Veja a seguir 10 maneiras pelas quais as empresas aproveitam os serviços de computação em nuvem pública para alcançar economia de custos, inovação e crescimento geral dos negócios.

1. Armazenamento

O armazenamento em nuvem pública consiste em capacidade e tecnologia de armazenamento como serviço, o que ajuda as organizações a reduzir ou eliminar os custos de capital de construção e manutenção de recursos internos de armazenamento. Ao armazenar os mesmos dados da empresa em múltiplas máquinas, o armazenamento em nuvem oferece a redundância necessária para apoiar a continuidade de negócios diante de um desastre natural, uma indisponibilidade ou outras situações emergenciais.

2. Alocação dinâmica de recursos

Uma nuvem pública oferece às empresas a elasticidade para aumentar ou diminuir os recursos, dependendo das necessidades do negócio. Por exemplo, um site de comércio eletrônico com vendas altamente sazonais pode expandir rapidamente seus serviços online com uma nuvem pública. Ele só pagam pela capacidade adicional durante os períodos de pico e, em seguida, pode reduzir a capacidade durante as vendas regulares.

3. Desenvolvimento e testes

Uma configuração de nuvem pública oferece um ambiente ideal para desenvolver e testar novas aplicações em comparação com o método tradicional em cascata, que pode ser muito mais caro e demorado. Por exemplo, em apenas alguns minutos, os desenvolvedores podem provisionar ambientes de teste em Virtual Machines (VMs) baseadas em nuvem pública. Quando os desenvolvedores terminam de usar um ambiente de testes, eles podem desativá-lo facilmente.

4. Aplicações nativas em nuvem e DevOps

Uma configuração de nuvem pública é compatível com aplicações nativas em nuvem, programas de software que consistem em vários serviços pequenos e interdependentes chamados microsserviços, uma parte crucial das práticas de DevOps . Os desenvolvedores usam ferramentas de DevOp para automatizar o desenvolvimento nativo da nuvem e a entrega rápida de software de alta qualidade, criando aplicações conteinerizadas uma vez e implementando-as em qualquer lugar.

5. Pouco código

Pouco código é uma abordagem visual para o software que apresenta uma interface gráfica do usuário com recursos de arrastar e soltar que apoiam a automação do processo de desenvolvimento. As plataformas de pouco código democratizam o desenvolvimento de aplicações para desenvolvedores "cidadãos" — usuários com pouca experiência formal em programação. O pouco código ajuda as empresas a otimizar os fluxos de trabalho e acelerar o desenvolvimento de sites e aplicativos móveis, a integração de plug-ins externos e tecnologias de próxima geração baseadas na nuvem, como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).

6. Análise de dados

Com o aumento da coleta de dados de telefones celulares, da Internet das coisas (IoT) e de outros dispositivos inteligentes, as empresas precisam analisar os dados com rapidez inédita. A análise de dados de big data— o uso de técnicas analíticas avançadas em conjuntos de big data muito grandes e diversos — tornou-se crucial para o sucesso dos negócios. Um ambiente de nuvem pública fornece a infraestrutura de computação e rede necessária para suportar big data, permitindo que as empresas tomem decisões mais rápidas baseadas em dados e ofereçam melhores experiências aos clientes em tempo real e em escala.

7. Estratégia de multinuvem híbrida

Uma nuvem pública é essencial para uma estratégia de multinuvem híbrida. Ao integrar serviços de nuvem pública com nuvem privada ou infraestrutura local, as organizações podem escolher onde executar cargas de trabalho e selecionar os melhores serviços de diferentes CSPs. Por exemplo, uma instituição financeira pode querer usar a nuvem pública para testar e desenvolver novos aplicativos enquanto implementa cargas de trabalho sensíveis a fraudes e sujeitas a regulamentação em uma nuvem privada hospedada por um CSP dedicado.

8. IA generativa

Com a enorme necessidade de recursos de computação, armazenamento e rede, a IA generativa precisa da nuvem para processar dados em tempo real e em escala. Os provedores de nuvem pública oferecem às empresas a capacidade de acessar dados e aproveitar o poder de processamento de vários data centers distribuídos, que são compatíveis com cargas de trabalho de IA generativa.

9. Edge computing

A edge computing aproxima as aplicações corporativas das fontes de dados (por exemplo, telefones celulares, sensores, IOT, dispositivos ou servidores de edge locais) para obter insights mais rápidos, melhores tempos de resposta e melhor largura de banda. Por exemplo, os dispositivos de edge ajudam a monitorar as operações da rede elétrica para reduzir o desperdício de energia no setor de energia. Uma nuvem pública funciona em sinergia com os serviços de edge, conectando-os a uma nuvem pública centralizada ou a outros data centers de edge. Na maioria das vezes, apenas os dados mais relevantes são processados na edge. Por outro lado, os dados menos críticos são enviados para um data center primário em nuvem pública para processamento, liberando recursos de computação para garantir baixa latência.

10. Computação quântica

A computação quântica usa hardware de computador, algoritmos e outras tecnologias da mecânica quântica para resolver problemas complexos. Embora a computação quântica para empresas ainda esteja em seus estágios iniciais, organizações em setores que exigem vastas capacidades de computação (por exemplo, química, biologia, saúde, finanças) estão começando a explorar o potencial da computação quântica para transformar a maneira como fazem negócios. Os provedores de serviços de nuvem pública de hoje começaram a oferecer serviços envolvendo aluguel de máquinas quânticas, plataformas para desenvolvimento de algoritmos e aplicações quânticas em escala de utilidade pública e muito mais.