Os termos armazenamento flash e armazenamento em unidade de estado sólido (SSD) às vezes são usados de forma intercambiável, mas há diferenças distintas entre eles.
O armazenamento flash refere-se à própria tecnologia de memória, que inclui chips de memória eletrônica que armazenam dados sem peças móveis. O armazenamento SSD (unidade de estado sólido) descreve um dispositivo de armazenamento completo que usa memória flash para substituir as unidades de disco rígido (HDDs) tradicionais.
A seguir, exploramos esses tipos de tecnologias de armazenamento em detalhes.
Armazenamento flash é um tipo de tecnologia de armazenamento de dados que utiliza chips de memória flash para escrever e armazenar dados. A memória flash é não volátil, o que significa que retém dados mesmo sem energia. O flash armazena dados como cargas elétricas em células de memória organizadas em chips de silício, sem peças móveis, o que o torna mais rápido e mais durável do que as unidades de disco giratórias tradicionais.
O armazenamento flash usa dois tipos principais de memória: NAND e NOR.
A NAND emergiu como a tecnologia de armazenamento dominante para a maioria das aplicações devido à sua maior densidade, desempenho mais rápido e menor custo.
O armazenamento flash surgiu na década de 1980, à medida que a necessidade de armazenamento compacto e não volátil crescia junto com o surgimento de dispositivos mais portáteis. Em 1986, a Toshiba lançou o NAND flash para aplicações de armazenamento de alta capacidade; em 1993, a Intel lançou o NOR flash, projetado para firmware e sistemas embedded.
A adoção do flash em grande escala decolou com a introdução de dois dispositivos. Esses dispositivos eram as unidades flash USB (lançadas em 2000) e os iPods flash da Apple (lançados em 2005). No final dos anos 2000, SSDs baseados em flash começaram a substituir os HDDs tanto em notebooks quanto em ambientes de data center .
A tecnologia de célula evoluiu significativamente ao longo dos anos, de célula de nível único (SLC) para célula multinível (MLC), depois para célula de nível triplo (TLC) e célula de nível quádruplo (QLC). Na década de 2010, a tecnologia 3D NAND aumentou substancialmente a densidade de armazenamento e reduziu os custos.
Atualmente, o armazenamento flash domina os mercados de consumo e corporativos. De acordo com a Enterprise Precedence Research, o mercado global de armazenamento flash corporativo atingiu US$ 21,92 bilhões em 2024. Além disso, projeta-se que cresça de US$ 23,71 bilhões em 2025 para aproximadamente US$ 48,03 bilhões em 2034, com um CAGR de 8,16%.¹ A crescente adoção de tecnologias de tecnologias de computação em nuvem e virtualização, juntamente com a demanda por segurança de dados e conformidade aprimoradas, influenciam e impulsionam esse crescimento.
O armazenamento flash vai muito além dos SSDs, alimentando unidades flash USB (também chamadas de pen drives), cartões de memória (como cartões SD), smartphones, câmeras digitais e inúmeros outros dispositivos. Em ambientes corporativos, o armazenamento flash alimenta arrays all-flash e é compatível com aplicações que vão desde grandes centros de dados até sensores de IoT e ambientes de edge .
Uma unidade de estado sólido (SSD) é um dispositivo de armazenamento que utiliza memória de estado sólido não volátil, geralmente flash NAND, para armazenar dados sem peças móveis.
Desde o início dos anos 2000, as unidades SSD ganharam adoção generalizada nos mercados de consumo e corporativos, valorizadas por seu desempenho excepcional e rápidas velocidades de acesso a dados. Hoje, os SSDs são o principal meio de armazenamento para dispositivos cotidianos, como MacBooks, desktops Mac, PCs Windows, notebooks e sistemas de jogos.
Ao contrário dos HDDs e unidades de disquete, que usam armazenamento magnético com componentes mecânicos (por exemplo, pratos, discos giratórios, cabeças de leitura/gravação), os SSDs usam memória flash NAND para armazenar dados eletronicamente. Essa abordagem elimina atrasos físicos e fornece acesso mais rápido aos dados.
Para uma análise mais aprofundada, confira “Unidade de disco rígido (HDD) versus unidade de estado sólido (SSD): qual é a diferença?”
Os chips de memória nos SSDs são organizados em blocos, contendo células (às vezes chamadas de páginas ou setores) que armazenam bits de memória individuais. Os SSDs usam nivelamento de desgaste para distribuir uniformemente as gravações entre as células, estendendo a vida útil da unidade.
Os SSDs estão disponíveis em vários fatores de forma, que se referem ao tamanho físico, à configuração e à disposição do dispositivo. O formato de 2,5 polegadas é o mais comum para desktops e notebooks, enquanto as unidades M.2 se conectam diretamente à placa-mãe, proporcionando um design mais compacto.
De acordo com um estudo da pesquisa da Mordor Intelligence, o mercado de SSDs atingiu US$ 61,30 bilhões em 2025. Além disso, espera-se que atinja US$ 129,62 bilhões até 2030, um crescimento com CAGR de 16,16%.2
A demanda por infraestrutura de inteligência artificial (IA), a expansão do data center do provedor de nuvem e a mudança contínua de unidades de disco rígido para soluções de armazenamento de estado sólido são os elementos que impulsionam esse crescimento.
