O que é predictive forecasting?

A predictive forecasting é derivada de métodos tradicionais de previsão, mas leva as previsões um passo além ao analisar continuamente padrões nos dados para produzir insights prospectivos. Equipes de planejamento e análise financeira (FP&A), líderes de operações e executivos de negócios usam esses insights para tomar decisões baseadas em dados mais rápidas e confiantes sobre alocação de recursos, retenção de clientes, além de estratégias de risco e crescimento.

As ferramentas de predictive forecasting de hoje, impulsionadas por inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML), estão mudando fundamentalmente a forma como as organizações planejam. As plataformas de FP&A agora oferecem integração completa com sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e software de FP&A para extrair dados e métricas em tempo real de toda a empresa.

Ao integrar as ferramentas com o software existente, há menos tempo de atraso associado à coleta manual de dados e os analistas obtêm uma visão contínua e atualizada do desempenho financeiro. A automação lida com tarefas rotineiras de modelagem, liberando os analistas para se concentrarem na interpretação dos resultados e no aconselhamento estratégico junto a outros stakeholders.