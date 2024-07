Mit der Einführung dieser innovativen IBM Lösungen können Fans auf neue, fesselnde Weise mit dem Sport interagieren. Sie schauen sich den Sport nicht nur passiv an. Sie nehmen teil, unabhängig von ihrem Standort.

Mit dieser neuen Technologie können Fans zum Beispiel zum ersten Mal in der Geschichte des professionellen Golfsports individuelle Feeds von Golfspielern in der App erstellen und auf Videos von jedem Schlag dieser Spieler zugreifen. My Group bietet jedem Fan einen personalisierten Video-Feed, sodass Millionen von Menschen auf der ganzen Welt nahezu in Echtzeit Zugang zu den Runden jedes Spielers haben – fast wie ein personalisierter „Featured Group“-Kanal. My Group bietet außerdem Highlights und regelmäßige Updates von den besten Sportlern des Turniers sowie beeindruckende aktuelle Aufnahmen anderer Golfer. Im Rahmen der maßgeschneiderten Zuschauererfahrungen von My Group kuratiert IBM Watson KI die Highlights spannender Spiele.

Die Technologie, die beim Masters zum Einsatz kommt, baut auf Lösungen auf, die auf IBM Watson basieren sind und die bereits bei früheren Masters-Turnieren zum Einsatz kamen. So wurden Daten wie traditionelle Golfstatistiken, Ballverfolgungsdaten, Zuschauergeräusche und vieles mehr analysiert. Während des Masters 2019 hat die IBM Watson-Technologie beispielsweise fast 20.000 einzelne Videoclips von Golfschlägen erfasst und analysiert. Während des Turniers 2020 sortierten neue KI-Modelle die Schläge anhand der Begeisterung des Publikums und analysierten Datenpunkte wie Spieler-IDs, Runden, Löcher und Punktestände, während sie gleichzeitig Statistiken wie die Schlagweite aufzeichneten. Insgesamt wurden 16 verschiedene Modelle trainiert, um Benutzern von My Group personalisierte und wichtige Inhalte über beliebte Spieler und Top-Sportler bereitzustellen.

Die Masters sind zweifellos eine einzigartige Herausforderung. Aber praktisch jedes Unternehmen kann verteilte Daten in Hybrid-Cloud-Umgebungen erfassen, analysieren und verwalten und sie in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungsfällen einsetzen.