A integração EDI consiste na conexão de uma plataforma de intercâmbio eletrônico de dados (EDI) com os sistemas internos de uma organização, como sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP), gestão da cadeia de suprimentos (SCM) ou sistemas de gestão de fluxo de trabalho (WMS), para permitir a troca automática de dados entre os sistemas da empresa e os ecossistemas de parceiros comerciais externos.
O EDI fornece um método padronizado para a troca automática de documentos comerciais entre parceiros comerciais. As organizações utilizam o EDI para compartilhar uma variedade de transações EDI (ou "mensagens EDI") e tipos de dados, como solicitações de cotações de preços, pedidos de compra, atualizações de inventário, faturas, pedidos de empréstimo ou avisos antecipados de remessa (ASNs).
O EDI agiliza e simplifica a troca de dados ao transformar dados em documentos EDI em formatos digitais padronizados. Os padrões de EDI definem o local e a ordem das informações de cada documento.Por meio da transformação automática e da troca de documentos, o EDI ajuda a eliminar transações baseadas em papel e a reduzir erros humanos, adicionando confiabilidade e segurança às transferências de dados.
A integração de EDI "completa o pipeline", por assim dizer, permitindo o fluxo automático de dados, não apenas entre parceiros em uma plataforma de EDI que troca documentos EDI padrão, mas também de um parceiro de negócios até a aplicação de back-end e os sistemas de uma organização.Isso facilita a troca de ponta a ponta entre parceiros comerciais.
Com a integração de EDI, uma organização não precisa chavear novamente os pedidos ou os dados de envio recebidos por meio de uma plataforma de EDI. Essas informações são traduzidas automaticamente dos formatos EDI para a estrutura de dados de um sistema interno de negócios e publicadas em aplicações e sistemas integrados. O mesmo fluxo de trabalho e tradução são realizados para os dados de saída: os dados do sistema são migrados automaticamente dos sistemas internos para o software de EDI, convertidos em um padrão de EDI e transmitidos a um parceiro de negócios.
A adição de ferramentas de inteligência artificial (IA), como agentes de IA e recursos de pouco código ou no-code, a sistemas EDI e soluções de integração, como plataformas iPaaS, ajudou a simplificar e acelerar a integração de EDI. Essas soluções podem facilitar para as organizações a configuração e o monitoramento da integração entre os processos de EDI e outros sistemas de negócios, reduzindo a barreira de entrada e melhorando a escalabilidade.
Apesar do crescimento das interfaces de programação de aplicativos (APIs) e da integração nativa da nuvem, o EDI continua essencial para transações B2B de alto volume e de missão crítica nos setores varejo, comércio eletrônico, fabricação, logística, saúde, energia e governo.
No entanto, de acordo com um estudo do IBM Institute for Business Value, apenas 19% dos COOs afirmam que sua organização desenvolveu totalmente os componentes de uma arquitetura de dados corporativos e escalou a integração de dados em todas as funções.1 Quando eles se integram em todas as funções, incluindo plataformas de EDI, os possíveis benefícios da integração de EDI incluem:
A integração com o EDI elimina a necessidade de os funcionários chavearem novamente os pedidos de compra, faturas e outros dados de uma plataforma de EDI para sistemas de negócios internos. Isso também permite o processamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses recursos aceleram o atendimento de pedidos, o envio e os ciclos de pagamento. O processamento mais rápido de faturas pode melhorar o fluxo de caixa e reduzir o tempo de vendas pendentes.
Ao integrar plataformas de EDI com sistemas internos, as organizações podem reduzir os custos de mão de obra relacionados à entrada manual de dados, manuseio de documentos e correção de erros. Essa integração também pode eliminar despesas com papel, impressão, postagem, arquivamento e armazenamento.
A troca automática de dados elimina erros de transcrição que ocorrem com a entrada manual. Os formatos padronizados ajudam a garantir uma estrutura de dados consistente entre os parceiros comerciais e as regras de validação ajudam a detectar erros antes que os documentos sejam processados, gerando uma melhor qualidade de dados.
