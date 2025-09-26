O que são controladores de armazenamento?

Um controlador de armazenamento é um componente crítico do sistema de armazenamento de dados de um computador usado para gerenciar a troca de dados entre a unidade central de processamento (CPU) e dispositivos de armazenamento, como unidades de disco rígido (HDDs), unidades de estado sólido (SSDs) e módulos flash de memória expressa não volátil (NVMe).
A quantidade de dados que os seres humanos produzem é impressionante. Em 2024, a estimativa global da Datasphere impressionantes 149 zettabytes, com projeções atingindo 181 zettabytes de dados até o final de 2025.
Para colocar isso em perspectiva, um único zettabyte é equivalente a 1.000 exabytes, 1 bilhão de terabytes ou 1 trilhão de gigabytes. Em outras palavras, um zettabyte é o equivalente a 250 bilhões de DVDs.
Tudo isso para dizer que o gerenciamento de dados é um componente importante de todos os sistemas de computação, incluindo data centers empresariais, plataformas de nuvem, dispositivos de IoT e plataformas digitais. Mas nem todos os dados são criados da mesma forma.
Grande parte dos dados que criamos é transitória, destinada a ser usada e descartada em um momento, enquanto outros tipos são mais duradouros. Alguns dados são mantidos para armazenamento e recuperação a médio prazo, enquanto outros tipos são mantidos para fins de arquivamento ou backup a longo prazo.
Dependendo da finalidade dos dados criados e armazenados, diferentes tipos de mídias de armazenamento são mais adequadas do que outros. De opções simples, como disquetes e pen drives USB, a opções robustas e complicadas, como sistemas de rede de área de armazenamento (SAN) e armazenamento conectado à rede (NAS), os computadores dependem de controladores de armazenamento (também conhecidos como controladores de disco ou processadores de armazenamento) para gravar e recuperar dados entre os dispositivos de armazenamento e a CPU principal do computador.
Na maioria dos casos, as placas controladores de armazenamento são unidades de hardware físico, às vezes integradas diretamente na placa de sistema de um computador. No entanto, ao lidar com máquinas virtuais (VMs) ou outros ambientes virtualizados, um controlador de armazenamento virtual baseado em software pode ser empregado para simular a função de um controlador físico. Nesses tipos de sistemas de computador, os controladores de armazenamento virtualizados são componentes do software hipervisor abrangente usado para gerenciar recursos de armazenamento agrupados a partir de vários dispositivos físicos.
Estes são os principais componentes de um controlador de armazenamento:
Ao facilitar a transferência de dados, os controladores de armazenamento realizam várias tarefas para aproveitar os benefícios de uma determinada mídia de armazenamento. Elas também mitigam vários desafios e obstáculos potenciais que podem impedir que um sistema de computador otimize totalmente seus recursos de armazenamento.
Para obter acesso ao armazenamento tranquilo e eficiente, as principais funcionalidades de um controlador de armazenamento incluem o seguinte:
Os controladores de armazenamento podem ser divididos em dois grupos principais, com base em sua interface ou função.
Embora todos os controladores de armazenamento sejam responsáveis por gerenciar a comunicação entre a CPU e os dispositivos de armazenamento, cada tipo é especializado em finalidades e ambientes exclusivos.
Projetados especificamente para compatibilidade de interface, alguns controladores de armazenamento baseados em interface incluem o seguinte:
Os controladores SAS também são adequados para encadear vários dispositivos de armazenamento, tornando-os uma boa opção para operações que valorizam soluções escaláveis. Nessas situações, um componente de hardware chamado expansor SAS pode ser empregado para aumentar o número de unidades de disco SAS ou SATA que o adaptador de barramento do host (HBA) de um sistema pode aceitar.
Controladores baseados em funções são projetados para acomodar dispositivos de armazenamento com base em protocolos de interface e na funcionalidade pretendida. Estes são alguns exemplos:
