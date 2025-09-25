Liniendarstellung der Containeranwendung

Container auf IBM Cloud

Eine Container-Plattform, die für die sichersten, zuverlässigsten und skalierbarsten Umgebungen entwickelt wurde.

Managed Service mit Tools für Sicherheit, Verwaltung und Überwachung

Verwaltete serverlose Laufzeit für Container, Batch-Jobs, Code und Funktionen

Verwaltetes Kubernetes für hohe Verfügbarkeit und sichere containerisierte Anwendungen

Vollständig verwaltete private Registrierung zum Speichern und Verteilen von Container-Images

Nutzen Sie die Power der KI auf dem Red Hat Summit

Besuchen Sie den IBM-Stand Nr. 1133 und erfahren Sie, wie Red Hat AI auf IBM Cloud die Innovation von Anwendungen beschleunigen kann.

Überblick

Erstellen Sie sichere Microservices, um Ideen schneller auf den Markt zu bringen. Wählen Sie den richtigen Rechner und Container-Orchestrator für Ihre Anforderungen mit hoher Zuverlässigkeit in Ihrer Hybrid Cloud.

Mit den Container-Services von IBM, die auf Open-Source-Technologien wie Kubernetes basieren, können Sie schneller und sicherer in die Cloud wechseln. Nutzen Sie den IBM Cloud Continuous Delivery Service, um Ihre containerisierten Anwendungen in der Cloud zu erstellen und bereitzustellen. Orchestrieren Sie Ihre Container mit Red Hat OpenShift on IBM Cloud oder IBM Cloud Kubernetes Service oder nutzen Sie IBM Cloud Code Engine, eine vollständig verwaltete, serverlose Plattform, um sich auf das Schreiben von Code zu konzentrieren, anstatt die Infrastruktur zu verwalten. IBM Cloud bietet die Containerlösung, die Ihren Anforderungen entspricht.
Vor fünf Jahren waren Sicherheit und Skalierbarkeit eine Ausrede für Banken, um nicht mit Unternehmen wie uns zu sprechen. Heute sind sie der Grund, warum sie mit uns zusammenarbeiten wollen.
Matthieu M. Job CEO, Circeo Kunde von Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Vorteile Container auf IBM Cloud bieten Entwicklern und Entwicklungsteams erhebliche Vorteile, insbesondere in den folgenden Bereichen.
Ermöglichen Sie KI-Workloads

Unterstützen Sie den Lebenszyklus von KI- und Machine-Learning-Projekten und -Modellen mit einer Container-Infrastruktur, sowohl vor Ort als auch in der Cloud, mit IBM Cloud-Lösungen.

Gebührenfrei mit der Entwicklung starten

Holen Sie sich einen kostenlosen Kubernetes-Cluster zusammen mit über 40 immer kostenlosen Produkten und einem Guthaben von 200 US-Dollar.

Konsequente Ausführung auf Kubernetes

Die IBM Cloud wird für Skalierbarkeit und Workload-Vielfalt auf Kubernetes ausgeführt und unterstützt über 25.000 Cluster.

Offen – keine Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter

IBM Cloud basiert auf offenen Standards für Flexibilität, Portabilität und offene, API-fähige Cloud-Services.

Auf Unternehmen abgestimmte Funktionalitäten

IBM Cloud bietet „Keep Your Own Key (KYOK)”, Sicherheit auf Containerebene, umfassende Branchenkonformität und
*Es gelten Einschränkungen

Sicher durch Design

Die IBM Cloud Image-Sicherheitsverstärkung ist standardmäßig auf privaten Installationen aktiviert und verhindert, dass schädlicher Code andere Container oder das Host-System beeinträchtigt.

