O que é XaaS (qualquer coisa como um serviço?)

O principal benefício do XaaS para as organizações é o financeiro. Antes do XaaS, as empresas tinham que comprar os softwares, as soluções, os serviços e os produtos necessários para funcionar de forma integral. Essa prática significava um grande desembolso de recursos, muitas vezes sem qualquer garantia de que o serviço ou a solução funcionaria da maneira esperada.

O modelo escalável, flexível e pré-pago do XaaS permite que empresas de diferentes tamanhos e de diferentes segmentos vejam quais serviços de XaaS são adequados para elas, sem precisar de um grande investimento inicial. Além da economia de custos, geralmente as empresas também percebem alguns outros benefícios:

1. Maior inovação: a abordagem multilocatária do XaaS, em que uma única aplicação atende a vários usuários, simplifica o processo de adoção de novos serviços e a desativação dos antigos. Essa flexibilidade permite que as empresas com recursos de XaaS implementem novas tecnologias de forma mais rápida, além da automação da infraestrutura de acordo com as necessidades.

2. Implementação remota: durante a pandemia de COVID-19, a demanda por serviços e soluções remotas disparou. O XaaS, que é fornecido remotamente em redes de internet e ambientes de nuvem pública e privada, estava perfeitamente posicionado para ajudar as organizações. O XaaS ofereceu implementação rápida e remota de aplicações e serviços que ajudaram os departamentos de TI a manterem a continuidade de negócios durante um período muito difícil. Quando a pandemia recuou, a maioria das organizações com frameworks de XaaS percebeu que eles eram mais eficientes do que seus antigos processos de negócios, e os mantiveram.

3. Recursos reduzidos: o Enterprise XaaS possibilita que muitas organizações reduzam os recursos necessários para executar sua infraestrutura de TI desatualizada. Com mais cargas de trabalho na nuvem, hardwares desatualizados, como data centers locais, unidades de disco rígido (HDDs) e servidores, são redundantes.

4. Maior eficiência: a migração de cargas de trabalho para a nuvem ajuda as organizações a agilizar seus processos de negócios, tornando-os mais econômicos. Em um modelo de nuvem, a equipe de TI pode ser realocada da manutenção para projetos mais estratégicos e suporte técnico. Os serviços comuns de TI que podem ser terceirizados no XaaS incluem provisionamentos, atualizações e solução de problemas.

5. Transformação digital mais rápida: os modelos XaaS permitem que as empresas adotem de forma ágil novas tecnologias e se mantenham à frente da concorrência. Essa velocidade na adoção de serviços de nuvem é sentida principalmente na TI, em que a escalabilidade aprimorada do XaaS permite que os usuários acessem novas tecnologias com mais agilidade por meio da nuvem, facilitando o caminho para a inovação.