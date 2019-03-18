Blockchain als Grundlage für Apps der nächsten Generation im Web 3.0 erkunden

Aus der Sicht eines Marketingexperten ist der Begriff „Web“ viel leichter zu verstehen als ein „globales System miteinander verbundener Computer“ oder sogar „World Wide Web“. Aus der Sicht eines Etymologen leitet sich der Begriff „Web 3.0“ von dem Marketing-Schlagwort „Web 2.0“ ab, das von dem Marketingexperten und Technologen Tim O'Reilly populär gemacht wurde. In seinem Artikel (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) verwendete O'Reilly den Begriff, um den Paradigmenwechsel zwischen den Generationen des Webs zu beschreiben.

Die Entwicklung dieses Schlagwortes hin zu Web 3.0 ist umstritten und wird von Marketingfachleuten bis heute noch definiert (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Aus meiner Sicht als Blockchain-Vermarkter und selbsternannter evolutionärer Technologe werde ich mein Bestes tun, um das vorhandene Wissen zu erweitern.

Beginnen wir an der Wurzel des Evolutionsbaums: Mit der Entstehung des World Wide Web in den frühen 1990er Jahren, als ein vernetztes System von Computern mit TCP/IP und HTTP Internet Protocol uns von Null auf 1.0 brachte. Das Web 1.0 revolutionierte unsere Kommunikationsfähigkeit, indem es einen reibungslosen Informationsaustausch ermöglichte. Diese erste Version des Web war unidirektional und wurde nur für die grundlegende unidirektionale Kommunikation verwendet. Unternehmen wie Netscape, Yahoo! und AOL florierte auf dieser im Entstehen begriffenen Plattform für den Informationsaustausch, auf der die beliebtesten Anwendungen statische Webseiten waren, die Informationen aus einer zentralen Quelle veröffentlichten, sowie E-Mail-Nachrichten.

Überschwängliche Spekulationen über diese neue Technologie lösten Mitte bis Ende der 90er Jahre den Dotcom-Investitionsboom aus. Das Platzen dieser Blase im Herbst 2001 führte dazu, dass die meisten Unternehmen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) an der NASDAQ um mindestens 75 Prozent einstürzten. Aus der Asche dieses Crashs florierten Plattformen, die den Informationsfluss in beide Richtungen lenkten. Während dieser Renaissance, die im Nachhinein als Web 2.0 oder Social Web bezeichnet wird, wurde das Web sozialer und dynamischer. Wikipedia stellt Open-Source-Wissen von seinen Nutzern zur Verfügung, eBay verbindet Käufer und Verkäufer aus aller Welt, und LinkedIn ermöglicht es Menschen, soziales Kapital zu teilen.

Wie wird sich das Web 2.0 weiterentwickeln, wenn die Technologie weiterhin entlang der exponentiellen Kurve des Moore'schen Gesetzes voranschreitet? Viele Theorien wurden von anderen evolutionären Technologen aufgestellt, aber ähnlich wie bei der biologischen Speziation werden wir wahrscheinlich erst im Nachhinein wissen, wie die nächste Generation des Webs aussehen wird. Wir können jedoch die Hypothese aufstellen, dass es wahrscheinlich zu einer Konvergenz der heute aufkommenden Technologien als Hauptkomponenten des Web 3.0 kommen wird: