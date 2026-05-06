الصيانة الذاتية هي نوع من الصيانة يتيح لمشغلي الآلات (بدلاً من موظفي الصيانة) تنفيذ مهام الصيانة الروتينية، مثل التنظيف والفحص والإصلاحات البسيطة، بهدف تحسين موثوقية المعدات.
وتُعد ركيزة أساسية من ركائز الصيانة الإنتاجية الشاملة، وهي نهج صيانة استباقي ينقل بعض مسؤوليات صيانة المعدات من موظفي الصيانة إلى مشغلي الآلات.
تعتمد المؤسسات الصيانة الذاتية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل فترات التوقف عن العمل، ومنع أعطال المعدات وحالات التعطل غير المتوقعة.
وتسترشد برامج الصيانة الذاتية بمبادئ تحسين العمليات والتميز التشغيلي، وهي مفاهيم تسهم في تشكيل كيفية أداء الأصول المادية بمرور الوقت.
وتُمكّن المؤسسات التي تطبق الصيانة الذاتية فرق الصيانة من التركيز على أعمال الصيانة الأكثر تعقيدًا والأعلى قيمة، بينما يتولى مشغلو الآلات أعمال الصيانة الروتينية.
وكما هو الحال مع مناهج الصيانة الأخرى، شهدت الصيانة الذاتية تحولًا كبيرًا بفضل انتشار الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT). وتدمج برامج الصيانة الذاتية الحديثة أدوات رقمية مثل أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة التي تتعقب أنشطة الصيانة، وتنشئ أوامر العمل تلقائيًا، وتلتقط بيانات الصيانة في الوقت الفعلي.
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وفي برامج الصيانة الذاتية، يتلقى مشغلو الآلات تدريبًا على تنفيذ الإصلاحات الأساسية والمشاركة في تحمل مسؤولية الحالة العامة للأصول. ويتيح هذا النهج لفنيي الصيانة ذوي المهارات العالية تخصيص المزيد من وقتهم للمهام الأعلى قيمة والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوظائف الأساسية للأعمال، بدلاً من الانشغال بأعمال الصيانة الروتينية للآلات.
وتعتمد برامج الصيانة الذاتية على معرفة المشغلين وأساليب الصيانة البصرية لاكتشاف التغيرات الدقيقة في أداء الآلات ومنع الأعطال. ومن خلال تمكين المشغلين من اتخاذ القرارات وتنفيذ الإصلاحات، تساعد برامج الصيانة الذاتية على اكتشاف المشكلات المحتملة في وقت أبكر مقارنة بالمناهج الأخرى، وغالبًا قبل أن تؤدي إلى تدهور المعدات أو التسبب في فترات توقف عن العمل.
وعادةً ما تتبع برامج الصيانة الذاتية عملية مكونة من سبع خطوات.
وتتمثل الخطوة الأولى في سير عمل الصيانة الذاتية في التنظيف الأولي للمعدات.
وفي هذه الخطوة، ينظف المشغلون المعدات تنظيفًا شاملًا ويزيلون بعناية أي أوساخ أو ملوثات أخرى قد تحجب المشكلات الكامنة.
ويساعد التنظيف الأولي المشغلين على اكتشاف الحالات غير الطبيعية في الآلات، مثل التسربات أو الأجزاء غير المتحاذية أو المكونات المفككة، كما يحقق غرضًا آخر يتمثل في إكساب مشغلي الآلات خبرة عملية مباشرة في صيانة معداتهم وإصلاحها. ومع تكرار تنفيذ هذه الخطوة بمرور الوقت، تزداد معرفة المشغلين وتتعمق فهمهم لكيفية عمل المعدات.
وبمجرد تنظيف المعدات، يصبح مشغلو الآلات مستعدين لتحديد وإزالة أي ملوثات متراكمة بمرور الوقت، مثل الأوساخ والغبار والشحوم وزيوت التشحيم الزائدة.
وقد تؤدي هذه الملوثات إلى تدهور المعدات، والحد من أدائها، وتقصير العمر التشغيلي للأصول. وتشمل هذه الخطوة أيضًا إغلاق منافذ دخول الملوثات الشائعة، مثل الغبار والسيليكا والجسيمات المعدنية، وربما إعادة تصميم بعض المكونات للحد من التآكل والاستهلاك.
