Was ist Raummanagement?

Die Entwicklung von Raummanagementlösungen obliegt in der Regel den Facility Managern oder Betriebsleitern. Ein umfassender Raumverwaltungsplan ist jedoch ein multidisziplinäres Unterfangen, an dem Personal-, IT- und Finanzabteilungen beteiligt sind. Die Erhebung und Auswertung von Raumdaten und -metriken, das Treffen von Entscheidungen über Immobilieninvestitionen und -verwaltung sowie das Schaffen eines sicheren und effizienten Arbeitsumfelds ist eine Aufgabe, die sich über viele Funktionen innerhalb eines Unternehmens erstrecken kann. Und die Förderung eines Wandels in der Gesamtstrategie des Arbeitsplatzes kann den Managementteams und der C-Suite-Führung obliegen.