8 minutos
No mundo das soluções de armazenamento de dados, as unidades de estado sólido (SSDs) criadas a partir de memória flash 3D NAND têm sido nada menos que um divisor de águas. Embora a primeira onda de SSDs tenha sido proibitivamente cara para armazenamento em escala, em comparação com as unidades de disco rígido (HDDs) tradicionais, as SSDs modernas são mais rápidas, duráveis e confiáveis.
No coração de todos os SSDs estão as células de memória flash. As SSDs modernas aproveitam a tecnologia flash 3D NAND para empilhar verticalmente várias camadas de células de memória.
Em comparação com a 2D NAND mais antiga, que organiza as células de memória em uma matriz plana, o empilhamento vertical de células flash melhora a densidade de armazenamento de dados, a capacidade e o custo geral por bit de dados. Simplificando, a 3D NAND pode armazenar melhor mais bits de dados.
Agora capazes de armazenar terabytes de dados com velocidades de escrita, resistência e desempenho aprimorados, as SSDs são a solução ideal para casos de uso de armazenamento maiores, desde configurações de edição de vídeo de alta qualidade até data centers profissionais.
Mas nem todas as SDDs são iguais. Categorizadas com base em sua densidade de memória flash NAND , as SSDs que usam apenas flash 2D NAND são conhecidos como unidades SLC (célula de nível único). Inovações subsequentes introduziram a 3D NAND, permitindo unidades MLC (célula multiníveis), TLC (célula de nível triplo) e QLC (célula de nível quádruplo), que oferecem melhor desempenho a custos cada vez mais baixos por bit, dependendo da situação.
Embora as unidades QLC e TLC sejam mais lentas do que suas contrapartes de densidade celular mais baixa, fabricantes como Intel e Samsung oferecem desempenho otimizado por meio de técnicas como DRAM ou cache de SLC.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Em um nível básico, as unidades de estado sólido (SSDs) são um tipo de hardware de armazenamento que usa armazenamento flash para armazenar dados. As SSDs normalmente usam um tipo de flash chamado NAND flash, que armazena dados usando um arranjo de transistores de porta flutuante que funciona de forma semelhante às portas lógicas NOT AND. Essa combinação é de onde vem o nome NAND flash.
Cada célula NAND contém uma porta lógica de controle e uma porta lógica flutuante, separadas por uma camada fina de óxido. Por meio de um processo conhecido como tunelamento de Fowler-Nordheim, a memória flash pode armazenar dados binários usando uma carga elétrica. A carga é enviada a uma tensão que aprisiona elétrons na porta flutuante (representando um valor binário de 1) ou os remove (representando um valor binário de 0).
NOR flash são células flash que usam uma estrutura de célula semelhante às portas lógicas NEITHER OR, e são normalmente usadas para arquivos pequenos, como dados de inicialização.
A NAND flash é preferível para armazenamento geral principalmente devido às seguintes características:
As primeiras SSDs foram projetadas para compatibilidade com a interface de armazenamento de memória SATA (serial ATA), uma interface legada herdada da tecnologia HDD mais antiga. No entanto, a maioria das SDDs modernas usa o mais novo protocolo de memória não volátil expressa (NVMe) para aproveitar a interface de interconexão de componentes periféricos de alta velocidade (PCI) ou PCI expressa (PCIe) e alcançar um desempenho ainda melhor.
Cerca de 20 vezes mais rápida do que as SSDs SATA, as SSDs NVMe são capazes de atingir taxas de transferência de dados de 3.500 MB até 14.000 MB por segundo. Além do aumento da taxa de transferência, as unidades NVMe podem executar milhares de filas de comandos simultâneas e também superar consistentemente as unidades SATA em testes de latência.
Por esses motivos, as SSDs NVMe rapidamente se tornaram um padrão do setor para produtos eletrônicos de consumo e aplicações profissionais de alto desempenho.
Em última análise, avaliar o valor das unidades TLC em relação às unidades QLC pode se resumir a uma comparação entre desempenho e durabilidade ou capacidade de armazenamento e relação custo/benefício.
Geralmente, as SSDs TLC são preferíveis em situações em que o desempenho consistente, a confiabilidade e a durabilidade robusta são fatores decisivos. As SSDs TLC são confiáveis para gravar e recuperar dados de forma confiável repetidamente. Elas são frequentemente escolhidos para cargas de trabalho profissionais e criação de conteúdo.
Por outro lado, as SSDs QLC são preferidos para armazenamento de alta capacidade, de baixo custo e data warehousing com uso intenso de leitura. Esses tipos de SSDs são confiáveis para armazenar dados de longo prazo que podem ser acessados com frequência. No entanto, em situações que exigem aumento dos ciclos de gravação, em que os dados podem precisar ser gravados e reescritos mais do que simplesmente leitura, as SSDs TLC podem ser preferíveis para melhor resistência à gravação em vez de uma vida útil mais longa.
Em termos de resistência, as SSDs recebem uma classificação TBW (terabytes gravados) para indicar a quantidade de dados que pode ser gravado em uma unidade antes do desgaste. A classificação mostra quando a deterioração do hardware físico pode começar a afetar negativamente o desempenho e a operação. Incorrendo mais desgaste de maiores quantidades de dados armazenados em cada célula, as unidades QLC geralmente têm classificações de TWB mais baixas em comparação com as unidades TLC.
Vale a pena dizer que as unidades TLC atualmente têm uma vantagem sobre as QLC em termos de durabilidade. Para combater quaisquer desvantagens relacionadas aos problemas de menor resistência comuns às unidades QLC, as melhorias nos algoritmos de correção de erros estão preenchendo a lacuna entre esses tipos de unidades flash NAND.
À primeira vista, as diferenças entre unidades QLC e unidades TLC podem ser resumidas com base na arquitetura, vida útil, desempenho e casos de uso.
Descubra como uma infraestrutura de nuvem híbrida pode impulsionar sua estratégia de IA. Aprenda com especialistas da IBM como transformar tecnologias existentes em um sistema ágil e preparado para IA, promovendo inovação e eficiência em suas operações empresariais.
Explore como soluções de nuvem híbrida podem otimizar suas operações empresariais orientadas por IA. Conheça estudos de caso e soluções em destaque para entender como as empresas estão utilizando a nuvem híbrida da IBM para alcançar maior eficiência, escalabilidade e segurança.
Saiba mais sobre as principais diferenças entre infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS). Entenda como cada modelo de nuvem oferece diferentes níveis de controle, escalabilidade e gerenciamento para atender a diversas necessidades empresariais.
Descubra os custos ocultos da escalabilidade da IA generativa e aprenda com especialistas como tornar seus investimentos em IA mais eficientes e impactantes.
Aprenda os fundamentos do gerenciamento de TI, incluindo sua importância para organizações modernas e as características principais para garantir operações fluidas e eficientes em sistemas tecnológicos.
O IBM Cloud Infrastructure Center é uma plataforma de software compatível com o OpenStack para gerenciamento da infraestrutura de nuvens privadas em sistemas IBM zSystems e no IBM LinuxONE.
Conheça servidores, armazenamento e software projetados para sua estratégia corporativa de nuvem híbrida e IA.
Encontre a solução ideal de infraestrutura em nuvem para as necessidades do seu negócio e expanda os recursos conforme a demanda.
Transforme sua infraestrutura empresarial com as soluções da IBM prontas para IA e nuvem híbrida. Descubra servidores, armazenamento e software projetados para proteger, expandir e modernizar seus negócios ou acesse insights de especialistas para aprimorar sua estratégia de IA generativa.