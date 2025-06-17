Die hybride Infrastruktur von IBM bietet skalierbare und robuste Lösungen, die optimale Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit für den Betrieb kritischer Workloads bieten und die Vorteile der hybriden Infrastrukturplattform von IBM nutzen.

In der KI-gestützten digitalen Welt von heute benötigen Unternehmen eine Infrastruktur, die sich dynamisch an ihre Anforderungen anpassen lässt. Dies erfordert einen revolutionären Ansatz, der die Lücke zwischen lokalen Altsystemen und Cloud-Technologien schließt.

Die Hybrid-Infrastruktur von IBM löst dieses Problem, indem sie Unternehmen die Möglichkeit gibt, Ressourcen dort einzusetzen, wo sie am meisten gebraucht werden (von der Cloud bis hin zu On-Prem) und so das Beste aus beiden Welten zu nutzen. Durch die Gestaltung einer Infrastruktur entsprechend den Geschäftsanforderungen haben Unternehmen die Freiheit zu entscheiden, wo und wie sie ihre Workloads ausführen möchten, und können so Leistung, Sicherheit und Kosteneffizienz optimieren.