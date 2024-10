Com a IA, os sistemas de ERP tradicionais podem se transformar em plataformas inteligentes que aprendem com os dados, se adaptam às condições de mudança e otimizam a inteligência de negócios em tempo real, aumentando a eficiência geral e reduzindo os custos. De acordo com um relatório recente do IBM Institute for Business Value, as organizações que utilizam soluções de IA generativa nos dados de SAP já estão conseguindo maior lucratividade.

Os fornecedores de ERP normalmente desenvolvem seus sistemas como uma série de aplicações modulares. Juntas, elas têm a capacidade de gerir todas as partes de um negócio, desde o departamento financeiro de uma organização até o setor de compras e a logística da cadeia de suprimentos. Desde a introdução do termo “ERP” na década de 90, o setor de software de ERP cresceu e se tornou um mercado de US$ 44 bilhões por ano.1 Hoje em dia, muitas corporações líderes globais usam alguma forma de solução de ERP para acessar uma “fonte única da verdade” em toda a empresa.

À medida que o software de ERP se tornou mais popular e seus recursos mais robustos, as organizações adotaram esses sistemas como parte de uma estratégia de negócios coesiva. Em vez de atuarem como mais um software, os ERPs têm o potencial de relevar novos insights e afetar significativamente os processos de negócios, além de oferecer novos caminhos para business intelligence. Ao longo da década de 2010, os sistemas ERP tornaram-se fundamentais para o gerenciamento e a análise de big data, à medida que as organizações modernas geravam e coletavam mais informações do que alguém poderia processar.

Na última década, os sistemas de ERP com IA automatizaram determinadas tarefas, como lançamento e análise de dados. Contudo, avanços mais recentes, como a IA generativa, começaram a transformar drasticamente o cenário do ERP. Os sistemas ERP em nuvem se beneficiam de maior capacidade computacional, viabilizando aplicações de IA mais robustas.

Modelos avançados de aprendizado de máquina e recursos de processamento de linguagem natural tornaram os sistemas ERP mais fáceis de usar e precisos, inaugurando uma nova era de softwares empresariais sofisticados. A promessa dos atuais sistemas ERP com IA se refletiu em alguns acordos comerciais recentes. Entre eles estão a parceria de US$ 13 bilhões entre a Microsoft e a OpenAI e a introdução de seu software de ERP assistido por IA, o Microsoft Dynamics 365.2 A SAP, outra grande fornecedora de ERP, anunciou o “Joule”, seu assistente de IA generativa, em 2023.3