من خلال معالجة الأسباب الجذرية لتدهور المعدات بدلا من معالجة كل عرض على حدة، تساعد سير العمل الذاتي في الصيانة في تقليل تكرار الأعطال وإطالة عمر الأصول.
ويُعد توحيد الإجراءات التشغيلية القياسية جزءًا أساسيًا من إنشاء برنامج قوي للصيانة الذاتية.
وفي هذه الخطوة، تضع المؤسسات إجراءات تشغيل قياسية تحدد بوضوح مهام الصيانة الأساسية، مثل الفحص وتزييت الأجزاء والتنظيف، باستخدام لغة واضحة ودقيقة.
وتؤدي الصيانة البصرية دورًا بالغ الأهمية خلال هذه المرحلة، حيث تساعد المؤشرات البصرية مثل الملصقات وقوائم التحقق والمخططات المشغلين على تحديد نقاط الصيانة ومكونات الآلات بسرعة. كما تسهم أساليب الصيانة البصرية في تقليل الاعتماد على الذاكرة وضمان تطبيق الإجراءات بصورة متسقة عبر مختلف نوبات العمل.
ويُعد إنشاء برنامج تدريبي صارم لتمكين مشغلي الآلات عنصرًا أساسيًا لنجاح أي برنامج للصيانة الذاتية.
فالتدريب المناسب يزوّد المشغلين بالمهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ مجموعة واسعة مهام الصيانة الوقائية ، والتعرف على الحالات غير الطبيعية والاستجابة لها.
وعادةً ما يشمل التدريب على الصيانة الذاتية المجالات التالية:
وبعد وضع التدريب والمعايير اللازمة، يمكن للمشغلين البدء في أداء المهام الأساسية لصيانة المعدات وإجراء عمليات فحص دورية للكشف عن التدهور والتلوث.
وتتناول الخطوة الخامسة الإجراءات الصحيحة لتنفيذ أنشطة الصيانة الأساسية، بما في ذلك:
وتعتمد معظم برامج الصيانة الذاتية الحديثة على أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)، وهي برامج تعمل على أتمتة عمليات الصيانة وتوثيق الأنشطة وتحسين سير العمل.
ولتحقيق الفاعلية المطلوبة، يجب دمج هذه الأنظمة المتقدمة بصورة صحيحة مع الأنظمة والممارسات القائمة.
وعندما يتلقى المشغلون التدريب المناسب، يمكنهم استخدام أنظمة CMMS لتسجيل بيانات الصيانة، وإنشاء أوامر العمل، وتعيين الفنيين، وتتبع أداء المعدات في الوقت الفعلي. تضمن أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة المتكاملة بالكامل أن تكون فرق الصيانة تتمتع برؤية كاملة في عمليات الأعمال الأمامية ويمكنها إعطاء الأولوية لأعمال الصيانة وفقا لذلك.
وبمجرد تشغيل برنامج الصيانة الذاتية، يجب على الأطراف المعنية الاستمرار في تقييمه وتعديله عند الحاجة بمرور الوقت، وهي عملية تُعرف باسم التحسين المستمر والتطوير المستمر.
فالصيانة الذاتية ليست عملية ثابتة، ولتحقيق فعاليتها يجب على المؤسسات تحسين إجراءاتها باستمرار استنادًا إلى بيانات الصيانة وملاحظات المشغلين ومؤشرات الأداء.
وتركز مبادرات التحسين المستمر على عدد من الجوانب المهمة، منها:
وعند تطبيق برامج الصيانة الذاتية بالشكل الصحيح، فإنها تحقق العديد من المزايا. فيما يلي نظرة على بعض أكثرها شيوعًا:
وفيما يلي نظرة على كيفية توظيف خمس صناعات مختلفة لإجراءات الصيانة الذاتية بهدف تحسين عمليات الصيانة الأساسية والعمليات التشغيلية.
يعتمد قطاع التصنيع على ممارسات الصيانة الذاتية بصورة أساسية لزيادة الفاعلية الإجمالية للمعدات وتقليل فترات توقف المعدات عن العمل.
