As complexidades técnicas e administrativas aumentam ao lidar com mais de um ambiente de nuvem e vários fornecedores. Embora cada jornada multinuvem seja única, aqui estão oito etapas fundamentais para criar uma estratégia multinuvem bem-sucedida:

1. Defina metas

Uma jornada multinuvem começa com o alinhamento das metas de negócios com um plano estratégico geral. Comece analisando a infraestrutura e as aplicações existentes em sua organização. Identifique os requisitos e metas de cargas de trabalho em torno de casos de uso de negócios.

Os ambientes multinuvem híbridos têm compatibilidade com a troca de dados integrada em ambientes multinuvem, garantindo baixa latência, nenhum downtime e a entrega tranquila de dados onde quer que sejam necessários. Por exemplo, uma organização de saúde pode buscar um ambiente multinuvem para que equipes espalhadas por diferentes regiões possam compartilhar dados em tempo real para oferecer atendimento ideal ao paciente.

2. Selecione os melhores provedores de serviços de nuvem

Embora a maioria dos CSPs ofereça funcionalidades básicas semelhantes, cada um deles oferece recursos e serviços exclusivos. Sejam os recursos de computação de alto desempenho de um provedor de serviços de nuvem ou a análise avançada de dados de outro, uma abordagem multinuvem permite que você escolha os melhores serviços de nuvem disponíveis para atender às suas necessidades de negócios.

Revise cuidadosamente os contratos de serviço, pois alguns provedores de serviços de nuvem oferecem contratos mais flexíveis e custos iniciais mais baixos. Certifique-se de que os principais stakeholders, como as equipes de TI, usem seu conhecimento especializado para avaliar o processo de seleção de CSPs.

3. Crie um painel único de monitoramento

Em um ambiente multinuvem, as interfaces de Application Platform (APIs) de várias plataformas de nuvem podem criar desafios de visibilidade. Para aproveitar todos os benefícios de uma arquitetura multinuvem, é necessário um console ou plataforma central que crie um painel único de monitoramento para visibilidade centralizada em toda a empresa. Conhecida como plataforma centralizada de Cloud Management (CMP), essa solução dinâmica e segura de gerenciamento multinuvem permite que equipes de TI criem, gerenciem, monitorem e governem seus ecossistemas multinuvem.

4. Aproveite as ferramentas de automação

A automação da infraestrutura e dos processos de TI desempenha um papel fundamental em um modelo multinuvem para negócios corporativos. Com a ajuda de ferramentas de automação, as organizações podem reduzir o número de tarefas manuais tradicionalmente atribuídas às equipes de TI. As soluções de automação de nuvem criam uma camada de software que é executada em Virtual Machines (VMs) em configurações de nuvem pública ou privada.

Selecionando cuidadosamente as melhores ferramentas de automação para integrar à plataforma de Cloud Management de sua empresa, você pode reduzir o uso de recursos de computação e economizar em gastos com computação em nuvem. Além de contêineres e ferramentas de orquestração, as soluções de automação para multinuvem incluem infraestrutura como código (IaC). A IaC usa uma linguagem de programação descritiva de alto nível para automatizar o provisionamento da infraestrutura de TI. A IaC ajuda a simplificar o gerenciamento da infraestrutura, além de melhorar a consistência e reduzir a necessidade de configuração manual.

5. Crie uma abordagem de segurança zero trust

De acordo com um estudo recente do IBM IBV, a organização média usa mais de oito a nove ambientes de infraestrutura de nuvem a qualquer momento, aumentando o risco de ameaças de segurança por parte de agentes mal-intencionados e colocando dados confidenciais em risco.

Gerenciar várias nuvens exige a segurança zero trust — um método que pressupõe que a segurança de uma rede complexa está sempre em risco de ameaças externas e internas. A zero trust requer uma ampla gama de recursos de segurança. Eles incluem políticas para gerenciar o acesso de todos os usuários e contas privilegiadas com logon único (SSO) e autenticação multifator. Os principais CSPs e outros fornecedores de serviços de nuvem oferecem soluções de segurança multinuvem para ajudar a gerenciar continuamente as ameaças e garantir a resiliência.

6. Integre os requisitos regulatórios e de conformidade

As organizações de nível empresarial, especialmente aquelas com presença global, devem cumprir várias normas regulatórias (por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE, o Estatuto da IA EUA (link externo a ibm.com)) em diferentes países e jurisdições. A adesão aos regulamentos do setor é fundamental para as organizações dos setores de saúde, energia, finanças e muitos outros.

A não conformidade com as regras e regulamentos do setor pode colocar dados confidenciais em risco e levar a consequências legais e financeiras e danos à reputação. As organizações podem mitigar esses riscos e criar confiança com seus clientes integrando regras e regulamentos de conformidade em todo o ciclo de vida de desenvolvimento e implementação multinuvem. As ferramentas de conformidade do CSP que automatizam as atualizações de conformidade podem ser integradas às plataformas de gerenciamento de nuvem para ajudar as organizações a cumprir normas regulatórios em evolução específicas para seu setor.

7. Adote o FinOps para a otimização de custos

Um plano de otimização de custos de nuvem multinuvem combina estratégias, técnicas e melhores práticas para gerenciar e controlar custos. FinOps— a disciplina de gerenciamento financeiro de nuvem e prática cultural — ajuda as organizações a maximizar o valor comercial em ambientes de multinuvem híbrida. Junto com o FinOps, as ferramentas de gerenciamento de custos impulsionadas por IA podem ajudar sua organização a aumentar o desempenho das aplicações e otimizar os custos gerais da nuvem.

8. Refine continuamente sua estratégia multinuvem

Uma implementação multinuvem bem-sucedida nunca termina. Em vez disso, ela evolui e oferece a flexibilidade de se adaptar às mudanças nas necessidades de negócios e aproveitar as tecnologias de ponta mais recentes. Ao reexaminar continuamente as metas de negócios e avaliar os portfólios de serviços de nuvem, sua empresa pode permanecer ágil, inovar e manter uma vantagem competitiva.