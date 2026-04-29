在某种程度上，配置漂移在系统生命周期中是不可避免的。这种情况可能由两种原因导致：一是人工手动修改网络配置，进而影响网络各组件间的交互方式；二是自动化工具以管理员未预期的方式擅自调整各项设置。如果缺乏完善的文档记录，随着老管理员离职、新管理员接手，可能会做出不兼容或有害的配置变更。

配置漂移的一个典型案例是，管理员在负载均衡环境中修复了一台服务器，但未对其他服务器进行修复。即使系统暂时继续正常运行，也可能在未来出现问题。修补后的服务器可能会使用新的程序库，而该程序库与后续基于原有环境条件进行的网络更新互不兼容，进而可能引发系统中断与运行低效问题。

配置漂移不仅会对性能构成威胁，偏离预设配置的系统，更容易遭到恶意人员攻击并引发数据泄露。例如，如果防火墙规则在向网络添加新资源时没有更新，黑客就可以直接潜入。

配置漂移也会影响合规状态。如果网络文档记录的是一套安全设置，而实际运行环境的配置却与之不符，企业就可能审计不通过。

DevOps 专业人员和系统管理员可以使用工具来防止配置错误、应对配置漂移。诸如 Terraform 这类基础设施即代码 (IaC) 工具，可将网络配置绑定至作为唯一可信源的配置文件。配置文件有助于确保新的网络资源以标准状态自动配置部署，减少发生配置漂移的可能性。

可观测性工具为管理员提供了对指标、日志和痕迹的可视化，帮助他们及时发现配置漂移并实施修复。不可变基础设施通过直接废弃老旧服务器、而非就地修补修复的方式，限制配置漂移的产生。配置漂移也可通过 Ansible 等配置管理工具进行处理。