LegalMation wandte sich an IBM und erhielt Zugriff auf eine Sandboxumgebung von IBM Watson Discovery, um mit der Erkundung der Services zu beginnen. „Watson ist ein klarer Vorreiter im Bereich KI für Unternehmen“, so Lee. „Das Tool bietet uns nicht nur die von uns benötigten Funktionalitäten rund um natürliche Sprache, sondern punktet durch die Marke Watson auch auf Marketing-Ebene, da dadurch ganz automatisch ein Großteil der Skepsis abgebaut wird, den die Personen in rechtlichen Berufen anfangs gegenüber KI-Lösungen haben könnten.“

Unterstützt durch marktführende KI-Funktionen und vertrauenswürdige Beratung erkannten die Gründer eine kritische Problemstellung, die mit der Technologie adressiert werden kann: die Anzahl der Stunden, die in einem frühen Stadium eines Rechtsstreits mit dem Verfassen von Antworten zugebracht wird.

„Wir haben uns gefragt: Was die mühsamste Aufgabe für einen jungen Anwalt ?“, berichtet Suh. „Das ist im Grunde die erste Phase, wenn man eine Klageschrift erhält und dann das erste Paket an Schriften dazu verfassen muss, was sechs bis zehn Stunden dauern kann.“

Die Entwicklung einer KI-Lösung zum Analysieren von Klageschriften und Erstellen von Antwortentwürfen in dieser ersten Phase hatte aus Sicht von LegalMation ein enormes Potenzial: Die Lösung könnte Unternehmen im rechtlichen Bereich nicht nur dabei zu helfen, Zeit zu sparen und die Kosten zu senken. Ebenfalls möglich wäre das Verlagern von begrenzten Ressourcen, um sich auf höherwertige Aufgaben wie die Strategie für den Rechtsstreit zu konzentrieren. Um dieses einzigartige Angebot zu entwickeln, musste das Unternehmen zunächst Watson in der besonderen Sprache der Zivilprozesse schulen.

LegalMation stellte ein Team von Fachleuten zusammen, um mithilfe von IBM Watson Knowledge Studio und IBM Watson Natural Language Understanding auf der Infrastruktur von IBM® Cloud ein fachspezifisches Modell zu erstellen, das den Fokus auf juristische Terminologie und Konzepte legt. Das Team hat Tausende von Klageschriften und Antworten aus Gerichtsverfahren hochgeladen und dabei Entitäten und Beziehungen angegeben, die analysiert, verstanden und bei der Formulierung neuer Dokumente in einem frühen Stadium herangezogen werden sollen. Die Ergebnisse wurden dabei im Laufe der Zeit verfeinert. So hat LegalMation ein äußerst effektives, intelligentes Modell entwickelt, das das Unternehmen in Kombination mit seiner eigenen proprietären Software nutzen kann.

In nur sechs Monaten hat LegalMation einen Machbarkeitsnachweis für interne Tests sowie Tests mit mehreren potenziellen Kunden erstellt. Nach weiteren neun Monaten des Testens und Verbesserns ging das Unternehmen mit seinem Angebot in die Produktion und gab es offiziell frei.