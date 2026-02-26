要了解 API Gateway 和负载均衡器在分布式系统中的运作方式，从开放系统互连 (OSI) 模型入手会很有帮助。OSI 模型是一个概念性的七层框架，用于标准化网络通信的组织方式，从物理的比特传输一直到产生用户可读响应的应用层交互。



在此模型中，API Gateway 主要在第 7 层（应用层）运行，在此层解释请求并应用程序感知应用场景的策略，如身份验证、路由规则和协议转换。负载均衡器可以在第 4 层（传输层）运行，基于 IP 和端口做决策，也可以在第 7 层运行，以做出基于内容的路由选择。

明确了这些角色后，当传入流量从客户端流向后端服务时，API Gateway 和负载均衡器负责引导和处理流量的不同阶段。鉴于这些角色在某些方面可能重叠，尤其是当较新的网关加入轻量级路由或分发功能时，这些组件会因系统结构的不同而出现在不同的架构布局中。一些常见模式包括：

协同工作：在微服务架构中，API Gateway 可以对请求进行身份验证、应用速率限制并规范化协议，然后转发到由负载均衡器（通常是应用程序负载均衡器 (ALB)）前置的服务端点，由负载均衡器选择可用的服务器。在这种安排下，网关提供应用程序感知的控制，而负载均衡器优化分发和弹性。微服务只是一个例子；API Gateway 也用于单体、多应用程序和混合环境中，以协调跨不同系统的传入 API 流量。



独立使用（仅负载均衡器）：对于统一的无状态 Web 层，团队可以将负载均衡器直接置于相同的服务器之前，以平滑流量峰值并维持正常运行时间，而无需 API 层级的编排。除此之外，负载均衡器还可以在以下场景中独立运行：在只读数据库副本之间引导流量、在地理上分布的端点之间转移负载、处理多区域部署中的故障转移，或对不需要网关级别逻辑的旧版系统进行请求均衡。

独立使用（仅网关）：在某些托管平台中，网关可以直接终止客户端流量、执行策略，并路由到已具备内置分发能力的服务，从而在无需单独负载均衡层的情况下保留策略和开发者体验方面的优势。

许多现代网关还可以执行某些负载均衡功能，例如加权、轮询或基于路径的路由，但团队仍可能在前面放置一个专用的第 4 层负载均衡器来进行连接处理，或分担高吞吐量的传输层问题。