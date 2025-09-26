O que são controladores de armazenamento?

A quantidade de dados que os seres humanos produzem é impressionante. Em 2024, a estimativa global da Datasphere impressionantes 149 zettabytes, com projeções atingindo 181 zettabytes de dados até o final de 2025.

Para colocar isso em perspectiva, um único zettabyte é equivalente a 1.000 exabytes, 1 bilhão de terabytes ou 1 trilhão de gigabytes. Em outras palavras, um zettabyte é o equivalente a 250 bilhões de DVDs.

Tudo isso para dizer que o gerenciamento de dados é um componente importante de todos os sistemas de computação, incluindo data centers empresariais, plataformas de nuvem, dispositivos de IoT e plataformas digitais. Mas nem todos os dados são criados da mesma forma.

Grande parte dos dados que criamos é transitória, destinada a ser usada e descartada em um momento, enquanto outros tipos são mais duradouros. Alguns dados são mantidos para armazenamento e recuperação a médio prazo, enquanto outros tipos são mantidos para fins de arquivamento ou backup a longo prazo.

Dependendo da finalidade dos dados criados e armazenados, diferentes tipos de mídias de armazenamento são mais adequadas do que outros. De opções simples, como disquetes e pen drives USB, a opções robustas e complicadas, como sistemas de rede de área de armazenamento (SAN) e armazenamento conectado à rede (NAS), os computadores dependem de controladores de armazenamento (também conhecidos como controladores de disco ou processadores de armazenamento) para gravar e recuperar dados entre os dispositivos de armazenamento e a CPU principal do computador.