Blockchain als Grundlage für Apps der nächsten Generation im Web 3.0 erkunden

Das Web 3.0 ist eine Sammlung von Anwendungen der nächsten Generation, die aufkommende Technologien wie Blockchain, KI, IoT, erweiterte und virtuelle Realität (AR/VR) als Teil ihres Kern-Technologie-Stacks nutzen. Diese neuen Technologien werden die Interaktionen der Benutzer in dieser nächsten Generation des Webs prägen. Das Internet hat uns von Null auf Eins gebracht und es Menschen ermöglicht, auf Informationen in der digitalen Welt zuzugreifen.
Seitdem hat sich das Internet mit exponentieller Geschwindigkeit weiterentwickelt. Der Übergang zum Web 2.0, dem Social Web, wurde durch Fortschritte in der mobilen Technologie wie dem App Store von Apple eingeläutet und durch die Sammlung von Social-Media-Anwendungen wie Facebook und YouTube geprägt, die unsere Fähigkeit zu sozialen Interaktionen in die digitale Welt verlagerten. Da die Entwicklung der Technologie der nächsten Generation weiter voranschreitet, stehen wir nun an der Schwelle zur Weiterentwicklung des Internets zum Web 3.0.
Dies ist der erste Teil einer Reihe von Beiträgen, in denen ich das Web 3.0 erkunden werde, wobei ich die Geschichte und Entwicklung der damit verbundenen Technologie von ihren Anfängen bis zu ihrem zukünftigen Stand durchgehen werde. Als Nächstes werde ich die Anatomie einer typischen App der nächsten Generation analysieren und die Rolle der Blockchain als grundlegenden Baustein skizzieren. Abschließend werde ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Cloud- und Blockchain-Technologieplattformen das Web der Zukunft aufbauen können.
Eine Schlüsselart ist definiert als (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) eine Art, die im Verhältnis zu ihrer Biomasse unverhältnismäßig große Auswirkungen auf ihre Umwelt hat. Trotz unserer relativ kurzen Zeit auf der Erde würden einige Biologen behaupten, dass der Homo sapiens eine ökologische Kategorisierung erreicht hat, die hierarchisch einflussreicher ist als eine Schlüsselart – eine Hyperschlüsselart.
Wir haben diese Kategorisierung aufgrund unserer unnatürlichen Fähigkeit erhalten, unsere Umgebung mithilfe von Technologie zu beeinflussen. In den letzten 10.000 Jahren haben wir unsere physische, wirtschaftliche und soziale Landschaft durch die Agrar-, Industrie- und Informationsrevolutionen radikal verändert. Einige Historiker würden argumentieren, dass dies auf unsere natürliche Fähigkeit zurückzuführen ist, die Technologie exponentiell weiterzuentwickeln, was erst kürzlich durch das Mooresche Gesetz quantifiziert wurde.
Ich würde behaupten, dass sich diese Fähigkeit als Erweiterung unserer geistigen und sozialen Fähigkeiten in der wichtigsten technologischen Erfindung der Menschheitsgeschichte manifestiert hat – dem globalen System miteinander verbundener Computer, besser bekannt als das Internet.
Aus der Sicht eines Marketingexperten ist der Begriff „Web“ viel leichter zu verstehen als ein „globales System miteinander verbundener Computer“ oder sogar „World Wide Web“. Aus der Sicht eines Etymologen leitet sich der Begriff „Web 3.0“ von dem Marketing-Schlagwort „Web 2.0“ ab, das von dem Marketingexperten und Technologen Tim O'Reilly populär gemacht wurde. In seinem Artikel (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) verwendete O'Reilly den Begriff, um den Paradigmenwechsel zwischen den Generationen des Webs zu beschreiben.
Die Entwicklung dieses Schlagwortes hin zu Web 3.0 ist umstritten und wird von Marketingfachleuten bis heute noch definiert (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Aus meiner Sicht als Blockchain-Vermarkter und selbsternannter evolutionärer Technologe werde ich mein Bestes tun, um das vorhandene Wissen zu erweitern.
