O que é confiabilidade de ativos?

Quando um ativo crítico, como um item caro de maquinário ou infraestrutura, quebra inesperadamente, isso afeta os clientes e pode custar milhões às empresas. Para serem bem-sucedidas, as empresas precisam ter visibilidade clara e em tempo real da condição de seus ativos e um plano para mantê-los funcionando sem problemas e fazer reparos rapidamente quando algo quebrar. As empresas estão constantemente buscando novas maneiras de otimizar o desempenho, aumentar a confiabilidade e prolongar a vida útil dos ativos, tudo isso sem adicionar custos desnecessários.
É por isso que a confiabilidade dos ativos é um componente tão crítico da estratégia de negócios. Antes de nos aprofundarmos, vamos dar uma olhada em alguns termos relevantes.
O termo "ativo" pode se referir a itens físicos e não físicos que as empresas possuem e usam para criar valor. Exemplos de ativos físicos incluem máquinas, fábricas, materiais de escritório, fábricas, linhas de montagem, frotas de veículos, edifícios e infraestruturas civis. Exemplos de ativos não físicos incluem software, propriedade intelectual, marcas comerciais e patentes.
Confiabilidade de um ativo é a capacidade de um ativo de funcionar sob certas condições durante um período especificado, sem falhas. Para ser considerado “confiável”, um ativo deve ter desempenho em um determinado nível e cumprir todos os requisitos regulatórios que envolvem as suas operações.
Os termos confiabilidade de ativos e disponibilidade de ativos são fáceis de confundir, mas há várias diferenças importantes que valem a pena observar. Primeiro, a disponibilidade mede a capacidade operacional de um ativo ao longo do tempo. Em outras palavras, por quanto tempo um equipamento pode executar as tarefas associadas às suas operações com sucesso. A confiabilidade, por outro lado, refere-se à capacidade de um ativo de funcionar sem downtime ou interrupção sob determinadas condições. Um ativo só é considerado “confiável” quando opera sem desligamentos inesperados para realizar os reparos necessários.
Embora a confiabilidade e a disponibilidade sejam medidas em percentuais, é possível (até mesmo provável) que esses percentuais sejam diferentes, mesmo quando se referem ao mesmo equipamento. Por exemplo, um equipamento que opera com 100% de confiabilidade pode estar apenas 90% disponível se 10% do tempo for usado para executar a manutenção crítica planejada necessária para mantê-lo funcionando.
Para adotar uma abordagem proativa para a confiabilidade de ativos, os gerentes de manutenção contam com duas métricas amplamente utilizadas: tempo médio entre falhas (MTBF) e tempo médio para reparo (MTTR). Ambos os KPIs ajudam a prever o desempenho dos ativos e auxiliam os gerentes no planejamento de manutenção preventiva e manutenção preditiva. Primeiro, vamos ver o MTBF e o MTTR.
Tanto o MTBF quanto o MTBR podem ser calculados usando fórmulas matemáticas simples. Veja a fórmula que os técnicos usam para calcular o MTBF:
MTBF = Tempo total de operação/Número de falhas em um período específico
Por exemplo, se um equipamento é usado por 20.000 horas e falha 5 vezes durante esse período, seu MTBF seria de 20.000 horas/5 falhas = 4.000 horas. Em outras palavras, pode-se esperar que esse equipamento falhe a cada 4.000 horas. Munidos dessas informações, os operadores podem planejar atividades de manutenção para garantir que o equipamento não quebre inesperadamente, resultando em downtime dispendioso.
Embora conhecer o MTBF de um ativo seja crítico para mantê-lo funcionando em níveis de pico, isso não ajuda os operadores a determinar de quanto tempo eles precisarão para repará-lo. É aqui que entra o MTTR. Para calcular o MTTR, os operadores primeiro precisam saber quanto tempo leva para executar as seguintes tarefas em um ativo:
Veja a fórmula matemática que os operadores usam para calcular o MTTR:
MTTR = Downtime total/Número total de falhas em um tempo específico
Por exemplo, se ao longo de um ano, um sistema falhou 10 vezes, resultando em um total de 20 horas de downtime, seu MTTR seria: 20 horas/10 reparos = 2 horas. Em outras palavras, leva, em média, 2 horas para consertar esse equipamento cada vez que ele quebra.
Assim como o MTBF, o MTTR é utilizado para determinar a confiabilidade de ativos e, mais especificamente, para permitir que os operadores meçam a eficiência de seus programas de manutenção e façam ajustes quando necessário.
