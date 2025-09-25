Container auf IBM Cloud

Mit den Container-Services von IBM, die auf Open-Source-Technologien wie Kubernetes basieren, können Sie schneller und sicherer in die Cloud wechseln. Nutzen Sie den IBM Cloud Continuous Delivery Service, um Ihre containerisierten Anwendungen in der Cloud zu erstellen und bereitzustellen. Orchestrieren Sie Ihre Container mit Red Hat OpenShift on IBM Cloud oder IBM Cloud Kubernetes Service oder nutzen Sie IBM Cloud Code Engine, eine vollständig verwaltete, serverlose Plattform, um sich auf das Schreiben von Code zu konzentrieren, anstatt die Infrastruktur zu verwalten. IBM Cloud bietet die Containerlösung, die Ihren Anforderungen entspricht.