimierung und Verbesserung der Beschaffung bei, indem sichergestellt wird, dass nur Lieferanten verwendet werden, die bestimmte Umweltstandards erfüllen.
CAFM-Systeme tragen durch strenge Datenanalyse, verbesserte Wartungsverfahren und automatisierte Compliance-Funktionen dazu bei, die Sicherheit von Mitarbeitern und Arbeitsplätzen zu erhöhen.
CAFM-Plattformen, die mit ML-Algorithmen ausgestattet sind, können große Mengen an Systemdaten überwachen und so die sichere Nutzung der Geräte gewährleisten. Für große, weltweit tätige Unternehmen kann CAFM-Software Compliance-Verfahren automatisieren und sicherstellen, dass Geschäftsprozesse nicht gegen die Vorschriften des jeweiligen Landes verstoßen, in dem sie tätig sind. Schließlich können CAFM-Lösungen so eingerichtet werden, dass sie einen umfassenden Prüfpfad aufzeichnen, sodass Probleme hinsichtlich Sicherheit oder Compliance leicht erkannt und behoben werden können.
Die CAFM-Software überwacht die Leistung und Wartung von Assets streng und stellt sicher, dass sie so lange wie möglich funktionieren. Durch die detaillierte Verfolgung von Zeitplänen, Wartungsaufzeichnungen, Budgets und Ressourcenzuweisungen unterstützen CAFM-Plattformen Teams bei der Verwaltung von Assets vom Einkauf bis zur Entsorgung – also über den gesamten Lebenszyklus hinweg.
Der Einsatz von CAFM zur Verwaltung von Assets auf diese Weise unterstützt Unternehmen dabei, sicherzustellen, dass Investitionen in Ausrüstung und Einrichtungen ihren eigenen strengen Standards entsprechen und dass alle Wartungsarbeiten dokumentiert werden.
Seit ihren Anfängen in den 1980er und 1990er Jahren sind computergestützte Facility-Management-Lösungen eng mit digitalen Technologien verbunden und haben sich mit der Entwicklung neuer digitaler Tools weiterentwickelt, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.
Es ist unwahrscheinlich, dass sich dieser Trend in Zukunft ändern wird, sodass CAFM-Lösungen weiterhin gute Wachstumsaussichten haben. Hier ein Überblick über einige Trends, die derzeit die Entwicklung und Innovation von CAFM-Systemen vorantreiben:
Nutzen Sie KI-gestützte Prognoseprozesse, um die Ausgabe zu steigern, den Bestand zu reduzieren und Ihr Asset-Management zu optimieren.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Betriebsteams durch intelligentes Asset- und Leistungsmanagement stärken können.
Vernetzte und intelligente Assets, die durch KI und IoT-Daten angetrieben werden, können die Leistung optimieren, sich an veränderte Bedingungen anpassen und zur Kontinuität beitragen.
Melbourne Water nutzt eine IBM Maximo-Integration, um in seinen unterschiedlichen Anlagen Energiedaten zu konsolidieren und zu analysieren. Durch die Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs wird die Energieeffizienz verbessert und Emissionen werden reduziert.
Optimieren Sie Zeitpläne, Ressourcen und Leistungen von Assets mit der IBM Maximo Application Suite.
Nutzen Sie KI und Erkenntnisse aus Daten, um die Asset-Leistung durchgängig zu optimieren.
Transformieren Sie Ihre Abläufe mithilfe umfangreicher Daten und leistungsstarker KI-Technologie, um Optimierungsprozesse zu integrieren und intelligentes Wachstum zu ermöglichen.
Die IBM Maximo Application Suite – ein integriertes Paket intelligenter Software – hilft Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Unternehmensassets auszuschöpfen. Verwalten und überwachen Sie Assets effektiver durch den Einsatz von fortschrittlichen Analysen, KI und Automatisierung, einschließlich vorausschauender Wartung zur Verbesserung der Asset-Zuverlässigkeit.