两种计算类型都依赖共享计算基础设施，但网格计算更侧重于解决大规模科学或工程问题，而分布式计算则专注于更简单的任务。

网格计算常与被称为“重大挑战”的计算类型相关联——这类计算问题植根于科学或工程领域，并具有广泛的应用范围。网格计算助力解决的最著名重大挑战或许当属 CERN 的大型强子对撞机，它是全球最强大的粒子加速器。

除应对重大挑战外，网格计算还用于各类更实际的商业用途，包括大数据管理、高速数据分析、洞察生成、科学研究、复杂的气象与金融模拟，以及高性能计算 (HPC)。