AIOps vs. MLOps: Nutzung von Big Data für „intelligentere“ ITOPs

AIOPs bezieht sich auf die Anwendung von Techniken der künstlichen Intelligenz (KI) und maschinellen Lernmethoden (ML), um verschiedene Aspekte der IT-Abläufe zu verbessern und zu automatisieren (ITOps).

KI-Technologie ermöglicht es Computergeräten, die kognitiven Funktionen nachzuahmen, die typischerweise mit menschlichem Geist verbunden sind (zum Beispiel Lernen, Wahrnehmung, Schlussfolgerung und Problemlösung). Und Maschinelles Lernen, eine Teilmenge der KI, bezieht sich auf eine breite Palette von Techniken, um einen Computer so zu trainieren, dass er aus seinen Eingaben lernt, indem er vorhandene Daten und eine oder mehrere „Trainingsmethoden“ verwendet (anstatt explizit programmiert zu werden). ML-Technologien helfen Computern dabei, künstliche Intelligenz zu erlangen.

Folglich ist AIOps darauf ausgelegt, Daten- und Erkenntnisgenerierungsfähigkeiten zu nutzen, um Unternehmen bei der Verwaltung zunehmend komplexer IT-Stacks zu unterstützen.

MLOps ist eine Reihe von Praktiken, die maschinelles Lernen (ML) mit traditionellem Data Engineering und DevOps kombiniert, um eine Fließband für den Aufbau und Betrieb zuverlässiger, skalierbarer und effizienter ML-Modelle zu schaffen. Es hilft Unternehmen, den gesamten ML-Lebenszyklus zu optimieren und zu automatisieren, der die Datenerfassung, Modellerstellung (auf der Grundlage von Datenquellen aus dem Softwareentwicklungszyklus), Modellbereitstellung, Modellorchestrierung, Zustandsüberwachung und Data Governance-Prozesse umfasst.

MLOps sorgt dafür, dass alle Beteiligten – von Data Scientists über Softwareentwickler bis hin zu IT-Mitarbeitern – zusammenarbeiten und Modelle kontinuierlich überwachen und verbessern können, um deren Genauigkeit und Leistung zu maximieren.

Sowohl AIOps als auch MLOps sind zentrale Praktiken für heutige Unternehmen; jede von ihnen adressiert unterschiedliche, aber sich ergänzende ITOps-Anforderungen. Sie unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihrem Zweck und dem Grad ihrer Spezialisierung in KI- und ML-Umgebungen.

Während AIOps eine umfassende Disziplin darstellt, die eine Vielzahl von Analyse- und KI-Initiativen zur Optimierung des IT-Betriebs umfasst, befasst sich MLOps speziell mit den operativen Aspekten von ML-Modellen und fördert deren effiziente Bereitstellung, Überwachung und Wartung.

Hier werden wir die wichtigsten Unterschiede zwischen AIOps und MLOps erläutern und wie diese jeweils Teams und Unternehmen bei der Bewältigung verschiedener IT- und Data-Science-Herausforderungen unterstützen.