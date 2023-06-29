O que é confiabilidade de ativos?

Tanto o MTBF quanto o MTBR podem ser calculados usando fórmulas matemáticas simples. Veja a fórmula que os técnicos usam para calcular o MTBF:

MTBF = Tempo total de operação/Número de falhas em um período específico

Por exemplo, se um equipamento é usado por 20.000 horas e falha 5 vezes durante esse período, seu MTBF seria de 20.000 horas/5 falhas = 4.000 horas. Em outras palavras, pode-se esperar que esse equipamento falhe a cada 4.000 horas. Munidos dessas informações, os operadores podem planejar atividades de manutenção para garantir que o equipamento não quebre inesperadamente, resultando em downtime dispendioso.

Embora conhecer o MTBF de um ativo seja crítico para mantê-lo funcionando em níveis de pico, isso não ajuda os operadores a determinar de quanto tempo eles precisarão para repará-lo. É aqui que entra o MTTR. Para calcular o MTTR, os operadores primeiro precisam saber quanto tempo leva para executar as seguintes tarefas em um ativo:

Notificar as equipes de manutenção de ativos

Deixar o equipamento quebrado esfriar antes que possa ser possível trabalhar nele

Realizar reparos e remontar quaisquer itens necessários

Testar o equipamento completamente antes de reiniciar a produção

Veja a fórmula matemática que os operadores usam para calcular o MTTR:

MTTR = Downtime total/Número total de falhas em um tempo específico

Por exemplo, se ao longo de um ano, um sistema falhou 10 vezes, resultando em um total de 20 horas de downtime, seu MTTR seria: 20 horas/10 reparos = 2 horas. Em outras palavras, leva, em média, 2 horas para consertar esse equipamento cada vez que ele quebra.

Assim como o MTBF, o MTTR é utilizado para determinar a confiabilidade de ativos e, mais especificamente, para permitir que os operadores meçam a eficiência de seus programas de manutenção e façam ajustes quando necessário.