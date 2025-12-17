O armazenamento flash surgiu na década de 1980, à medida que a necessidade de armazenamento compacto e não volátil crescia junto com o surgimento de dispositivos mais portáteis. Em 1986, a Toshiba lançou o NAND flash para aplicações de armazenamento de alta capacidade; em 1993, a Intel lançou o NOR flash, projetado para firmware e sistemas embedded.

A adoção do flash em grande escala decolou com a introdução de dois dispositivos. Esses dispositivos eram as unidades flash USB (lançadas em 2000) e os iPods flash da Apple (lançados em 2005). No final dos anos 2000, SSDs baseados em flash começaram a substituir os HDDs tanto em notebooks quanto em ambientes de data center .

A tecnologia de célula evoluiu significativamente ao longo dos anos, de célula de nível único (SLC) para célula multinível (MLC), depois para célula de nível triplo (TLC) e célula de nível quádruplo (QLC). Na década de 2010, a tecnologia 3D NAND aumentou substancialmente a densidade de armazenamento e reduziu os custos.

Atualmente, o armazenamento flash domina os mercados de consumo e corporativos. De acordo com a Enterprise Precedence Research, o mercado global de armazenamento flash corporativo atingiu US$ 21,92 bilhões em 2024. Além disso, projeta-se que cresça de US$ 23,71 bilhões em 2025 para aproximadamente US$ 48,03 bilhões em 2034, com um CAGR de 8,16%.¹ A crescente adoção de tecnologias de tecnologias de computação em nuvem e virtualização, juntamente com a demanda por segurança de dados e conformidade aprimoradas, influenciam e impulsionam esse crescimento.

O armazenamento flash vai muito além dos SSDs, alimentando unidades flash USB (também chamadas de pen drives), cartões de memória (como cartões SD), smartphones, câmeras digitais e inúmeros outros dispositivos. Em ambientes corporativos, o armazenamento flash alimenta arrays all-flash e é compatível com aplicações que vão desde grandes centros de dados até sensores de IoT e ambientes de edge .