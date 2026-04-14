技术人员正在拆卸旧笔记本电脑
资产管理

什么是资产退役流程？

By Mesh Flinders , Ian Smalley
发布日期 2026年4月14日

资产退役流程的定义

资产退役流程是资产生命周期的报废阶段，组织和IT部门依靠该流程来安全处置物理资产和数字资产。

资产退役是现代 IT 资产管理的重要组成部分，帮助组织以优先考虑数据安全、法规合规性、成本效率和可持续性的方式退役其 IT 资产。

数据中心物联网 (IoT) 生态系统等现代复杂的企业 IT 环境中，敏感数据和敏感信息往往在设备使用寿命结束后长期存在。IT 资产退役和 IT 资产处置 (ITAD) 帮助组织对这些设备进行数据销毁，以便其可以被重复使用、回收或转售。

现代资产退役流程贯穿资产的整个使用寿命，始终整合数据隐私网络安全的最佳实践。有效的资产生命周期管理 (ALM) 有助于确保企业满足围绕数据擦除和电子垃圾（过时或废弃的电子设备）处理不断变化的法规要求和行业标准。

对有效资产退役工具和工作流的需求很高，且稳步增长。 根据最新报告，2025 年全球 ITAD 能力市场估值约为 175 亿美元。预计到 2035 年将达到 401 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 8.9%。1

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资产退役流程的七个步骤

资产退役流程由七个步骤组成，旨在简化操作、确保安全数据处理并维持法规合规性。以下是对每个步骤的详细说明。 

1.  资产识别

资产退役流程的第一步是资产识别，也称为资产验证。

在此步骤中，配备实时监控工具的现代 资产跟踪系统可帮助 IT 团队验证其库存记录。他们还会确认资产的关键信息，例如其状况、性能历史以及对  IT 基础设施的整体重要性。

2.  资产退役

资产退役需要利益相关者（包括 IT 部门、合规团队和可持续发展经理）之间进行广泛协调。

在退役阶段，组织必须建立处置时间表并选择处置类型，例如资产重复使用、转售或销毁。他们还必须决定资产是在现场退役，还是通过经过认证的供应商在场外退役。

3.  数据清洗

从存储介质中删除敏感数据有三种常用方法：

  • 通过基于软件的覆写工具 进行经过认证的数据擦除
  • 针对加密驱动器的加密擦除
  • 用于确认数据清洗是否有效的验证协议

为避免代价高昂的数据泄露，组织在此阶段必须遵循严格的数据销毁行业标准。硬盘和其他设备的不当处理可能导致敏感信息和个人数据泄露，通常会带来高额罚款和声誉损害。

4.  物理销毁

第四阶段涉及通过粉碎、压碎或焚烧驱动器和组件来物理销毁存储介质。

组织通常在现场受控、高度可视化的环境中进行物理销毁，以确保符合法规要求和内部政策。

5.  监管链

IT 部门必须对运往场外的资产建立严格的监管链，并确保记录过程中的每一步。

此步骤包括安全包装、可追踪的运输以及责任方之间交接的严格文档记录。更成熟的组织在此阶段实施自动跟踪系统，以确保审计追踪并最小化网络安全风险。

6.  重复使用、转售或回收

资产退役流程的第六阶段是对已清洗的 IT 资产进行评估，以确定其三种可能的去向：重复使用、转售或回收：

  • 重复使用：在组织内部重新部署 IT 资产，延长其生命周期和使用寿命。
  • 转售：对资产进行翻新并以有助于回收部分原始价值的价格出售。
  • 回收：拆解资产，以便组织回收有价值的材料并安全管理有害部件。

