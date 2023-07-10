No cenário industrial competitivo atual, garantir a operação sem problemas e a longevidade de suas máquinas é fundamental. Seguir um processo passo a passo de análise de vibrações pode ajudá-lo a aproveitar as vibrações da máquina para entender melhor a integridade dos equipamentos e do sistema.

Etapa 1. Colete dados preliminares

Para realizar uma análise de vibrações, comece reunindo dados sobre o equipamento e/ou estrutura que você vai analisar. Certifique-se de identificar o local e o tipo de sensores que você precisará para medições de vibrações, incluindo quaisquer faixas de amplitude e frequência, pois os sensores servirão como coletores de dados durante todo o processo. Também é importante reunir informações sobre as condições de operação do equipamento, como velocidade, carga e temperatura.

Etapa 2. Meça as vibrações

A próxima etapa do processo é medir as vibrações do maquinário escolhido. A análise de vibrações normalmente envolve a medição da amplitude das vibrações de um ativo ou sistema.

Nesse caso, você contará com um acelerômetro conectado aos principais locais de vibrações para fazer as medições. Acelerômetros (por exemplo, acelerômetros piezoelétricos, sondas de proximidade, vibrômetros Doppler a laser etc.) usam respostas de alta frequência para medir a aceleração de um objeto vibrante em três direções: para cima e para baixo, de um lado para o outro e de frente para trás.

Você também pode medir vibrações usando sensores de velocidade e sensores de deslocamento. Os sensores de velocidade medem a velocidade de um objeto vibrante, oferecendo uma resposta de frequência média ideal para monitorar a integridade geral da máquina. Sensores de deslocamento, por outro lado, medem o deslocamento de um objeto vibrante, fornecendo uma resposta de baixa frequência adequada para detectar problemas estruturais e desequilíbrios.

Etapa 3. Analise os dados

Depois de coletar todos os dados relevantes, é hora de analisá-los. O estágio de análise exigirá que você use algoritmos e software de computador para identificar padrões de vibrações e tendências de dados, e você precisará comparar os dados com as normas e diretrizes estabelecidas.

As equipes de manutenção podem utilizar uma variedade de técnicas para analisar dados de vibrações, incluindo as seguintes:

Análise no domínio do tempo: para realizar uma análise no domínio do tempo, você analisará o sinal de vibrações brutas ao longo do tempo. Os técnicos podem extrair e avaliar dados (por exemplo, amplitude do pico, fator de corrente, assimetria, raiz quadrada média (RMS) etc.) do sinal diretamente da forma de onda no tempo. Essa técnica é útil para detectar fenômenos transitórios, como impactos ou choques.

Análise de domínio de frequência: utilizando uma operação matemática de análise de frequência chamada de Transformada Rápida de Fourier (FFT), a análise de domínio de frequência envolve a conversão do sinal de domínio do tempo em um sinal de domínio de frequência. O espectro de frequências resultante facilita a identificação das frequências específicas associadas a falhas mecânicas.

Análise de envelope: também conhecida como desmodulação, a análise de envelope é usada principalmente para detectar defeitos de rolamentos em estágio inicial. Ele envolve a extração dos sinais de impacto de alta frequência gerados pelos rolamentos danificados do sinal de vibração geral, permitindo que os técnicos identifiquem a presença e a gravidade das falhas nos rolamentos.

Análise modal: a análise modal é uma técnica mais avançada que se concentra na identificação das frequências naturais, formas de modo e características de amortecimento de uma máquina. O estudo dessas propriedades ajuda os analistas a avaliar o comportamento dinâmico de uma máquina e a identificar possíveis problemas estruturais e/ou condições de ressonância.

Etapa 4. Interprete os resultados

Uma análise bem-sucedida exigirá que os analistas de vibrações compreendam as frequências específicas associadas a vários problemas mecânicos. Algumas frequências comuns de falhas incluem as seguintes:

Frequência fundamental: a frequência na qual um componente rotativo completa uma rotação completa. Desvios da frequência fundamental de linha de base podem auxiliar na identificação de falhas específicas, como desequilíbrio, desalinhamento e flexibilidade.

Harmônicas : os múltiplos inteiros da frequência fundamental, frequentemente associados a problemas de encaixe de engrenagens ou outros eventos cíclicos.

Bandas laterais: O resultado da modulação da frequência fundamental por outra frequência, como na interação entre uma falha de rolamento e a frequência de um componente rotativo. As bandas laterais geralmente aparecem como picos simétricos em torno da frequência fundamental ou de suas harmônicas e podem ser indicativas de problemas de rolamentos e/ou dedos de engrenagem quebrados.

Etapa 5. Adote medidas corretivas

Depois de identificar possíveis problemas no estágio de interpretação, defina limites de alarme que acionem uma resposta quando as vibrações os excederem. Esses limites podem basear-se em padrões do setor, dados históricos ou recomendações do fabricante. Os tipos de limites de alarme mais usados são os limites absolutos, os limites de tendências e os limites estatísticos.

Limites absolutos são valores fixos baseados em níveis aceitáveis de vibrações para tipos específicos de equipamentos.

Os limites de tendências são valores dinâmicos que mudam ao longo do tempo com base no desempenho histórico do equipamento. Quando os níveis de vibrações aumentam repentinamente, isso pode indicar um problema em desenvolvimento.

tendências são valores dinâmicos que mudam ao longo do tempo com base no desempenho histórico do equipamento. Quando os níveis de vibrações aumentam repentinamente, isso pode indicar um problema em desenvolvimento. Os limites estatísticos são derivados de análises estatísticas de dados históricos, levando em conta a média e o desvio padrão dos níveis de vibrações.

Quando um sistema ou ativo excede o limite de alarme, o gerente de manutenção deve tomar as medidas apropriadas para lidar com a questão. Isso pode envolver agendar manutenção, ajustar parâmetros operacionais ou realizar análises mais adicionais para identificar a causa do problema.