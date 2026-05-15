Um exemplo básico comumente citado é o compartilhamento de serviços entre aplicações. Digamos que um desenvolvedor web queira incorporar um mapa interativo no site de uma empresa para exibir sua localização. A API do Google Maps torna isso possível ao expor essa funcionalidade de mapeamento para uso por terceiros. Isso permite que o desenvolvedor integre um mapa totalmente funcional sem precisar criar um do zero.

As APIs são usadas para conectar sistemas de diversas maneiras: desde a troca básica entre aplicações, até a sincronização em tempo real de bancos de dados e plataformas de negócios, a automação de fluxos de trabalho de várias etapas e a extensão da vida útil de sistemas legados.

As APIs utilizam formatos como JSON e XML e permitem que as aplicações clientes solicitem e troquem dados específicos sob demanda. Essa flexibilidade torna as APIs ideais para integrações personalizadas e a troca em tempo real de mensagens menores entre muitas partes diferentes.

Além disso, as APIs geralmente são mais rápidas de implementar, ao mesmo tempo que oferecem suporte a arquiteturas modernas baseadas na nuvem e microsserviços. As APIs também são adequadas para integrações dinâmicas que exigem respostas imediatas, como mensagens, aplicações móveis, serviços da web e compartilhamento de dados em tempo real.



Apesar dessas diferenças, a EDI e as APIs não são mutuamente exclusivas. Muitas organizações as utilizam em conjunto para atender a diferentes necessidades de integração B2B, combinando a padronização e a confiabilidade da EDI com a flexibilidade e a capacidade de resposta das APIs.