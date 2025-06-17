Entwickelt, um Ihnen die Freiheit der Wahl zu bieten
Die hybride Infrastruktur von IBM bietet skalierbare und robuste Lösungen, die optimale Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit für den Betrieb kritischer Workloads bieten und die Vorteile der hybriden Infrastrukturplattform von IBM nutzen.
In der KI-gestützten digitalen Welt von heute benötigen Unternehmen eine Infrastruktur, die sich dynamisch an ihre Anforderungen anpassen lässt. Dies erfordert einen revolutionären Ansatz, der die Lücke zwischen lokalen Altsystemen und Cloud-Technologien schließt.
Die Hybrid-Infrastruktur von IBM löst dieses Problem, indem sie Unternehmen die Möglichkeit gibt, Ressourcen dort einzusetzen, wo sie am meisten gebraucht werden (von der Cloud bis hin zu On-Prem) und so das Beste aus beiden Welten zu nutzen. Durch die Gestaltung einer Infrastruktur entsprechend den Geschäftsanforderungen haben Unternehmen die Freiheit zu entscheiden, wo und wie sie ihre Workloads ausführen möchten, und können so Leistung, Sicherheit und Kosteneffizienz optimieren.
Der Wechsel zu hybriden Infrastrukturen und As-a-Service-Modellen geht weiter und wird durch KI noch beschleunigt
Cloudbasierte IaaS-Lösung (Infrastructure-as-a-Service) für die Ausführung von AIX-, IBM i- und Linux-Workloads. Wird auf IBM Cloud oder im Rechenzentrum des Kunden bereitgestellt.
Eine vollständig integrierte, einsatzbereite Plattform für die Ausführung und Wartung all Ihrer lokalen Red Hat OpenShift-Anwendungen.
Erweiterung der IBM Cloud-Steuerungsebene, um verwaltetes Red Hat OpenShift in Rechenzentren und anderen Hyperscaler-Umgebungen bereitzustellen.
Softwaredefinierte Cloud-Speicherlösung für Blockdateien und Objekte, die als Cloud-Speicherlösung lokal bereitgestellt wird
Unsere IBM Hybrid Infrastructure Strategy ist so konzipiert, dass sie Kunden mit einem ergebnisorientierten Ansatz einen erheblichen Mehrwert bietet. Wir sind darauf spezialisiert, Hybrid-Workload-Lösungen anzubieten, die auf kritische Geschäftsanwendungen zugeschnitten sind, darunter unter anderem:
Dieser flexible Plattformansatz passt sich den aktuellen Bedürfnissen an und nimmt zukünftige Anforderungen vorweg, sodass neue Workload-Lösungen im Zuge der Weiterentwicklung unserer Produkt-Roadmap hinzugefügt werden können. Zu den wichtigsten Merkmalen unserer Strategie gehören eine verbesserte Workload-Automatisierung, Plattformdienste, KI-gestützter Support und eine einheitliche Benutzererfahrung über alle Angebote hinweg.
Erfahren Sie, wie XaaS Daten in einer hybriden Cloud-Umgebung für die Bereitstellung von KI-Services verknüpfen kann.
Erfahren Sie, wie Sie mit XaaS Kosten optimieren, Anwendungen modernisieren und Daten sichern können.
Nutzen Sie XaaS, um auf ergebnisorientierte Modelle umzustellen und die IT zu vereinfachen, was zu geringeren Kosten, Risiken und Komplexität führt.
Angesichts der zunehmenden Verbreitung von XaaS und KI ist eine starke Datensicherheit entscheidend für den Erfolg und kann zudem die Einhaltung von Vorschriften vereinfachen.