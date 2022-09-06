Kubernetes (manchmal auch K8s genannt) ist eine Open-Source-Plattform für die Container-Orchestrierung, die die Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung von Container-Anwendungen (Microservices)plant und automatisiert. Die Kubernetes-Plattform dreht sich ganz um Optimierung – viele der DevOps-Prozesse, die zuvor manuell gehandhabt wurden, zu automatisieren und die Arbeit von Softwareentwicklern zu vereinfachen.

Was ist also das Geheimnis hinter dem Erfolg der Plattform? Kubernetes Services bieten Lastausgleich und vereinfachen die Container-Verwaltung auf mehreren Hosts. Sie erleichtern die Skalierbarkeit der Unternehmens-Apps und machen sie flexibel, portabel und produktiver.

Tatsächlich ist Kubernetes das am schnellsten wachsende Projekt in der Geschichte der Open-Source-Software, nach Linux. Laut einer Studie der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) aus dem Jahr 2021 stieg die Zahl der Kubernetes-Entwickler von 2020 bis 2021 um 67 % auf 3,9 Millionen. Das entspricht 31 % aller Backend-Entwickler, ein Anstieg um 4 Prozentpunkte innerhalb eines Jahres.

Die zunehmende Verbreitung von Kubernetes in DevOps-Teams bedeutet, dass Unternehmen beim Einstieg in die Container-Orchestrierungsplattform eine geringere Lernkurve haben. Doch die Vorteile hören damit nicht auf. Hier ein genauerer Blick darauf, warum Unternehmen Kubernetes für alle Arten von Apps wählen.

Nachfolgend sind einige der wichtigsten Vorteile der Verwendung von Kubernetes zur Verwaltung Ihrer Microservices-Architektur aufgeführt.