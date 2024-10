O mundo dos negócios acelerado de hoje exige ferramentas inteligentes para gerenciar as operações e as necessidades diárias de uma empresa. O planejamento de recursos empresariais (ERP) é um software de gerenciamento empresarial desenvolvido para fazer exatamente isso. Esse sistema relativamente novo oferece uma plataforma centralizada com aplicações para gerenciar todos os aspectos do seu negócio, desde o gerenciamento da cadeia de suprimentos até o gerenciamento de inventário e financeiro.in Os benefícios do ERP incluem inteligência empresarial integrada e acesso a dados em tempo real, além de recursos de aprendizado de máquina integrados, algo que os sistemas legados não oferecem. Embora existam diferentes tipos de sistemas de planejamento de recursos empresariais, todas as soluções são desenvolvidas para ajudar a melhorar as funções e operações empresariais.

As soluções ERP são desenvolvidas para atender às necessidades de organizações em diversos setores, incluindo varejo, produtos de consumo, industrial, energia e serviços públicos, e governo (incluindo defesa). Quando uma organização está decidindo qual tipo de implementação de planejamento de recursos empresariais (ERP) utilizar, há vários fatores a considerar, como tamanho, funcionalidade, aquisição e requisitos específicos do setor. Se esses fatores forem considerados, será muito mais fácil restringir quais tipos de soluções ERP podem atender às necessidades da organização.