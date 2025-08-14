No mundo das soluções de armazenamento de dados, as unidades de estado sólido (SSDs) criadas a partir de memória flash 3D NAND têm sido nada menos que um divisor de águas. Embora a primeira onda de SSDs tenha sido proibitivamente cara para armazenamento em escala, em comparação com as unidades de disco rígido (HDDs) tradicionais, as SSDs modernas são mais rápidas, duráveis e confiáveis.

No coração de todos os SSDs estão as células de memória flash. As SSDs modernas aproveitam a tecnologia flash 3D NAND para empilhar verticalmente várias camadas de células de memória.

Em comparação com a 2D NAND mais antiga, que organiza as células de memória em uma matriz plana, o empilhamento vertical de células flash melhora a densidade de armazenamento de dados, a capacidade e o custo geral por bit de dados. Simplificando, a 3D NAND pode armazenar melhor mais bits de dados.

Agora capazes de armazenar terabytes de dados com velocidades de escrita, resistência e desempenho aprimorados, as SSDs são a solução ideal para casos de uso de armazenamento maiores, desde configurações de edição de vídeo de alta qualidade até data centers profissionais.

Mas nem todas as SDDs são iguais. Categorizadas com base em sua densidade de memória flash NAND , as SSDs que usam apenas flash 2D NAND são conhecidos como unidades SLC (célula de nível único). Inovações subsequentes introduziram a 3D NAND, permitindo unidades MLC (célula multiníveis), TLC (célula de nível triplo) e QLC (célula de nível quádruplo), que oferecem melhor desempenho a custos cada vez mais baixos por bit, dependendo da situação.

Embora as unidades QLC e TLC sejam mais lentas do que suas contrapartes de densidade celular mais baixa, fabricantes como Intel e Samsung oferecem desempenho otimizado por meio de técnicas como DRAM ou cache de SLC.