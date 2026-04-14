资产退役是现代 IT 资产管理的重要组成部分，帮助组织以优先考虑数据安全、法规合规性、成本效率和可持续性的方式退役其 IT 资产。

在数据中心和物联网 (IoT) 生态系统等现代复杂的企业 IT 环境中，敏感数据和敏感信息往往在设备使用寿命结束后长期存在。IT 资产退役和 IT 资产处置 (ITAD) 帮助组织对这些设备进行数据销毁，以便其可以被重复使用、回收或转售。

现代资产退役流程贯穿资产的整个使用寿命，始终整合数据隐私和网络安全的最佳实践。有效的资产生命周期管理 (ALM) 有助于确保企业满足围绕数据擦除和电子垃圾（过时或废弃的电子设备）处理不断变化的法规要求和行业标准。

对有效资产退役工具和工作流的需求很高，且稳步增长。 根据最新报告，2025 年全球 ITAD 能力市场估值约为 175 亿美元。预计到 2035 年将达到 401 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 8.9%。1