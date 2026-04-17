组织正在超越传统的财务预测和财务数据分析方法，因为他们看到未来正如何演变。AI 和数字化转型举措日益普及，保持开放心态的财务团队能够成就业务敏捷性与盈利能力。

财务分析学是与这一转变相契合的方法，能对财务数据进行实时分析和解读。财务规划与分析 (FP&A) 团队正运用机器学习 (ML) 算法等先进技术，生成预测性分析，以预判变化并为财务规划决策提供依据。

对于缺乏扎实财务分析学能力的组织而言，面临的风险很高，包括现金流管理不善、风险管理策略局限以及错失增长机会。

IBM 商业价值研究院评估高级财务领导者财务成熟度的研究发现，只有很小比例的财务组织展现出先进的成熟度。仅 12% 的受访领导者展现出战略影响力与数字敏捷性，这是衡量财务绩效两个核心维度的指标。

采用财务分析学等现代方法，通过变革财务报告职能的运作方式，有助于缩小这一差距。这种向更先进的财务建模与使用分析工具的转变，对组织极有裨益。

该报告还发现，在战略影响力与数字敏捷性方面表现出色的组织，战略执行有效性高出 37%，融资决策速度也快 19%。

另外，首席财务官 (CFO) 面临着既要实现成本节约又要提升财务透明度的压力。这些任务对 CFO 及其企业财务团队而言难以平衡，因为它们需要创新、纪律和跨团队协作。财务分析学可以为组织带来变革，助力将 CFO 的角色转变为战略业务绩效的关键驱动者。