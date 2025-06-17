Hybride Infrastrukturlösungen

Entwickelt, um Ihnen die Freiheit der Wahl zu bieten

Optimierung mit hybrider Infrastruktur

Die hybride Infrastruktur von IBM bietet skalierbare und robuste Lösungen, die optimale Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit für den Betrieb kritischer Workloads bieten und die Vorteile der hybriden Infrastrukturplattform von IBM nutzen.

In der KI-gestützten digitalen Welt von heute benötigen Unternehmen eine Infrastruktur, die sich dynamisch an ihre Anforderungen anpassen lässt. Dies erfordert einen revolutionären Ansatz, der die Lücke zwischen lokalen Altsystemen und Cloud-Technologien schließt.

Die Hybrid-Infrastruktur von IBM löst dieses Problem, indem sie Unternehmen die Möglichkeit gibt, Ressourcen dort einzusetzen, wo sie am meisten gebraucht werden (von der Cloud bis hin zu On-Prem) und so das Beste aus beiden Welten zu nutzen. Durch die Gestaltung einer Infrastruktur entsprechend den Geschäftsanforderungen haben Unternehmen die Freiheit zu entscheiden, wo und wie sie ihre Workloads ausführen möchten, und können so Leistung, Sicherheit und Kosteneffizienz optimieren.

Marktverschiebungen

Der Wechsel zu hybriden Infrastrukturen und As-a-Service-Modellen geht weiter und wird durch KI noch beschleunigt
81 % der Unternehmen sehen XaaS als langfristige strategische Lösung 75 % sehen hybride Lösungen (Integration von On-Prem und Cloud) als Hauptkriterien für die Anbieterauswahl 70 % der lokalen KI-Infrastruktur wird als Service bereitgestellt 50 % erwarten, dass XaaS kostengünstiger ist als herkömmliche On-Premise-Lösungen

Vorteile

End-to-End-Integration
Skalierbarkeit der Unternehmensklasse
Bewährte Leistungsbenchmarks
Führungsrolle im Bereich Compliance und Sicherheit

Lösungen

KI-Anwendungen
ERP-Anwendungen
Datenmanagement
Unternehmensanwendungen

Hybride Infrastrukturplattform

Workloadoptimierung
  • Einsatzfähige Architekturen
  • Infrastruktur als Code (APIs, CLI, Terraform, Ansible usw.)
IBM Aspera Media Entertainment
Nahtlose Erfahrung
  • Konsolidierte Abrechnung
  • Zentralisierte Ressourcenverwaltung
  • Personalisierte Erfahrung
  • Identitäts- und Zugriffsmanagement
  • Servicekatalog
  • Observability
KI-gestützt
  • KI Chat-Assistent
Sicherheit und Compliance
  • Automatisiertes Statusmanagement
  • Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP)
  • Branchenspezifischer Compliance-Support

Produkte

IBM Power Virtual Server

Cloudbasierte IaaS-Lösung (Infrastructure-as-a-Service) für die Ausführung von AIX-, IBM i- und Linux-Workloads. Wird auf IBM Cloud oder im Rechenzentrum des Kunden bereitgestellt.

 IBM Fusion

Eine vollständig integrierte, einsatzbereite Plattform für die Ausführung und Wartung all Ihrer lokalen Red Hat OpenShift-Anwendungen.

 IBM Cloud Satellite

Erweiterung der IBM Cloud-Steuerungsebene, um verwaltetes Red Hat OpenShift in Rechenzentren und anderen Hyperscaler-Umgebungen bereitzustellen.

 IBM Storage Ceph as a Service

Softwaredefinierte Cloud-Speicherlösung für Blockdateien und Objekte, die als Cloud-Speicherlösung lokal bereitgestellt wird
Hybride Infrastrukturstrategie

Unsere IBM Hybrid Infrastructure Strategy ist so konzipiert, dass sie Kunden mit einem ergebnisorientierten Ansatz einen erheblichen Mehrwert bietet. Wir sind darauf spezialisiert, Hybrid-Workload-Lösungen anzubieten, die auf kritische Geschäftsanwendungen zugeschnitten sind, darunter unter anderem:

  1. Enterprise Resource Planning (ERP)
  2. Datenmanagement
  3. Andere Enterprise-Anwendungen
  4. KI-Anwendungen

Dieser flexible Plattformansatz passt sich den aktuellen Bedürfnissen an und nimmt zukünftige Anforderungen vorweg, sodass neue Workload-Lösungen im Zuge der Weiterentwicklung unserer Produkt-Roadmap hinzugefügt werden können. Zu den wichtigsten Merkmalen unserer Strategie gehören eine verbesserte Workload-Automatisierung, Plattformdienste, KI-gestützter Support und eine einheitliche Benutzererfahrung über alle Angebote hinweg.

Ressourcen

