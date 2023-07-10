A análise de vibrações (ou monitoramento de vibrações) é uma poderosa ferramenta de diagnóstico para identificar, monitorar e prevenir falhas mecânicas em máquinas rotativas e recíprocas. É um componente essencial dos programas de manutenção preditiva, permitindo que os técnicos detectem o desenvolvimento de problemas nos equipamentos antes que eles levem a downtime não planejado dispendioso ou falhas catastróficas.
A análise de vibrações, um componente dos sistemas de monitoramento de condição, utiliza sensores de vibrações para medir as frequências em um ativo e detectar anormalidades que podem indicar um problema. Em sua essência, a análise de vibrações é o estudo dos movimentos oscilatórios de máquinas e seus componentes em torno de um ponto de equilíbrio estabelecido. Essas oscilações podem resultar de uma série de problemas, incluindo desequilíbrios, desalinhamentos, flexibilidade, eixos tortos e defeitos de rolamentos, entre outros.
Ao medir e analisar as vibrações das máquinas, os técnicos podem avaliar melhor a integridade e o desempenho dos equipamentos, o que lhes permite identificar problemas e implementar ações corretivas. E como componentes rotativos e recíprocos (por exemplo, motores, compressores, bombas etc.) tendem a vibrar mais intensamente e mais alto à medida que envelhecem, analisar as mudanças na vibração pode ajudar os gerentes de manutenção a monitorar as condições das máquinas em tempo real e identificar proativamente o desgaste dos ativos e danos.
As vibrações são multidimensionais, portanto o teste de vibrações requer uma compreensão de vários parâmetros. Os parâmetros principais são amplitude, frequência e fase:
Os analisadores de vibrações podem usar esses fatores, juntamente com outros, como formato da forma de onda e conteúdo harmônico, para identificar falhas específicas da máquina e sua gravidade.
Existem também dois tipos principais de vibrações:
No cenário industrial competitivo atual, garantir a operação sem problemas e a longevidade de suas máquinas é fundamental. Seguir um processo passo a passo de análise de vibrações pode ajudá-lo a aproveitar as vibrações da máquina para entender melhor a integridade dos equipamentos e do sistema.
Para realizar uma análise de vibrações, comece reunindo dados sobre o equipamento e/ou estrutura que você vai analisar. Certifique-se de identificar o local e o tipo de sensores que você precisará para medições de vibrações, incluindo quaisquer faixas de amplitude e frequência, pois os sensores servirão como coletores de dados durante todo o processo. Também é importante reunir informações sobre as condições de operação do equipamento, como velocidade, carga e temperatura.
A próxima etapa do processo é medir as vibrações do maquinário escolhido. A análise de vibrações normalmente envolve a medição da amplitude das vibrações de um ativo ou sistema.
Nesse caso, você contará com um acelerômetro conectado aos principais locais de vibrações para fazer as medições. Acelerômetros (por exemplo, acelerômetros piezoelétricos, sondas de proximidade, vibrômetros Doppler a laser etc.) usam respostas de alta frequência para medir a aceleração de um objeto vibrante em três direções: para cima e para baixo, de um lado para o outro e de frente para trás.
Você também pode medir vibrações usando sensores de velocidade e sensores de deslocamento. Os sensores de velocidade medem a velocidade de um objeto vibrante, oferecendo uma resposta de frequência média ideal para monitorar a integridade geral da máquina. Sensores de deslocamento, por outro lado, medem o deslocamento de um objeto vibrante, fornecendo uma resposta de baixa frequência adequada para detectar problemas estruturais e desequilíbrios.
Depois de coletar todos os dados relevantes, é hora de analisá-los. O estágio de análise exigirá que você use algoritmos e software de computador para identificar padrões de vibrações e tendências de dados, e você precisará comparar os dados com as normas e diretrizes estabelecidas.
As equipes de manutenção podem utilizar uma variedade de técnicas para analisar dados de vibrações, incluindo as seguintes:
Uma análise bem-sucedida exigirá que os analistas de vibrações compreendam as frequências específicas associadas a vários problemas mecânicos. Algumas frequências comuns de falhas incluem as seguintes:
Depois de identificar possíveis problemas no estágio de interpretação, defina limites de alarme que acionem uma resposta quando as vibrações os excederem. Esses limites podem basear-se em padrões do setor, dados históricos ou recomendações do fabricante. Os tipos de limites de alarme mais usados são os limites absolutos, os limites de tendências e os limites estatísticos.
Quando um sistema ou ativo excede o limite de alarme, o gerente de manutenção deve tomar as medidas apropriadas para lidar com a questão. Isso pode envolver agendar manutenção, ajustar parâmetros operacionais ou realizar análises mais adicionais para identificar a causa do problema.
A implementação da análise de vibrações como parte de um programa de manutenção preditiva oferece inúmeros benefícios:
A versatilidade da análise de vibrações a torna uma metodologia útil em uma ampla gama de setores e tipos de equipamentos.
As unidades de fabricação usam análise de vibrações para monitorar a condição de motores (incluindo motores elétricos), caixas de câmbio, esteiras transportadoras e máquinas-ferramenta. Os dados de vibrações podem ser utilizados para otimizar processos de produção, reduzir o risco de falha de equipamentos e melhorar a eficiência geral da fábrica.
No setor automotivo, a análise de vibrações desempenha um papel significativo no projeto, desenvolvimento e teste de componentes. Analisar as características de vibrações de motores, transmissões e sistemas de suspensão pode ajudar os engenheiros a otimizar seus projetos para melhorar o desempenho e a confiabilidade no mundo real e aumentar o conforto dos passageiros.
No setor aeroespacial, a análise de vibrações permite que os engenheiros identifiquem e lidem com problemas como vibração excessiva, ressonância ou fadiga de materiais para aumentar a confiabilidade e longevidade dos sistemas da aeronave. E no setor de energia eólica, a análise de vibração ajuda os operadores de turbina a monitorar a integridade da turbina para identificar desequilíbrios nas pás, falhas na caixa de velocidades e/ou defeitos nos rolamentos.
A análise de vibrações é uma ferramenta inestimável no mundo da manutenção preditiva, oferecendo às organizações a capacidade de detectar falhas de máquinas desde o início. Compreender os princípios da análise de vibrações e usar software avançado como o IBM Maximo Application Suite pode ajudar as equipes de manutenção a melhorar significativamente a confiabilidade, eficiência e segurança de seus equipamentos.
O IBM Maximo é uma plataforma integrada que ajuda as empresas de fabricação a otimizar o desempenho dos ativos e simplificar as operações diárias. Com o Maximo, as equipes podem configurar medidores para observar e medir a integridade dos ativos e conectar esses medidores a sensores de vibração instalados nos principais ativos, ajudando-os a armazenar e acessar dados de máquina com mais facilidade.
Usando uma plataforma integrada baseada em nuvem e impulsionada por IA, o Maximo oferece recursos de CMMS, EAM e APM que produzem análises avançadas de dados de vibrações e ajudam os gerentes a tomar decisões de manutenção mais inteligentes e baseadas em dados.
Conforme os setores continuam evoluindo e adotando novas tecnologias, a análise de vibração continuará na vanguarda da manutenção da integridade da máquina e da garantia de desempenho ideal. Ao aproveitar os recursos e funcionalidades avançados do IBM Maximo, as empresas podem transformar as operações de manutenção para manter o ritmo com o cenário de fabricação em constante mudança.