Tanto a manutenção preventiva quanto a manutenção preditiva são estratégias de manutenção usadas pelos líderes empresariais para aumentar a confiabilidade de ativos.
A manutenção preventiva depende do monitoramento de condição para ajudar os gerentes a planejar estrategicamente reparos de ativos e downtime, de forma a minimizar o impacto nos negócios como um todo. A manutenção preditiva leva a capacidade de manutenção da manutenção preventiva um passo adiante. Sensores coletam dados em tempo real que são alimentados em um sistema de gestão de ativos empresariais (EAM) ou em um sistema de gestão de manutenção computadorizado (CMMS), onde ferramentas e processos de análise de dados aprimorados por IA, como aprendizado de máquina (ML), identificam problemas e ajudam a resolvê-los. Essas informações são usadas para criar modelos preditivos do desempenho de um ativo ao longo do tempo e ajudar a detectar possíveis problemas antes que surjam.
Uma das maneiras pelas quais os gerentes de manutenção aprimoram e melhoram a análise preditiva de dados para aumentar a confiabilidade dos ativos é através da criação de um digital twin.
Tecnologia do digital twin
A tecnologia de digital twins permite a criação de uma representação virtual de um ativo que abrange todo o ciclo de vida do ativo e está sujeita às mesmas condições que o ativo real. Os digital twins usam dados em tempo real, simulações e aprendizado de máquina para ajudar os tomadores de decisão no gerenciamento de seus ativos mais críticos.
Os digital twins podem ser criados para ativos tão exóticos quanto uma espaçonave tripulada ou tão comuns quanto uma turbina eólica. Assim como na análise preditiva de dados, sensores conectados ao objeto físico coletam dados do mundo real que são então mapeados em um modelo virtual. Ao monitorar o digital twin do ativo, os gestores podem identificar insights cruciais sobre como o ativo está reagindo ao seu ambiente e desenvolver estratégias para melhorar sua confiabilidade.
Os líderes empresariais sabem como é importante ter um entendimento profundo de quando seus ativos provavelmente apresentarão falhas, para que possam tomar medidas imediatas para reduzir o risco às operações gerais dos negócios. A gestão de desempenho de ativos, ou APM, ajuda os tomadores de decisão a aprimorar os insights de gestão de ativos com recursos de automação, análise de dados e inteligência artificial (IA).
Por meio do monitoramento remoto impulsionado por IA, a análise da causa raiz, a análise do modo de falha (FMEA), a computer vision e a manutenção preditiva, o APM permite que a empresa moderna reduza os trabalhos de reparo não planejados, gerencie os riscos, estenda os ciclos de vida dos ativos e aumente a lucratividade.
gestão de ativos empresariais (EAM) e CMMS
A gestão de ativos empresariais (EAM) é um sistema de gestão de ativos que combina software e serviços para ajudar as organizações a manter, controlar e otimizar a qualidade dos ativos operacionais durante seu ciclo de vida. Com a quantidade de dados gerados por meio da IoT, os gerentes de manutenção confiam cada vez mais em softwares de gerenciamento e análises de dados aprimoradas por IA para ajudá-los a tomar decisões mais bem informadas. O objetivo do EAM é sempre melhorar a confiabilidade do equipamento, aumentar o tempo de atividade produtivo e reduzir os custos operacionais.
Muitas iniciativas de EAM funcionam em conjunto com um sistema de gestão de manutenção computadorizado (CMMS) para ajudar os departamentos de manutenção a centralizar informações vitais de ativos. Um CMMS informa aos gerentes de manutenção onde está um ativo, que tipo de serviços ou reparos ele exige e quem deve executá-los. Um CMMS forte pode aprimorar o planejamento de manutenção, tornando as informações sobre um ativo imediatamente acessíveis e auditáveis.
A confiabilidade de ativos oferece às empresas modernas tranquilidade quando se trata de seus recursos mais valiosos. Ao implementar tecnologias de ponta disponíveis, juntamente com estratégias rigorosas de gestão de manutenção e adesão a métricas-chave como MTBF e MTTR, as empresas podem reduzir custos, aumentar a confiabilidade de ativos e maximizar o retorno sobre o investimento (ROI) em seus ativos mais valiosos.
Os benefícios de uma forte confiabilidade de ativos incluem o seguinte:
