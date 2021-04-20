EDI com APIs faz sentido na cadeia de suprimentos

“Pivote” tem sido a palavra de ordem para 2020. Com isso, surgem as implicações de uma mudança de 180 graus – movendo-se em uma direção completamente diferente e deixando para trás o que nos tem servido bem. Aparentemente da noite para o dia:
As cadeias de suprimentos também foram afetadas. Algumas empresas experimentaram um aumento maciço na demanda, enquanto outras sofreram quedas severas. A infraestrutura B2B operando nos bastidores precisou se adaptar a cargas de trabalho em rápida mudança, e a agilidade tornou-se fundamental para a resiliência. Embora 85% das transações da cadeia de suprimentos ainda sejam gerenciadas por meio de EDI, e é uma tecnologia crucial, as empresas precisam de abordagens comerciais mais flexíveis com parceiros para ajudar na resiliência da cadeia de suprimentos.
Para continuar possibilitando transações B2B sem interrupção e integração com parceiros e clientes para manter as cadeias de suprimentos em movimento, está claro que pivotar não é a resposta, mas sim aumentar. Estou me referindo a aumentar o poder da integração do EDI com os recursos da interface de programação de aplicativos (API) para mitigar riscos e capturar novas oportunidades. Ao longo de décadas, a EDI facilitou o comércio sem atritos, ajudou a eliminar processos manuais de papel e proporcionou eficiências significativas, persistentes e amplas na cadeia de suprimentos por meio da automação. As APIs surgiram como outra forma de viabilizar transações B2B e a abordagem é ideal para determinadas situações.
As APIs facilitam a conexão direta com aplicações em vez de com um servidor de transferência de arquivos. O uso de APIs para se conectar diretamente a um sistema transacional, como um ERP, simplifica o caminho de transferência de dados, pois o servidor intermediário de transferência de arquivos e os processos associados são eliminados. As transações orientadas por API também exigem menos recursos (armazenamento, memória, computação) para gerenciar a troca de dados, podem ser protegidas usando uma variedade de mecanismos de criptografia e autenticação, são mais rápidas de executar e mais em tempo real. Por fim, as APIs têm um papel de destaque em quase todos os projetos de modernização de TI, uma jornada perpétua para todas as empresas.
Aqui estão três coisas que você deve saber ao avaliar sua estratégia de integração para resiliência da cadeia de suprimentos com APIs:
A Gartner estima que, até 2023, 50% das transações serão realizadas por meio de APIs. Isso significa que 50% de todas as transações ainda serão suportadas por EDI. Em muitos setores e redes de cadeia de suprimentos, um conjunto central de tipos de transações de EDI tem sido amplamente adotado para dar suporte a processos de negócios de missão crítica. As empresas precisam apoiar ambos ou correm o risco de perder oportunidades importantes para gerar receita, crescimento e diferenciação competitiva.
Felizmente, é possível evoluir sua estratégia de integração B2B adicionando recursos de API à sua integração de EDI existente, para que você não precise escolher ou investir em uma infraestrutura separada para usar APIs. Uma solução combinada permite que você aproveite os recursos que já estão em vigor e funcionando com bom desempenho e desenvolva o que você tem para atender a todas as necessidades do seu negócio e capitalizar sobre a disponibilidade de fontes de dados emergentes. Um backbone de integração B2B que lida com EDI nativamente e pode ser estendido para incluir conectividade de API fornece uma abordagem completa que é eficiente, eficaz e otimiza a colaboração com todos os seus parceiros comerciais.
Uma abordagem híbrida oferece o benefício de usar a melhor tecnologia B2B para a circunstância. Para parceiros que não se inscreveram para o EDI devido a custos ou complexidade, as APIs fornecem uma maneira alternativa de realizar transações. E enquanto o EDI é ideal para o processamento em lote de transações de missão crítica, como documentos financeiros, as APIs funcionam bem quando você precisa se conectar diretamente a sistemas transacionais ou permitir a troca de dados em tempo real. Por exemplo, as transportadoras exigem o status de remessa em tempo real e respostas a teste de carga para serem competitivas. Segundos podem fazer a diferença, especialmente em mercados de frete, onde o clique mais rápido conquista o negócio.
Ao mesmo tempo, à medida que surgem novos mandatos do Governo e iniciativas dos setores, os formatos EDI evoluíram em conjunto para dar suporte a novos padrões para transações de missão crítica. Nesses casos, a troca de dados B2B segura e confiável só pode ser resolvida com tipos de transações EDI e outros protocolos e formatos B2B. A integração em sistemas de back-end é um exemplo de um cenário de combinação. Sistemas de back-end diferentes têm requisitos de integração diferentes, portanto, as empresas precisam de opções para integração de EDI e API.
No último ano, vimos mais empresas do que nunca ganharem e perderem com base em sua capacidade de responder imediatamente às mudanças nos requisitos de negócios, mercado e parceiros. Uma plataforma unificada para transações de API e EDI libera a agilidade de que você precisa.
Obtenha flexibilidade para integrar novos parceiros ou responder rapidamente a um novo requisito de um parceiro comercial existente. Dependendo dos recursos e das necessidades do seu parceiro, as APIs fornecem uma maneira mais simples e rápida de novos parceiros se conectarem. No entanto, os processos de integração de autoatendimento também facilitam e agilizam a configuração das trocas de dados de EDI. Para reduzir ainda mais a complexidade do EDI, que requer habilidades escassas para ser dominada, uma oferta de serviço gerenciado respaldada por décadas de experiência em EDI pode colocar os dados no formato adequado para você e atender a todas as suas necessidades de API.
Com API e EDI unificados em uma única plataforma, você pode visualizar todas as transações de seus clientes, parceiros ou fornecedores por meio de um único dashboard. Você pode filtrar categorias como documentos reprovados e detalhar os detalhes técnicos. A adição de recursos de pesquisa em linguagem natural e conversa permite que os usuários façam perguntas, como mostrar-me o status de número de uma Ordem de Compra e obter todos os documentos relacionados. Qualquer usuário pode encontrar o status de uma transação e responder rapidamente às consultas dos clientes, sem envolver a equipe de TI.
As estratégias de integração B2B podem ser complexas e duplicar os investimentos ou comprometer o desempenho podem introduzir riscos desnecessários. Uma plataforma unificada que combina o poder do EDI e da API elimina a complexidade e torna a cadeia de suprimentos faz sentido para você e seus parceiros comerciais.
Em parceria com a Oracle e a Accelalpha, exploramos como os modelos operacionais baseados em nuvem e com IA agêntica para cadeias de suprimentos permitem automação, aumentam a eficiência e aceleram a inovação.
Leia o que os CEOs pensam sobre a sustentabilidade em suas próprias palavras e como eles estão incorporando-a em seus negócios.
Envolva seus fornecedores e agilize os cálculos de suas emissões da Categoria 1 do Escopo 3 para atender aos requisitos de geração de relatórios e otimizar o desempenho.
Use as soluções de cadeia de suprimentos da IBM para mitigar interrupções e desenvolver iniciativas resilientes e sustentáveis.
Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e habilitadas por IA com os serviços de consultoria de cadeia de suprimentos da IBM.
Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e com recursos de IA que preparem seu negócio para o trabalho futuro, criem maior transparência e aprimorem as experiências do funcionário e do cliente.