7. 认证

资产退役流程的最后一步是生成文档和认证，以验证法规合规性。这些认证 通常包括以下内容：

  • 数据销毁证明
  • 数据清洗的审计日志
  • 有关电子垃圾环境法规合规性的报告

更先进的组织在此阶段使用 自动化能力和实时合规监控，以简化工作流并提高效率。  

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资产退役流程的益处

如果正确执行，资产退役流程的七个步骤可以在整个组织范围内带来可衡量的收益。以下是五个最常见的益处：

  • 数据安全：强大资产退役流程最紧迫、最直接的益处也许是数据安全的提升。实施严格数据清洗和数据销毁实践的组织显著降低了数据泄露的风险，这类泄露会导致敏感信息泄露，并可能带来高额罚款和声誉损失。现代 IT 环境面临的网络安全威胁数量不断增加，复杂性也与日俱增。根据最新的《IBM 数据泄露成本报告》，2025 年有 97% 的组织经历过与 AI 相关的安全事件。
  • 法规合规性：强大的资产退役方法有助于组织更好地遵守相关法规，并在必要时为审计做好准备。结构化的退役流程提供数据销毁和清洗实践的文档，从而降低罚款和法律风险。 维护完整的审计追踪有助于组织遵守快速变化的标准。它还支持组织遵守与数据擦除、环境处理和物流相关的日益复杂的法规。
  • 成本优化：退役帮助组织通过转售、再利用及回收从退役 IT 设备中回收价值。通过在规划中纳入定价策略，尤其是针对服务器和数据存储系统等高成本资产，一些组织成功降低了资产的总体拥有成本 (TCO)。有效的成本优化需要多个团队之间的协调，包括 IT、资产管理、财务和数据安全部门，但若从战略上加以运用，可以产生显著效果。
  • 运营效率：将资产退役纳入更广泛生命周期管理战略的组织，可以预期核心运营效率的提升——尤其是在采用现代自动化工具时。人工智能 (AI) 工具有助于将过时的被动功能转变为更主动 和预测性的功能。例如，在大规模 IT 资产退役流程中，AI 自动化通过接管规划、执行和合规阶段的重复性手动任务，减轻了 IT 团队的负担。
  • 可持续性：负责任地处理电子垃圾有助于减少资产退役实践对环境的整体影响，并确保组织实现其可持续发展目标。严格的资产退役确保退役 IT 资产的所有材料均按照环境最佳实践和法规要求进行回收或重新利用。资产退役有助于减少垃圾填埋废弃物，并最大限度降低有害物质对环境的泄漏。

资产退役流程的用例

不同规模和行业的组织都依赖资产退役来延长资产生命周期并遵守行业特定法规。以下是其最常见的几种用例。

数据中心现代化

大型数据中心需要频繁升级基础设施，以确保企业运行拥有最新工具和功能的最先进系统。资产退役流程有助于在不中断核心业务运营或危及数据安全的前提下，更换老化的服务器和存储系统。

在现代化项目中，资产退役实践确保工作人员对关键资产（如包含敏感数据的大容量硬盘和服务器）遵循严格的监管链协议。

刷新周期

刷新周期——即计划中的定期更新或更换 IT 资产——对于优化IT资产性能至关重要。组织依赖资产退役安全地淘汰老旧、低效的 IT 设备，并用现代工具和系统取而代之。IT 团队会定期更换笔记本电脑、台式机和其他设备，作为技术刷新周期的一部分，从而产生大量包含敏感数据的退役资产。

有效的 IT 资产退役确保每台设备在生命周期结束时按照行业标准进行数据清除。

企业重组

当两个组织或部门合并时，常见的IT资产（如台式机、笔记本电脑和服务器）往往会出现重复。为了提高效率，合并中的实体通常会一次性淘汰大量冗余 IT 资产。在此类事件中，合并组织必须在整个过程中保持合规性并采用安全的数据处理策略。

经历合并的组织依靠资产退役流程来维护 IT 环境的完整性，并确保退役设备的数据得到清除。

远程办公

移动办公人员的兴起为资产退役 带来了新方式，使笔记本电脑和手机等个人 IT 设备暴露在传统办公室或现场IT生态系统之外的威胁之下。收集、跟踪和清除这类资产给资产退役流程带来了新的挑战。

当支持远程工作的 IT 资产接近使用寿命终点时，安全的运输和可验证的数据销毁对于防止数据泄露至关重要。例如，包含敏感数据的笔记本电脑和其他移动设备在更换为新设备后，可能被遗忘或遗落在某人的家中或车内。这些旧设备必须经过妥善的数据清除和报废处理，以防数据泄露。

行业特定合规

医疗、金融和政府等受到严格监管的行业，对个人数据和数据隐私有着独特的要求。这些行业中的资产退役必须与各自领域的特定法规保持一致，例如增强的文档记录和验证程序，旨在增加严谨性和更多安全层级。

以医疗行业为例，组织必须确保安全且合规地处理包含敏感数据的退役资产，如影像设备和支持 IoT 的医疗设备。《健康保险流通与责任法案》(HIPAA) 要求任何存储或处理电子受保护健康信息 (ePHI) 的资产在报废前必须经过可验证的数据清除。

可持续发展倡议

绿色 IT 战略——即通过结构化方法减少资产生命周期全程对环境的影响——依赖于资产退役，通过再利用和回收来推广最佳实践。有效的资产退役帮助企业在遵循最严格标准的同时，最大限度地减少对环境的影响。

例如，循环经济是一种旨在消除浪费、促进可持续发展的 广泛使用的经济模式，它依赖资产退役流程来帮助企业维修、再利用和回收设备。这种方法可减少 碳排放 ，并支持更可持续的运营。

资产退役的未来

资产退役正迎来快速增长和变革，这主要受技术因素的驱动。AI 自动化的兴起以及 IoT 和机器人技术的新能力，将持续推动三个关键领域的创新：

  1. 先进的 AI 系统如今能够执行资产识别与分类——这些传统上需要手动完成的任务——从而提升速度和准确性，同时有助于降低总体成本。
  2. 自动化的数据擦除和验证功能可以快速确保设备上的敏感数据已按合规方式被清除，并生成审计追踪记录。
  3. 智能机器人技术越来越多地融入资产退役流程，帮助实现无需人工干预的资产拆卸与分拣，从而提高效率、降低成本和减少浪费。
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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脚注

1 《2026–2035 年 IT资产处置 (ITAD) 市场规模与份额》，Global Market Insights，2025 年