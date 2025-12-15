CRM 集成有助于销售、营销和服务团队协调工作，并使用共享数据来改善 客户体验 (CX)、简化流程、识别趋势、减少客户流失并推动增长。 CRM 系统通常通过应用程序编程接口 (API)、集成平台即服务 (iPaaS)、中间件或预构建连接器与其他系统或数据源集成，这些方式可同步各种应用间的数据和工作流。

通过将 CRM 平台与其他业务系统集成，组织可以创建单一可信信息源 (SSOT)。统一的系统能提供更高的数据准确性和上下文信息，从而加速并改进分析、规划与预测。它还可以加强企业资源规划 (ERP)、电子商务、营销自动化和服务台等相关工作中的流程与绩效。

集成系统常利用自动化来组织数据和简化工作流。就 CRM 集成而言，IT 团队可以部署自动化，集中来自电子邮件、电子商务或订阅平台等各种应用的客户数据。这些集成后的数据可用于制定更具针对性的销售或营销计划，从而增加收入并提高客户留存率。

通过改善数据可见性，CRM 集成帮助组织在单个可定制的仪表板上管理和衡量其潜在客户生成与销售管道 ，从而助力提升生产力。

CRM 系统与集成借助人工智能 (AI) 不断发展，在整个客户生命周期中提供新的能力与效率。例如，客户服务可以依靠对话式 AI 来响应客户请求。营销团队可以使用生成式 AI 创建个性化电子邮件。销售团队则可以使用预测性 AI 对潜在客户进行评分。