资产退役流程是资产生命周期的报废阶段，组织和IT部门依靠该流程来安全处置物理资产和数字资产。
资产退役是现代 IT 资产管理的重要组成部分，帮助组织以优先考虑数据安全、法规合规性、成本效率和可持续性的方式退役其 IT 资产。
在数据中心和物联网 (IoT) 生态系统等现代复杂的企业 IT 环境中，敏感数据和敏感信息往往在设备使用寿命结束后长期存在。IT 资产退役和 IT 资产处置 (ITAD) 帮助组织对这些设备进行数据销毁，以便其可以被重复使用、回收或转售。
现代资产退役流程贯穿资产的整个使用寿命，始终整合数据隐私和网络安全的最佳实践。有效的资产生命周期管理 (ALM) 有助于确保企业满足围绕数据擦除和电子垃圾（过时或废弃的电子设备）处理不断变化的法规要求和行业标准。
对有效资产退役工具和工作流的需求很高，且稳步增长。 根据最新报告，2025 年全球 ITAD 能力市场估值约为 175 亿美元。预计到 2035 年将达到 401 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 8.9%。1
资产退役流程由七个步骤组成，旨在简化操作、确保安全数据处理并维持法规合规性。以下是对每个步骤的详细说明。
资产退役需要利益相关者（包括 IT 部门、合规团队和可持续发展经理）之间进行广泛协调。
在退役阶段，组织必须建立处置时间表并选择处置类型，例如资产重复使用、转售或销毁。他们还必须决定资产是在现场退役，还是通过经过认证的供应商在场外退役。
从存储介质中删除敏感数据有三种常用方法：
为避免代价高昂的数据泄露，组织在此阶段必须遵循严格的数据销毁行业标准。硬盘和其他设备的不当处理可能导致敏感信息和个人数据泄露，通常会带来高额罚款和声誉损害。
第四阶段涉及通过粉碎、压碎或焚烧驱动器和组件来物理销毁存储介质。
组织通常在现场受控、高度可视化的环境中进行物理销毁，以确保符合法规要求和内部政策。
IT 部门必须对运往场外的资产建立严格的监管链，并确保记录过程中的每一步。
此步骤包括安全包装、可追踪的运输以及责任方之间交接的严格文档记录。更成熟的组织在此阶段实施自动跟踪系统，以确保审计追踪并最小化网络安全风险。
资产退役流程的第六阶段是对已清洗的 IT 资产进行评估，以确定其三种可能的去向：重复使用、转售或回收：
资产退役流程的最后一步是生成文档和认证，以验证法规合规性。这些认证 通常包括以下内容：
更先进的组织在此阶段使用 自动化能力和实时合规监控，以简化工作流并提高效率。
如果正确执行，资产退役流程的七个步骤可以在整个组织范围内带来可衡量的收益。以下是五个最常见的益处：
不同规模和行业的组织都依赖资产退役来延长资产生命周期并遵守行业特定法规。以下是其最常见的几种用例。
刷新周期——即计划中的定期更新或更换 IT 资产——对于优化IT资产性能至关重要。组织依赖资产退役安全地淘汰老旧、低效的 IT 设备，并用现代工具和系统取而代之。IT 团队会定期更换笔记本电脑、台式机和其他设备，作为技术刷新周期的一部分，从而产生大量包含敏感数据的退役资产。
有效的 IT 资产退役确保每台设备在生命周期结束时按照行业标准进行数据清除。
当两个组织或部门合并时，常见的IT资产（如台式机、笔记本电脑和服务器）往往会出现重复。为了提高效率，合并中的实体通常会一次性淘汰大量冗余 IT 资产。在此类事件中，合并组织必须在整个过程中保持合规性并采用安全的数据处理策略。
经历合并的组织依靠资产退役流程来维护 IT 环境的完整性，并确保退役设备的数据得到清除。
医疗、金融和政府等受到严格监管的行业，对个人数据和数据隐私有着独特的要求。这些行业中的资产退役必须与各自领域的特定法规保持一致，例如增强的文档记录和验证程序，旨在增加严谨性和更多安全层级。
以医疗行业为例，组织必须确保安全且合规地处理包含敏感数据的退役资产，如影像设备和支持 IoT 的医疗设备。《健康保险流通与责任法案》(HIPAA) 要求任何存储或处理电子受保护健康信息 (ePHI) 的资产在报废前必须经过可验证的数据清除。
资产退役正迎来快速增长和变革，这主要受技术因素的驱动。AI 自动化的兴起以及 IoT 和机器人技术的新能力，将持续推动三个关键领域的创新：
通过 IBM Maximo Application Suite，体验集成的 IT 服务管理与 IT 资产生命周期管理。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。