Beginnen wir an der Wurzel des Evolutionsbaums: Mit der Entstehung des World Wide Web in den frühen 1990er Jahren, als ein vernetztes System von Computern mit TCP/IP und HTTP Internet Protocol uns von Null auf 1.0 brachte. Das Web 1.0 revolutionierte unsere Kommunikationsfähigkeit, indem es einen reibungslosen Informationsaustausch ermöglichte. Diese erste Version des Web war unidirektional und wurde nur für die grundlegende unidirektionale Kommunikation verwendet. Unternehmen wie Netscape, Yahoo! und AOL florierte auf dieser im Entstehen begriffenen Plattform für den Informationsaustausch, auf der die beliebtesten Anwendungen statische Webseiten waren, die Informationen aus einer zentralen Quelle veröffentlichten, sowie E-Mail-Nachrichten.
Überschwängliche Spekulationen über diese neue Technologie lösten Mitte bis Ende der 90er Jahre den Dotcom-Investitionsboom aus. Das Platzen dieser Blase im Herbst 2001 führte dazu, dass die meisten Unternehmen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) an der NASDAQ um mindestens 75 Prozent einstürzten. Aus der Asche dieses Crashs florierten Plattformen, die den Informationsfluss in beide Richtungen lenkten. Während dieser Renaissance, die im Nachhinein als Web 2.0 oder Social Web bezeichnet wird, wurde das Web sozialer und dynamischer. Wikipedia stellt Open-Source-Wissen von seinen Nutzern zur Verfügung, eBay verbindet Käufer und Verkäufer aus aller Welt, und LinkedIn ermöglicht es Menschen, soziales Kapital zu teilen.
Wie wird sich das Web 2.0 weiterentwickeln, wenn die Technologie weiterhin entlang der exponentiellen Kurve des Moore'schen Gesetzes voranschreitet? Viele Theorien wurden von anderen evolutionären Technologen aufgestellt, aber ähnlich wie bei der biologischen Speziation werden wir wahrscheinlich erst im Nachhinein wissen, wie die nächste Generation des Webs aussehen wird. Wir können jedoch die Hypothese aufstellen, dass es wahrscheinlich zu einer Konvergenz der heute aufkommenden Technologien als Hauptkomponenten des Web 3.0 kommen wird:
Anders als die Ice Cube-Filme der frühen 2000er Jahre wird das Internet zeitlos sein, und obwohl wir weiter sind, als wir denken, haben wir noch immer keinen Wendepunkt erreicht. Viele Pioniere und etablierte Unternehmen liefern sich einen Wettlauf um die Weiterentwicklung des Internets. Tatsächlich sind die neuen Technologien, die die Komponenten einer archetypischen Web 3.0-App ausmachen, bereits integrale Bestandteile der Apps, die wir heute verwenden.
Von persönlichen Assistenten wie Siri und Alexa bis hin zu Algorithmen des maschinellen Lernens, die diese Sätze automatisch korrigieren, während ich diesen Artikel tippe, gewinnt KI in modernen Apps rasch an Bedeutung. Darüber hinaus spricht die Allgegenwart der heute beliebtesten Apps wie Facebook und Spotify auf mit dem Internet verbundenen Geräten wie Uhren und Autos für den aktuellen Stand der IoT-Integration.
Außerdem gewinnen Blockchain-Anwendungen wie Zahlungen über Bitcoin und Lieferketten-Tracking bei Mainstream-Nutzern und etablierten Institutionen wie Fidelity (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und Walmart (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) an Bedeutung.
Schließlich stellt der moderne Entwickler mithilfe von Technologieplattformen wie IBM Cloud rasch Apps bereit, die mit diesen Web 3.0-Komponenten integriert sind. Wie sieht also eine beispielhafte Web 3.0-App aus? Seien Sie gespannt auf den zweiten Teil dieser Serie, in dem ich die Architektur einer archetypischen Web 3.0-App analysieren werde.
Nehmen Sie sich in der Zwischenzeit eine Tasse Kaffee und einige dieser Codemuster (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und beginnen Sie heute, die Apps von morgen zu entwickeln.