A integração de EDI melhora o acompanhamento com trilhas de auditoria eletrônicas para todas as transações. As atualizações de status em tempo real informam você imediatamente quando os pedidos são enviados e recebidos.
Além disso, a padronização integrada e a documentação gerada automaticamente facilitam o cumprimento dos requisitos regulatórios específicos dos setores, incluindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA), a Lei Sarbanes-Oxley (SOX), os Padrões de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI-DSS) e a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Planos de Saúde (HIPAA).
Várias arquiteturas podem ser usadas para integrar sistemas de EDI, com a escolha dependendo do tamanho da organização, do orçamento, dos padrões do setor, das necessidades de segurança e do conhecimento interno.
Uma única camada de integração de EDI pode encaminhar, validar e transformar mensagens entre sistemas internos e todos os parceiros comerciais. Os benefícios da integração entre sistemas incluem governança uniforme, monitoramento centralizado e economias de escala.
A lógica de EDI pode ser incorporada em aplicações ou unidades de negócios individuais. Isso pode ser mais ágil, mas uma integração menos robusta corre o risco de duplicação, inconsistência e controles fragmentados.
O EDI permanece o padrão voltado para os parceiros, enquanto as APIs e o fluxo de eventos, que capturam dados em tempo real das aplicações, se conectam a aplicações internas. Essa integração dá suporte a arquiteturas de microsserviços modernas e a uma inovação interna mais rápida.
O EDI pode não ser integrado apenas a sistemas de parceiros de negócios externos, mas também a outros sistemas internos para criar novas eficiências. Por exemplo, o EDI pode ser integrado para trabalhar com APIs. Enquanto as APIs fornecem integração em tempo real e granular, o sistema EDI fornece troca de lotes padronizada e de alto volume com governança e auditabilidade.
O uso de APIs para se conectar diretamente a um sistema ERP simplifica o caminho de transferência de dados porque o servidor intermediário de transferência de arquivos e os processos manuais associados são eliminados. A implementação do EDI com uma integração híbrida de APIs pode proporcionar:
Uma infraestrutura de integração B2B que lida com EDI e que pode ser estendida nativamente para incluir conectividade de API e fornecer uma abordagem completa que seja eficiente, eficaz e otimize a colaboração com parceiros comerciais. A integração de EDI pode possibilitar as transferências de dados entre diversos sistemas e empresas para uma comunicação eficiente e confiável.
Os serviços gerenciados de terceiros podem assumir a responsabilidade operacional pelo mapeamento, integração, monitoramento e integração de EDI. Essa terceirização pode ajudar e até acelerar a configuração e a integração, mas exige uma forte governança de fornecedores e SLAs claros.
Ao conectar um sistema EDI, uma solução de plataforma de integração como serviço (iPaaS) pode acelerar o processo de integração de EDI. A iPaas pode suportar diversos formatos, protocolos e sistemas de dados para facilitar a interoperabilidade perfeita e a troca de dados em tempo real.
As funções de "detalhes técnicos" que são cruciais para a tradução precisa de dados e a integração bem-sucedida da EDI incluem:
O mapeamento converte formatos de EDI externos em esquemas de aplicações internas que definem propriedades para estruturas de dados (e vice-versa). As melhores práticas de mapeamento incluem:
A tradução lida com a conversão estrutural (como EDIFACT – Intercâmbio Eletrônico de Dados para Administração, Comércio e Transporte) para XML ou JSON).
A validação ajuda a garantir a conformidade com os padrões e as diretrizes de implementação específicas do parceiro.
