Warum gibt es einen Fachkräftemangel im Tech-Bereich?

Ein Mangel an qualifizierten Fachkräften beeinträchtigt die Fähigkeit eines Technologieunternehmens, neue Projekte und innovationsorientierte Initiativen zu verfolgen, die Software, Hardware, Netzwerke, Daten und Cloud miteinander verbinden. Aber leider ist es keine vollständige Lösung, einfach nur „schneller zu schulen“.

Durch den rasanten technologischen Fortschritt verkürzt sich die Halbwertszeit bestimmter technischer Fähigkeiten von Tag zu Tag. Die Zahl der neuen Arbeitsplätze, die im Zusammenhang mit KI-Wissen, insbesondere im Zusammenhang mit generativer KI, geschaffen wurden, ist in die Höhe geschnellt. Dazu gehören Softwareentwickler, Data Scientists und Entwickler, die neue KI-Modelle und -Tools erstellen und nutzen können. Technische Fähigkeiten in Disziplinen wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Automatisierung, Cybersicherheit, Cloud Computing und Systemarchitektur sind am gefragtesten. Aber sehr spezielle technische Fähigkeiten verfallen oder werden in etwa 2,5 Jahren obsolet, sodass sie regelmäßig aufgefrischt oder aktualisiert werden müssen.

Nicht nur große Technologieunternehmen sind auf der Suche nach technischen Fachkräften. Auch andere Branchen wie die Rechtsbranche, der Einzelhandel, das Personalwesen und Bildungswesen suchen nach qualifizierten Mitarbeitern mit fortgeschrittenen Kenntnissen in den Bereichen KI, Cybersicherheit und Daten. Von einem durchschnittlichen Mitarbeiter wird zunehmend erwartet, dass er ein grundlegendes Verständnis dafür hat, wie diese verschiedenen Technologien funktionieren und mit seiner Arbeit oder seinen Kunden interagieren. Führungskräfte, die an einer Studie aus dem Jahr 2023 des IBM Institute for Business Values teilgenommen haben, schätzen, dass in den nächsten drei Jahren 40 % ihrer Belegschaft umgeschult werden müssen. Dies ist auf die Integration von KI und Automatisierung in den Betrieb zurückzuführen.