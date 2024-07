Sweap arbeitete Hand in Hand mit IBM an der Entwicklung einer Lösung, die diese Anforderungen erfüllen sollte: eine Event-Management-Plattform auf IBM® Cloud. Das Herzstück der Lösung ist die IBM Cloud Code Engine, eine vollständig verwaltete, serverlose Cloud-Plattform, über die Entwickler ganz einfach Webanwendungen bereitstellen und skalieren können.

IBM Cloud Object Storage bietet die große Speicherkapazität, die für die Speicherung der eventbezogenen Datenmengen der Kunden benötigt wird. Sweap nutzt IBM Cloud Kubernetes Service, um stabile Workloads (also solche, die nicht skaliert werden müssen) in einer virtuellen Private Cloud zu speichern. Die Plattform wird in der IBM Cloud in Frankfurt gehostet, wodurch Sweap die Datenschutzbestimmungen der DSGVO einhalten kann.