Ao selecionar uma plataforma de EDI, as organizações devem decidir sobre a estrutura e o método de troca que melhor atende às suas necessidades de negócios. Essa escolha (por exemplo, se o serviço será terceirizado para um provedor de serviços ou tratado internamente, ou qual protocolo de transporte será usado) pode ter um impacto em integrações futuras.Os tipos de integração de EDI incluem:
Esta é uma opção eficiente, mas limitada, pois inclui apenas dois parceiros de negócios. O formato do documento é negociado entre os parceiros de troca e é necessária a conformidade com o formato padrão acordado. Cada conexão ponto a ponto com outro parceiro de EDI precisa ser negociada e configurada separadamente.
Os dois sistemas devem ser totalmente compatíveis e usar o mesmo protocolo, como AS2, FTP ou SFTP (Secure File Transfer), para funcionar corretamente. Além disso, o software de EDI e a plataforma de EDI devem ser cuidadosamente gerenciados pela equipe de TI local, exigindo esforço extra e experiência interna.Além disso, a integração direta de EDI pode ser usada para conectar sistemas de coleta de dados dentro de uma organização, como uma plataforma de CRM.
Isso normalmente significa o uso de uma rede de valor agregado (VAN) fornecida por um provedor de serviços terceirizado, que gerencia caixas de correio e roteamento de EDI, muitas vezes com serviços gerenciados extras, como tradução ou arquivamento. Ao fornecer uma solução de integração de EDI, uma VAN traduz mensagens de EDI entre parceiros, que podem estar usando protocolos diferentes, ajudando a evitar problemas como perda de dados.
Essa abordagem combina integração direta e indireta. A integração direta de EDI pode gerenciar as transferências de dados mais confidenciais, enquanto a integração indireta de EDI terceiriza alguns processos de negócios para um serviço de EDI de terceiros, incluindo o esforço adicional de integrar parceiros de negócios.
Essa integração permite que os parceiros de negócios troquem suas mensagens de EDI usando um navegador da web. A conexão via internet pode ser mais fácil de usar e mais barata do que o preço inicial, mas a integração com a web normalmente é uma opção para organizações menores que podem se virar com um sistema menos sofisticado.
Os recursos de integração de EDI continuam evoluindo com o avanço da tecnologia. Entre as tendências atuais e futuras mais notáveis, incluem:
A integração com ferramentas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) e o uso de agentes de IA ajudarão as organizações a conectar perfeitamente aplicações na nuvem e no local, permitindo uma transformação digital mais ágil e escalável. Além disso, essas ferramentas podem ajudar as organizações a acelerar e automatizar a análise e a tomada de decisões. Por exemplo, agentes de IA podem ser usados para possibilitar uma extração mais rápida de informações de clientes e mapeamento de dados.
À medida que a integração se torna mais fácil, mais organizações provavelmente conectarão soluções EDI a sistemas ERP para automatizar mais completamente as transferências de dados e melhorar a fluidez e precisão da comunicação com parceiros comerciais. A integração com sistemas ERP também pode fornecer uma visão mais completa do mercado, aprimorando o planejamento e podendo oferecer uma vantagem competitiva.
Alguns pacotes de software de EDI agora incluem funcionalidades como conectores pré-configurados e mapas criados previamente que facilitam a integração de parceiros comerciais, economizando o esforço dos desenvolvedores.
Aprenda como o IBM webMethods MFT simplifica as transferências seguras e automatizadas de arquivos em ambientes multinuvem, melhora a visibilidade, reduz erros manuais e apoia a conformidade com monitoramento centralizado.
Saiba como a Nutrien simplificou seu complexo cenário de TI implementando o IBM webMethods MFT & B2B para conectar vários ERPs, plataformas de nuvem e sistemas legados.
Saiba quando usar B2Bi versus MFT com base no tipo de dados, parceiros, conformidade e tamanho do arquivo - insights fundamentais para uma troca empresarial segura e rápida.
Simplifique as trocas de dados B2B com as transferências de dados EDI e API do IBM webMethods B2B.
As soluções de EDI da IBM são compatíveis com os principais padrões de EDI e oferecem transformação de dados sem dificuldades entre todos os pontos.
Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e habilitadas por IA com os serviços de consultoria para cadeias de suprimentos da IBM.