Lösungen IBM Cloud Code Engine
Führen Sie serverlose Anwendungen oder Batch-Jobs aus Quellcode oder Container-Images aus.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Stellen Sie hochverfügbare, vollständig verwaltete OpenShift-Cluster mit nur einem Mausklick bereit.
IBM Cloud Kubernetes Service
Vereinfachen Sie die Bereitstellung, Verwaltung und Abläufe von Kubernetes.
Red Hat OpenShift Virtualization auf IBM Cloud
Betreiben und verwalten Sie sichere Virtual Machines auf einer Cloud- und KI-nativen Plattform auf IBM Cloud.
IBM® Cloud Satellite
Stellen Sie den Managed Service Red Hat OpenShift on IBM Cloud an einem beliebigen Standort bereit (lokal oder in einer anderen Cloud-Infrastruktur).
Red Hat OpenShift IPI Installer
Erstellen Sie Ihren eigenen, selbstverwalteten Red Hat OpenShift-Cluster auf der IBM Cloud-Infrastruktur.
Red Hat AI InstrucLab
Vereinfachen, skalieren und sichern Sie das Training und die Bereitstellung von KI-Modellen.
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud
Unterstützen Sie die generativen KI-Services des IBM watsonx-Portfolios, um den Lebenszyklus von KI- und Machine-Learning-Projekten und -Modellen sowohl vor Ort als auch in der Cloud zu unterstützen.
IBM Cloud Container Registry
Speichern und verteilen Sie Container-Images in einer privaten Registry.
IBM Cloud Continuous Delivery
Automatisieren Sie Entwicklungen und Tests mit Delivery Pipelines, die auf Tekton basieren.
IBM Cloud Schematics
Automatisieren Sie den Betrieb von Cloud-Ressourcen, installieren Sie Software und führen Sie mehrschichtige Anwendungen schnell und einfach auf Ihren Cloud-Ressourcen aus.
IBM Cloud Logs
Optimieren Sie die Observability von Protokollen, um die Infrastruktur und die Anwendungsleistung zu verbessern.
IBM Cloud Monitoring
Überwachen und beheben Sie Probleme mit Ihren Containerlösungen.
IBM Cloud Security and Compliance Workload Protection
Identifizieren und priorisieren Sie Software-Schwachstellen, erkennen und reagieren Sie auf Bedrohungen und verwalten Sie Konfigurationen.
IBM Cloud Object Storage
Verwalten Sie Ihren internen Registrierungsspeicher.
IBM Cloud Secrets Manager
Verwalten Sie Subdomain-Zertifikate und Geheimnisse für den Datenverkehr.
IBM Cloud Key Protect
Verschlüsseln Sie Ihre etcd-Datenbank und die Startvolumes der Worker-Knoten.
IBM Cloud HyperProtect Crypto
Verwalten Sie Sicherheitsrichtlinien und koordinieren Sie diese über Multicloud-Umgebungen hinweg.
Von IBM Cloud verwaltetes ODF
Stellen Sie softwaredefinierten Speicher von OpenShift Data Foundation in Ihrem OpenShift-Cluster bereit.
Fallstudien
Blick auf das Wimbledon-Stadion, ein Tennisspieler schlägt den Ball über das Netz
Wimbledon
Die automatisierten Workflows von Wimbledon integrieren und orchestrieren den Datenfluss durch die verschiedenen Anwendungen und KI-Modelle auf Containern, um eine Digital Experience zu erstellen, bei der jedes Jahr 2,7 Millionen Datenpunkte erfasst werden.
Masters-Golfplatzlandschaft mit Publikum
Masters
Um den Anforderungen der Pandemie zu begegnen, setzte IBM offene Hybrid Cloud-Technologie ein, um schwierige Herausforderungen zu lösen und riesige unstrukturierte Datenmengen zu nutzen, um eine nahtlose Digital Experience zu erstellen.
Luftaufnahme eines geparkten Flugzeugs auf einem Flughafen
Etihad Airways
Etihad verwendete IBM Cloud Kubernetes Service zur Erstellung einer offenen Service-Orchestrierungsplattform auf der Grundlage von Microservices.
Menschen gehen auf der Straße
Sweap.io
Mit IBM Cloud Code Engine ist Sweap.io in der Lage, Auto-Scaling-Funktionen zu nutzen, sodass sich das Unternehmen darauf konzentrieren kann, seinen Kunden einen Mehrwert zu bieten
Schulungen und Zertifizierung IBM Cloud Professional Architect
Erwerben Sie Container-Kenntnisse durch Kurse im IBM Cloud Professional Architect-Ausbildungsprogramm.
IBM Cloud Professional Developer
Erwerben Sie Container-Kenntnisse durch Kurse im IBM Cloud Professional Developer Ausbildungsprogramm.
IBM Cloud DevSecOps Specialty
Erfahren Sie, wie Sie Ihre containerisierten Anwendungen in der Cloud erstellen und bereitstellen können.

Nächste Schritte

 

Starten Sie jetzt kostenlos mit einer unserer Container-Lösungen.
