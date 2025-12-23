O EDI fornece um método padronizado para a troca automática de documentos comerciais entre parceiros comerciais. As organizações utilizam o EDI para compartilhar uma variedade de transações EDI (ou "mensagens EDI") e tipos de dados, como solicitações de cotações de preços, pedidos de compra, atualizações de inventário, faturas, pedidos de empréstimo ou avisos antecipados de remessa (ASNs).

O EDI agiliza e simplifica a troca de dados ao transformar dados em documentos EDI em formatos digitais padronizados. Os padrões de EDI definem o local e a ordem das informações de cada documento.Por meio da transformação automática e da troca de documentos, o EDI ajuda a eliminar transações baseadas em papel e a reduzir erros humanos, adicionando confiabilidade e segurança às transferências de dados.

A integração de EDI "completa o pipeline", por assim dizer, permitindo o fluxo automático de dados, não apenas entre parceiros em uma plataforma de EDI que troca documentos EDI padrão, mas também de um parceiro de negócios até a aplicação de back-end e os sistemas de uma organização.Isso facilita a troca de ponta a ponta entre parceiros comerciais.

Com a integração de EDI, uma organização não precisa chavear novamente os pedidos ou os dados de envio recebidos por meio de uma plataforma de EDI. Essas informações são traduzidas automaticamente dos formatos EDI para a estrutura de dados de um sistema interno de negócios e publicadas em aplicações e sistemas integrados. O mesmo fluxo de trabalho e tradução são realizados para os dados de saída: os dados do sistema são migrados automaticamente dos sistemas internos para o software de EDI, convertidos em um padrão de EDI e transmitidos a um parceiro de negócios.

A adição de ferramentas de inteligência artificial (IA), como agentes de IA e recursos de pouco código ou no-code, a sistemas EDI e soluções de integração, como plataformas iPaaS, ajudou a simplificar e acelerar a integração de EDI. Essas soluções podem facilitar para as organizações a configuração e o monitoramento da integração entre os processos de EDI e outros sistemas de negócios, reduzindo a barreira de entrada e melhorando a escalabilidade.