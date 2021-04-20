EDI com APIs faz sentido na cadeia de suprimentos

“Pivote” tem sido a palavra de ordem para 2020. Com isso, surgem as implicações de uma mudança de 180 graus – movendo-se em uma direção completamente diferente e deixando para trás o que nos tem servido bem. Aparentemente da noite para o dia:

Armazéns se transformaram em centros de distribuição e os clientes fizeram compras na calçada ou optaram pela entrega.

A experiência em sala de aula foi substituída pelo aprendizado online.

Os trabalhos de escritório se transformaram em horas de reuniões on-line e verificações de bate-papo.

Destilações de vinhos virtuais, shows e jantares estavam entre nossas novas formas de entretenimento.

As cadeias de suprimentos também foram afetadas. Algumas empresas experimentaram um aumento maciço na demanda, enquanto outras sofreram quedas severas. A infraestrutura B2B operando nos bastidores precisou se adaptar a cargas de trabalho em rápida mudança, e a agilidade tornou-se fundamental para a resiliência. Embora 85% das transações da cadeia de suprimentos ainda sejam gerenciadas por meio de EDI, e é uma tecnologia crucial, as empresas precisam de abordagens comerciais mais flexíveis com parceiros para ajudar na resiliência da cadeia de suprimentos.

Para continuar possibilitando transações B2B sem interrupção e integração com parceiros e clientes para manter as cadeias de suprimentos em movimento, está claro que pivotar não é a resposta, mas sim aumentar. Estou me referindo a aumentar o poder da integração do EDI com os recursos da interface de programação de aplicativos (API) para mitigar riscos e capturar novas oportunidades. Ao longo de décadas, a EDI facilitou o comércio sem atritos, ajudou a eliminar processos manuais de papel e proporcionou eficiências significativas, persistentes e amplas na cadeia de suprimentos por meio da automação. As APIs surgiram como outra forma de viabilizar transações B2B e a abordagem é ideal para determinadas situações.

As APIs facilitam a conexão direta com aplicações em vez de com um servidor de transferência de arquivos. O uso de APIs para se conectar diretamente a um sistema transacional, como um ERP, simplifica o caminho de transferência de dados, pois o servidor intermediário de transferência de arquivos e os processos associados são eliminados. As transações orientadas por API também exigem menos recursos (armazenamento, memória, computação) para gerenciar a troca de dados, podem ser protegidas usando uma variedade de mecanismos de criptografia e autenticação, são mais rápidas de executar e mais em tempo real. Por fim, as APIs têm um papel de destaque em quase todos os projetos de modernização de TI, uma jornada perpétua para todas as empresas.

Aqui estão três coisas que você deve saber ao avaliar sua estratégia de integração para resiliência da cadeia de suprimentos com APIs: