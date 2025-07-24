O gerenciador de pacotes Kubernetes mais popular do mercado, o Helm funciona essencialmente como uma loja de aplicativos para aplicações Kubernetes, gerenciando e instalando aplicações pré-empacotadas com facilidade. De acordo com pesquisas recentes da CNCF, o Helm lidera como o gerenciador de pacotes Kubernetes preferido, com 75% de adoção entre organizações que executam Kubernetes.2

O Helm empacota aplicações em “gráficos Helm”, que são coleções de recursos Kubernetes pré-configurados que as equipes podem instalar, atualizar e gerenciar como uma única unidade. Cada gráfico inclui arquivos de configuração (como chart.yaml) e usa modelos Go para permitir configuração dinâmica com base em valores de input.

A vantagem do Helm está no seu mecanismo de modelos e nos recursos de gerenciamento de pacotes. Em vez de manter múltiplas versões de configurações semelhantes, o Helm permite que as equipes criem gráficos com espaços reservados e usem arquivos de valores separados (como values.yaml) para preencher esses espaços durante a implementação. As equipes podem usar o modelo helm para visualizar a configuração final renderizada antes de aplicá-la ao cluster Kubernetes.

Além da criação de modelos, o Helm oferece recursos abrangentes de gerenciamento do ciclo de vida, incluindo a capacidade de reverter implementações, gerenciar versões e rastrear o histórico de implementação. Esses recursos tornam o Helm valioso para as organizações que gerenciam portfólios de aplicações complexas, nos quais as funções de orquestração e reversão são cruciais.

Por exemplo, uma empresa de e-commerce pode usar um único gráfico para sua loja on-line, mas personalizá-lo para diferentes ambientes — menos servidores para testes, mais servidores para produção — sem criar arquivos de configuração separados.

Para implementar esses gráficos, as equipes usam helm install, que aplica automaticamente todos os recursos ao cluster Kubernetes de destino por meio da interface de programação de aplicativos (API) do Kubernetes. O Helm lida automaticamente com versionamento e gerenciamento de dependências, garantindo implementações consistentes e confiáveis.