ويُجري مشغلو الآلات عمليات فحص منتظمة للمعدات الصناعية باستخدام المؤشرات البصرية للتأكد من نظافتها وعملها بالشكل الصحيح. وفي قطاعي تصنيع الإلكترونيات والسيارات، تساعد الصيانة الذاتية على الحد من تراكم الملوثات الشائعة، مثل الغبار والحطام والسوائل، التي قد تؤثر سلبًا في جودة المنتجات بمرور الوقت.
وعند تطبيق إجراءات الصيانة الذاتية بفاعلية في قطاع التصنيع، فإنها تساعد المؤسسات على إطالة العمر التشغيلي للأصول، وتحسين جودة المنتجات، وتحقيق جداول إنتاج أكثر استقرارًا وانتظامًا.
في قطاع النفط والغاز، تساعد ممارسات الصيانة الذاتية على ضمان سلامة الأصول ومنع أعطال المعدات مرتفعة التكلفة وعالية المخاطر.
فعلى سبيل المثال، يراقب مشغلو الآلات في المصافي المضخات والضواغط والتوربينات بصورة منتظمة باستخدام إجراءات الصيانة الذاتية للكشف عن الاهتزازات غير الطبيعية أو الاختلالات الحرارية التي قد تؤدي إلى حدوث أعطال. وتتمثل الفائدة الأساسية للصيانة الذاتية في هذا القطاع في الحد من مخاطر الأعطال الكارثية للمعدات التي قد تتسبب في حرائق أو تسربات نفطية.
كما تؤدي نظم إدارة الصيانة المحوسبة الحديثة دورًا مهمًا في الصيانة الذاتية بقطاع النفط والغاز، حيث تساعد على جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي لمراقبة الامتثال في قطاع يخضع لمتطلبات تنظيمية صارمة وتترتب على مخالفاتها غرامات كبيرة.
وكما هو الحال في قطاع النفط والغاز، تعتمد صناعة الأدوية على إجراءات الصيانة الذاتية بصورة أساسية لضمان الامتثال، لكنها تستخدمها أيضًا لتحسين جودة المنتجات وزيادة الاتساق عبر العمليات المعقدة.
فعلى سبيل المثال، يقوم مشغلو الآلات في المنشآت الدوائية بفحص المعدات وتنظيفها بصورة منتظمة باستخدام أساليب الصيانة البصرية، مما يتيح لفنيي الصيانة التفرغ للمهام الأكثر تقدمًا وتعقيدًا.
في قطاع الأدوية، تُدمج مهام الصيانة الذاتية بصورة وثيقة مع إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) وسجلات التدقيق، مما يوفر للمؤسسات سجلات صيانة شاملة يمكن الرجوع إليها لأغراض التدقيق والمراجعة.
في قطاع الأغذية والمشروبات، تساعد ممارسات الصيانة الذاتية على تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج المرتفعة ومتطلبات النظافة والسلامة الصارمة.
ويجري مشغلو الآلات عمليات تنظيف وفحص متكررة لمعدات إعداد الأغذية والمشروبات لمنع التلوث. كما تعتمد مصانع تعبئة وتغليف الأغذية على برامج الصيانة الذاتية، مستفيدةً من معدات التعبئة والتغليف عالية السرعة للحد من فترات التوقف عن العمل.
وفي قطاع يركز بدرجة كبيرة على اكتشاف الملوثات، تساعد مهام الصيانة الذاتية على اكتشاف مظاهر التآكل والاستهلاك وإصلاحها قبل أن تتسبب في دخول ملوثات إلى المنتجات الغذائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عمليات سحب مكلفة وربما خطرة للمنتجات من الأسواق.
في قطاع النقل، تساعد إجراءات الصيانة الذاتية على ضمان موثوقية الأساطيل وسلامتها وتحسين أداء المركبات.
ويؤدي مشغلو الآلات المدربون على مهام الصيانة الذاتية أعمال الصيانة الروتينية التي تساعد على منع الأعطال. كما تقوم أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) بتسجيل بيانات الصيانة، مما يتيح مراقبة الحالة التشغيلية في الوقت الفعلي.
وتساعد الصيانة الذاتية في قطاع النقل على اكتشاف الأعطال في مرحلة مبكرة مقارنة بالأساليب التقليدية، مما يقلل من انقطاعات الخدمة ويخفض التكاليف التشغيلية الإجمالية لأساطيل المركبات الكبيرة والمعقدة.
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