Nonvolatile memory express (NVMe) é uma interface de controlador host e protocolo de armazenamento que acelera a transferência de dados entre unidades de estado sólido (SSD) por meio de um conector de barramento de interconexão de componentes periféricos expressos (PCIe).
A NVMe ajudou a fazer o armazenamento SSD avançar, alcançando velocidades de transferência de até 20 gigabytes por segundo (Gbps) — mais de três vezes a velocidade dos SSDs SATA mais antigos. Muitos dos SSDs NVMe de alta qualidade atuais também incluem cache DRAM, o que otimiza o desempenho.
Os SSDs NVMe são valiosos para aplicações que exigem acesso a dados de alta velocidade, incluindo virtualização, análise em tempo real, cargas de trabalho de IA e criação de conteúdo. Embora todo dispositivo NVMe seja um SSD, nem todos os SSDs usam NVMe. Por exemplo, SSDs mais antigos normalmente usam interfaces SATA.
Para saber mais, consulte "SSD versus NVMe: qual é a diferença?"
Olhando para o futuro, a demanda por armazenamento flash e SSD continuará a evoluir para atender às necessidades de consumidores e empresas, impulsionada principalmente por dados gerados por IA e nuvem.
Aqui estão algumas tecnologias que demonstram como o mercado está evoluindo.
Lançado pela Samsung em 2014, o 3D NAND tornou-se crítico na era da IA. O flash 3D NAND empilha células de memória verticalmente em várias camadas em wafers de silício, fornecendo maior armazenamento de dados, maior capacidade e custo reduzido por bit.
Com velocidades de gravação até 50% mais rápidas do que as soluções SSD tradicionais baseadas em NAND, a 3D NAND se tornou crucial para a implementação de aplicações de IA, como IA generativa (IA gen) e aprendizado de máquina (ML). No front do consumidor, a 3D NAND impulsiona dispositivos cotidianos que precisam cada vez mais de armazenamento, incluindo TVs inteligentes, notebooks e SSDs.
As tecnologias NAND de célula de nível quad (QLC) e célula de nível penta (PLC) estão expandindo a capacidade de armazenamento junto com a NAND de célula de nível triplo (TLC), fornecendo soluções econômicas e de alta capacidade para data centers corporativos.
Essas tecnologias de células de maior densidade armazenam mais bits por célula (por exemplo, quatro para QLC, cinco para PLC), permitindo maior capacidade a um custo mais baixo.
As unidades flash QLC aumentam a densidade em 33% em relação ao TLC, tornando-as adequadas para cargas de trabalho com uso intenso de leitura, como armazenamento de arquivos, entrega de conteúdo e análise de dados. QLC e PLC têm compensações no desempenho de escrita e vida útil em comparação com o TLC. No entanto, eles desempenham um papel crucial na compatibilidade com aplicativos (por exemplo, streaming de mídia, dispositivos de jogos) em que a capacidade e a eficiência de custo são prioridades em relação a velocidades de gravação sustentadas.
Matrizes all-flash (AFAs) são sistemas de armazenamento externo que usam mídia flash, como SSDs, para armazenamento de dados persistente.
As AFAs evoluíram com várias tendências-chave que moldaram seu desenvolvimento, incluindo a adoção da tecnologia NVMe, o surgimento de soluções de armazenamento definido por software (SDS) e a integração de IA para gerenciamento de armazenamento. Esses avanços tornam a matrizes all-flash cada vez mais atraentes para empresas que gerenciam operações de dados em grande escala com requisitos exigentes de desempenho.
O armazenamento computacional coloca o processamento diretamente em dispositivos de armazenamento. Esse processo reduz a movimentação de dados, o congestionamento da rede e a latência, o que é valioso para cargas de trabalho de IA e ML que processam grandes conjuntos de dados.
Ao permitir operações como filtragem, compactação e transformação na camada de armazenamento, o armazenamento computacional ajuda as empresas a acelerar o desempenho da aplicação.
Recapitulando, o armazenamento flash e os SSDs estão intimamente relacionados, mas são tecnologias diferentes. Flash refere-se ao próprio meio de armazenamento, enquanto SSDs são dispositivos de armazenamento que normalmente usam memória flash. Compreender essa distinção apoia a tomada de decisão estratégica sobre a infraestrutura de armazenamento.
No nível do setor, a mudança das unidades de disco rígido tradicionais para o armazenamento baseado em flash transformou a TI corporativa, oferecendo um desempenho mais rápido e maior confiabilidade. Conforme as demandas por dados continuam crescendo, o armazenamento flash e SSD continuará sendo crucial para a infraestrutura de computação moderna.
1 Enterprise Flash Storage Market Size, Shares and Trends 2025-2034, Enterprise Precedence Research, 15 de setembro de 2025.
2 Solid State Drive (SSD) Market Size & Share Analysis, Growth Trends And Forecast (2025-2030), Mordor Intelligence, 2025.