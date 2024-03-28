发布日期：2024 年 3 月
撰稿人：Mesh Flinders、Ian Smalley
云银行一词是指金融机构通过互联网按需提供银行服务。同其他云计算服务一样，它依赖于对计算资源的远程访问，例如物理服务器、虚拟服务器、数据中心、软件即服务 (SaaS) 等。
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金融机构纷纷利用云技术为客户提供更好的产品和服务，并实现自己的数字化转型目标。在这一过程中，金融机构获得了多项重要优势。
降低成本
由于工作负载转移到云端，银行得以降低与数据存储和数据分析相关的成本。考虑到法律要求银行保存所有客户的详细金融记录，这对于银行来说是一个重要的降本增效途径。云银行让金融机构可以摆脱前期一次性购买的本地数据存储模式，转而采用更灵活的按需付费模式，并且可根据需求变化进行调整。
增强数据安全性和合规性
银行保护客户最重要的信息和资产，因此银行经常成为黑客和欺诈企图的目标。将金融服务转移到云端可让银行更安全。现代云银行解决方案通过额外的保护手段（如加密和欺诈检测）来确保客户数据的安全。云银行解决方案还有助于银行遵守不断变化的行业监管法规。最后，许多云产品都有内置的灾难恢复 (DR) 能力，可帮助金融机构在遭遇安全漏洞或大规模停机后快速恢复。
更强的 AI 能力
得益于云技术，银行系统的多个业务领域获得了 AI 的力量。客户数据和产品开发领域就是一个例子。当银行将客户数据存储在云端时，AI 算法可以不断扫描数据以了解客户行为，然后藉此设计新产品和新功能。另一个例子是在客户关系管理 (CRM) 领域，AI 聊天机器人和虚拟代理已经在取代客户服务中心，更好地帮助客户完成各种事务，包括开设新账户、转账和申请信用卡。
更快地交付新服务
云银行是一个充满活力和技术创新的领域，每天都有新的应用程序和服务被设计出来。这意味着许多云银行功能都是现成的，因此银行向客户提供特定功能所需的时间大大缩短了。当一家已在部署云基础设施的银行发现客户需求没有得到满足时，很可能已经有一个现成的应用程序可以立即改善用户体验。
早期云银行只是银行向客户提供远程金融服务的一种方式，而无需亲临现场面对面提供服务。然而，随着行业的发展，银行越来越多地利用云技术来寻求提高基础设施和银行运营的效率，尤其是数据存储和处理。
本世纪初，智能手机和更快的互联网速度开创了银行业数字创新的时代。曾经深陷有形基础设施成本和限制的行业开始转型。很快，银行以数字化方式提供的服务越来越多。在经历了最初对数据保护和安全的担忧之后，客户开始更加信任该领域，并对线上交易持更加开放的态度。
进入到新世纪的第二个十年，客户在自己选择的设备上随时在线访问其账户已成为常态。随着公有云产品安全能力的提高，银行也开始通过互联网访问其服务器和数据库，而不是像过去那样通过本地数据中心访问其服务器和数据库。这使银行同时成为私有云和公有云解决方案的客户，并开启了当前的云银行时代。在这个时代，云服务提供商 (CSP) 在安全、技术和适应性方面展开竞争，以满足银行的需求。
金融机构在制定云战略时，需要在满足客户对最新应用和服务的需求、遵守严格的监管要求和控制成本之间取得平衡。金融机构需要做出的最重要选择之一是公有云和私有云的取舍。
当银行首次开始将服务迁移到云端时，大多数银行选择了私有云环境，因为人们认为它更安全。私有云是完全属于单个组织的云计算环境。金融机构使用的私有云上的所有云服务均在私有网络上交付，从而限制不良行为者侵入和泄露客户数据的能力。私有云实例的基础架构通常位于金融机构或与其签约的第三方供应商拥有的数据中心，从而增加了额外的安全层。尽管私有云在安全性和控制方面具有吸引力，但它缺乏公有云提供的可扩展性和灵活性，而且随着公有云变得愈发安全，许多银行现在都已将公有云视为一种选择。
公有云是托管在公共域中的云，可通过互联网进行访问。全球许多大型公司，包括 Amazon Web Services (AWS)、IBM 和 Microsoft Azure，都托管着公有云实例。公有云允许金融机构将客户数据存储在数据中心，并根据需要扩大或缩减所订购服务的规模。公有云模式在成本、可扩展性和灵活性方面具有巨大优势，但许多存储数据的服务器位于不同国家和地区，这让一些金融机构对遵循数据隐私法律感到担忧。
随着金融机构积极拥抱云技术及其诸多优势，相关用例与日俱增。小型和大型机构都在推出以云转型为中心的新数字化转型计划。以下是云银行改变金融服务领域的几种方式。
多年来，由于更换成本高昂，许多银行还在依赖已使用数十年的老旧 IT 基础设施。然而，维护这些过时系统也同样昂贵，更不用说无法利用新技术的速度和敏捷性所造成的机会成本了。如今，许多银行将云银行解决方案作为更大现代化计划的一部分，把数据存储和处理等核心功能从昂贵的遗留 IT 基础设施转移到新的、更具适应性的云运营模式中。这有助于降低成本，并为客户提供更高水平的技术服务。
云银行已经极大地改变了整体银行体验，一些新银行甚至没有实体店。例如，新兴银行（严重依赖金融科技 (fintech) 产品和服务的科技公司）使用云来创建完全数字化的银行平台。有些银行仅通过可下载到智能手机的应用程序提供服务。新兴银行严重依赖云技术，提供与传统金融机构相同的零售银行服务，包括支票和储蓄账户、贷款以及信用卡，而无需实体分支机构和大量运营人员。
开放银行业务（或“开放银行数据”）是一种由云技术支持的新实践，金融机构向第三方（通常是其他金融服务提供商）开放其客户数据，以推动创新，并提供新的服务。实行开放银行业务的银行首先必须获得客户的许可才能分享其信息，通常是通过同意书。然后，这些客户的数据，包括账户、交易历史和其他信息，可以通过应用程序编程接口 (API) 共享。开放银行业务的用途多种多样，通常包括贷款和其他金融服务的营销机会，以及开发新的数字产品。
许多金融机构从私有云转向公有云，这使得公有云提供商能够以产品即服务模式提供创新产品，银行可以尝试为其客户提供不同的服务和产品。现成的产品使得银行可以将重点从金融科技领域转移出来，因为金融科技通常不被视为银行的核心竞争力。然而，银行仍然可以从金融科技领域的创新中获益。
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