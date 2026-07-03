O que é análise de criticidade de ativos?

Ao avaliar cuidadosamente tanto a probabilidade quanto as consequências de uma falha, as equipes de manutenção podem usar a análise de criticidade para desenvolver estratégias direcionadas, melhorar a confiabilidade dos ativos e reduzir os riscos operacionais.

Hoje, a maioria das empresas bem-sucedidas depende de milhares de ativos físicos para manter a produção. Cada vez mais, a manutenção desses ativos exige a integração de novas tecnologias, como sistemas digitais de gestão de ativos empresariais (EAM), plataformas de monitoramento de condição (CM) e fluxos de trabalho de manutenção preditiva. A análise de criticidade de ativos é essencial para avaliar onde e como aplicar essas tecnologias como parte de uma estratégia moderna de manutenção centrada na confiabilidade.

A análise de criticidade serve de base para muitas iniciativas de gestão de ativos, incluindo: