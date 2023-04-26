Business operations

ما المقصود بصيانة المعدات؟

رجل أعمال يستخدم كمبيوتر محمول على طاولة في مقهى المكتب

ما المقصود بصيانة المعدات؟

يُشير مصطلح صيانة المعدات إلى أنشطة الصيانة التي تؤديها الشركات من أجل الحفاظ على معداتها في حالة عمل سليمة.

إلى جانب إدارة المخزون، تشمل صيانة المعدات كلاً من أعمال الصيانة التي تُجرى بانتظام، بما في ذلك الصيانة الاستباقية، وكذلك أي مهام صيانة ضرورية أخرى.

تشمل أنواع المعدات التي تتطلب صيانة منتظمة بشكل صحيح أساطيل المركبات وأنظمة الحواسيب والأدوات ومعدات البناء والمعدات الصناعية و/أو التصنيعية وأي أصول أخرى تعتمد عليها أعمالك في عملياتها.

يتوقف نجاح عملك على مدى كفاءة أداء معداتك. بينما يُعد خفض التكاليف أمرًا مهمًا، فإن من الضروري بالقدر نفسه إجراء استثمارات إستراتيجية في صيانة المعدات لتجنّب تعطل الأصول الأكثر قيمة لديك. يمكن أن تساعدك مهام الصيانة الدورية، مثل الاحتفاظ بقائمة التحقق للصيانة ووضع عملية واضحة لها، على منع حدوث مثل هذه الأعطال.

يمكن أن يمنع وضع خطة إستراتيجية لصيانة معداتك الأعطال المُكلفة وفترات التعطل، ويساعد عملك على تحقيق أقصى استفادة من أصوله.

تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي  

تتوفر معارف وأخبار منسقة بمهارة حول الذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرها في نشرة Think الإخبارية الأسبوعية. 

ما المقصود بصيانة المعدات؟

إلى جانب إدارة المخزون، تشمل صيانة المعدات كلاً من أعمال الصيانة التي تُجرى بانتظام، بما في ذلك الصيانة الاستباقية، وكذلك أي مهام صيانة ضرورية أخرى.

تشمل أنواع المعدات التي تتطلب صيانة منتظمة بشكل صحيح أساطيل المركبات وأنظمة الحواسيب والأدوات ومعدات البناء والمعدات الصناعية و/أو التصنيعية وأي أصول أخرى تعتمد عليها أعمالك في عملياتها.

نجاح عملك يعتمد على مدى كفاءة معداتك. بينما يُعد خفض التكاليف أمرًا مهمًا، فإن من الضروري بالقدر نفسه إجراء استثمارات إستراتيجية في صيانة المعدات لتجنّب تعطل الأصول الأكثر قيمة لديك. يمكن أن تساعدك مهام الصيانة الدورية، مثل الاحتفاظ بقائمة التحقق للصيانة ووضع عملية واضحة لها، على منع حدوث مثل هذه الأعطال.

يمكن أن يمنع وضع خطة إستراتيجية لصيانة معداتك الأعطال المُكلفة وفترات التعطل، ويساعد عملك على تحقيق أقصى استفادة من أصوله.

Mixture of Experts | 28 أغسطس، الحلقة 70

فك تشفير الذكاء الاصطناعي: تقرير إخباري أسبوعي

انضمّ إلى نخبة من المهندسين والباحثين وقادة المنتجات وغيرهم من الخبراء وهم يقدّمون أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
شاهد أحدث حلقات البودكاست

أنواع صيانة المعدات

عادةً ما تعتمد الشركات أربعة أنواع رئيسية من صيانة المعدات.

الصيانة الوقائية

الصيانة الوقائية هي صيانة تُجرى وفقًا لجدول منتظم لتقليل خطر أعطال المعدات. على سبيل المثال، إذا كان عملك يعتمد على المعدات الثقيلة، مثل الرافعات والرافعات الشوكية والجرافات وأي مركبات ثقيلة مخصصة لأغراض البناء، فيجب أن تتضمن خطة الصيانة الخاصة بك تغييرات الزيت الدورية والتشحيم المنتظم.

الصيانة التنبؤية

مثل الصيانة الوقائية، تُعد الصيانة التنبئية نهجًا استباقيًا للحفاظ على كفاءة المعدات وإطالة عمرها الافتراضي. وعلى عكس الصيانة الوقائية، تعتمد الصيانة التنبئية على بيانات الوقت الفعلي حول حالة المعدات للتنبؤ بموعد تعرضها للعطل. تُقدَّم هذه البيانات من خلال شبكة من المستشعرات المدمجة في الكائنات المادية، والمعروفة باسم إنترنت الأشياء أو IoT.تجعل برامج الصيانة، مثل إدارة الأصول المؤسسية (EAM) أو نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS)، معلومات الصيانة مركزية وتبسط عمليات الصيانة.

الصيانة التفاعلية

تشير الصيانة التفاعلية أو الصيانة التصحيحية إلى إستراتيجية إصلاح المعدات بعد تعطلها. ويستند هذا النوع من النهج إلى الاعتقاد بأن التكاليف المتكبدة خلال فترة التعطل أو بسبب الإصلاح الضروري عادة ما تكون أقل من تكاليف برنامج الصيانة المنتظمة. بينما يكون هذا النهج مناسبًا إلى المعدات منخفضة التكلفة والأهمية، إلا أنه قد يؤثر سلبًا في دورة حياة الأصول الأكثر أهمية لديك.

الصيانة حتى حدوث العطل الكامل

الصيانة حتى حدوث العطل الكامل هي إستراتيجية صيانة تعتمد على استخدام الأصول حتى تتعطل تمامًا ويصبح من الضروري استبدالها. تكون خطة الصيانة هذه فعّالة عادةً فقط إذا كان استبدال المعدات أقل تكلفة من إصلاحها باستخدام إستراتيجية صيانة أخرى.

الفوائد المترتبة على صيانة المعدات

خفض تكاليف الصيانة

تمنع الصيانة الدورية المجدولة حدوث أعطال المعدات التي تكلف الشركات مئات الملايين من الدولارات سنويًا.  

زيادة سلامة العمال

تحافظ إدارة الصيانة الصحيحة على سلامة الموظفين وفقًا لإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA). وأظهرت أبحاثهم وجود علاقة قوية بين سوء صيانة المعدات وحوادث العمل—بما في ذلك الوفيات. قدّر الباحثون أن 35% من حوادث مكان العمل كانت مرتبطة بأعطال المعدات.

تمديد دورة حياة المعدات

إلى جانب خفض التكاليف المرتبطة بفترات التعطل، تعمل الصيانة الصحيحة للمعدات على إطالة عمرها الافتراضي، ما يعني عدم الحاجة إلى استبدالها بشكل متكرر. بفضل الأدوات الحديثة مثل إنترنت الأشياء (IoT) وبرنامج إدارة أصول المؤسسات (EAM) التي تتيح المراقبة الفورية للأداء، تتمكن الشركات من إطالة عمر أصولها الأكثر قيمة.

الصناعات القائمة على صيانة المعدات

تعتمد مجموعة واسعة من الصناعات على صيانة المعدات لتبسيط خدمات الصيانة والحفاظ على تشغيل معداتها بسلاسة.

  • التصنيع: تُعد صيانة المعدات في قطاع التصنيع أمرًا مهمًا للحفاظ على تشغيل المصانع والمرافق وضمان تحقيق أقصى قدر من طاقاتها الإنتاجية.
  • تكنولوجيا المعلومات (IT): تساعد صيانة المعدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات على استعادة توفر الأنظمة بعد الحوادث والانقطاعات، ما يقلل فترات التعطل إلى أدنى حد ممكن.
  • الطيران والنقل: في صناعات الطيران والنقل، تساعد برامج صيانة المعدات الفعّالة على الحفاظ على سير عمل الطائرات والسيارات والمركبات الأخرى بسلاسة، وتقليل فترات التعطل الناتجة عن أعطال المعدات.
  • النفط والغاز: تؤدي صيانة المعدات دورًا مهمًا للغاية في صناعة قطع الغيار والآلات وصيانتها، إذ تُستخدم لاستخراج الموارد الطبيعية ونقلها وتخزينها. تشمل الأمثلة على ذلك منصات النفط وأجهزة الحفر والسفن ووسائل النقل الأخرى والمصافي وأنابيب النقل.
  • مرافق الخدمات: تساعد صيانة المعدات في قطاع مرافق الخدمات على تقليل الوقت اللازم لإصلاح أصول توزيع الكهرباء واستعادة التيار للمشتركين بعد الانقطاع. ويشمل ذلك صيانة وإصلاح الشاحنات وخطوط الكهرباء والكابلات والأدوات ومحطات الطاقة والمولدات بشكل منتظم.
  • الرعاية الصحية: ربما لا يوجد قطاع آخر على المحك أكثر من قطاع الرعاية الصحية عندما يتعلق الأمر بصيانة المعدات. إذ تعتمد المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى على برامج الصيانة للحفاظ على عمل المعدات الحيوية لإنقاذ الحياة، مثل أجهزة إزالة الرجفان وأجهزة التنفس الصناعي وآلات التشخيص وأجهزة الإنعاش ومركبات نقل المرضى والعديد غيرها.
  • الضيافة: تُعد صيانة المعدات أمرًا بالغ الأهمية للفنادق والمطاعم والحانات التي يجب أن تحافظ على أنظمة معقدة يعتمد عليها الموظفون والعملاء، مثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمصاعد والسباكة والإضاءة ومعدات تجهيز الطعام والتنظيف.

الأدوار في صيانة المعدات

يتكون فريق الصيانة من مجموعة متنوعة من الأدوار المُهمة التي تؤدي دورًا رئيسيًا في منع تعطل المعدات وتعطل الآلات الثقيلة وخفض تكاليف أعمال الإصلاح المكلفة. بينما يركز بعض أعضاء الفريق على الصيانة الطارئة، يتولى آخرون إدارة المعدات وتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية.

مديرو الصيانة

يُعد مدير الصيانة عنصرًا حساسًا في تطوير إستراتيجية صيانة المعدات وتنفيذها وإدارة الفريق والإشراف على الأعمال، ووضع الميزانيات والتوقعات لأي إصلاحات مستقبلية.

فنيو الصيانة

فني الصيانة هو عامل ماهر ينفذ مهام الصيانة الدورية، بالإضافة إلى إصلاح الأعطال الناتجة عن تعطل المعدات.

مهندسو الصيانة

يضمن مهندس الصيانة أن المعدات مُركّبة وتعمل بسلاسة وكفاءة. وتساعدهم خلفيتهم الهندسية على إجراء الاختبارات التشخيصية الدورية والمهام الإدارية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الإصلاح العملية.

الموارد

Verdantix Green Quadrant: برامج إدارة أداء الأصول لعام 2024

حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.

IDC: القيمة التي يمكن أن تحققها الأعمال باستخدام IBM Maximo

تعلّم كيف يمكن لمجموعتك تحقيق قيمة كبيرة باستخدام IBM Maximo لإدارة أسطولها من الأصول.
IBM Maximo Application Suite

قم بزيادة مدة التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتقليل تكاليف الصيانة، وبناء عمليات أكثر مرونة مع حل إدارة الأصول الموحد من IBM.
بناء الجسور من أجل معرفة أفضل

اكتشف كيف تستخدم شركة Sund &amp; Bælt برنامج ®Maximo من شركة IBM لمراقبة وإدارة البنى التحتية الحساسة الخاصة بها.

طاقة موثوقة ومستدامة ومتجددة - طاقة فعالة

تعرف على كيفية قيام VPI بالمضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري باستخدام برنامج IBM Maximo.

تقليل انبعاثات الكربون من التنقل

تحافظ هيئة النقل في لندن على تنقل الجمهور بأمان واعتمادية وموثوقية واستدامة عندما تعتمد في جهود الصيانة على برنامج IBM Maximo.
حلول ذات صلة
برنامج إدارة أصول المؤسسة

يمكنك تعظيم نتائج صيانة أصولك من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتخاذ القرارات التي تستند إلى الرؤى

 استكشف برنامج إدارة أصول المؤسسة
برامج وحلول إدارة دورة حياة الأصول (ALM)

استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.

 استكشاف حلول ALM
خدمات الاستشارات في مجال العمليات

حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.

         استكشف خدمات الاستشارات في مجال العمليات
    اتخِذ الخطوة التالية

    احصل على أقصى استفادة من أصول مؤسستك باستخدام IBM Maximo Application Suite، وهي مجموعة متكاملة من البرامج الذكية. قم بإدارة الأصول ومراقبتها بشكل أكثر فعالية باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك الصيانة التنبؤية لتحسين موثوقية الأصول.

         استكشف Maximo Application Suite احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا