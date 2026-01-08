ما المقصود بالصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM)؟

تُعَد الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) استراتيجية استباقية للصيانة والتحسين المستمر، تحوِّل صيانة المعدات من مهمة متخصصة إلى مسؤولية جماعية يتقاسمها أعضاء الفريق.
الهدف من الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) هو حماية عمليات الإنتاج من الأعطال وتوقف التشغيل طوال دورة حياة المعدات.
علاوةً على ذلك، تبدأ ممارسات الصيانة التي يجب تنفيذها بأنشطة إدارة المعدات المبكرة وتمتد طوال دورة حياتها. تُعَد هذه الممارسات مسؤولية مشتركة لجميع الموظفين، وليست مجرد مهمة مخصصة لفريق الصيانة.
يمثِّل مفهوم المسؤولية المشتركة للموظفين فكرة جذرية، ولكنه مفهوم يتم دمجه بشكل متزايد. على سبيل المثال، تُعَد المبادرة لتحقيق الأمن الإلكتروني الشامل مسؤولية جماعية تتطلب جهود جميع الموظفين لضمان النجاح. على أقل تقدير، تعمل الشركات بانتظام على تكليف الموظفين بجهود التعليم المستمر لمواكبة أحدث التوجُّهات في الأمن الإلكتروني.
تُعزز الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) بيئة عمل يتم فيها إرسال فِرق متعددة الوظائف لإدارة جهود المعالجة المحددة. الفكرة الأساسية هي تنظيم هذه الفِرق لتكون صغيرة ومتعددة التخصصات، مع إشراك ممثلين من أقسام مختلفة بناءً على خبراتهم الخاصة.
جزء من الفكرة التوجيهية وراء الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) هو أنه إذا كانت الشركة بأكملها مسؤولة عن إدارة الصيانة، فمن غير المرجح إهمال المهام الصيانة الأساسية.
وبالمثل، نظرًا لأن الصيانة تُطبَّق بشكل أكثر صرامة على جميع المستويات وتصبح ضمن اهتمام الجميع الجماعي داخل الشركة، فإن احتمال حدوث أعطال المعدات بشكل كامل يقل. بعبارة أخرى، إذا كان الجميع مشغولًا بمراقبة المتجر، فمن غير المحتمل أن يتمكن أحد من سرقته.
قد يكون تنفيذ الصيانة الإنتاجية الشاملة تحديًا، خاصةً عند إعادة توزيع المسؤوليات. ومع ذلك، فإن فوائد تطبيق الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) غالباً ما تستحق أي صعوبات قد تواجهها في البداية. الشركات التي تنتقل إلى هذا النهج وتنجح في تنفيذ العملية تكون في وضع أفضل للتقليل من مشكلات الجودة. يُتيح هذا النهج للآلات وموظفي الصيانة والموظفين المكلَّفين الآخرين تحقيق أقصى وقت تشغيل ممكن.
تتضمن الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) أشكالًا متنوعة من الصيانة. بينما يدعم كل نوع من الصيانة الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) بطريقته الفريدة، فإنها جميعًا تتبنّى نهجًا استباقيًا قويًا في إدارة الصيانة.
ويجب أن تفعل ذلك؛ لأن الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) تسعى إلى تحقيق هدف كبير، إذ تهدف إلى إدارة الظروف بشكل يسمح بالوصول إلى حالة إنتاج "مثالية" نادرة - حيث لا تحدث تقريبًا أي عيوب أو حوادث أو توقفات.
الكمال هدف يتطلب جهدًا مستمرًا والتزامًا إداريًا قويًا لتحقيقه. يقودنا هذا إلى مجموعة من الاستراتيجيات الأساسية المعروفة مجتمعة باسم "الركائز الثمانية للصيانة الإنتاجية الشاملة". تمثِّل هذه الركائز نموذجًا مثاليًا لكيفية هيكلة الصيانة كمشروع جماعي يشمل الشركة بأكملها.
إليك ما تستلزمه كل ركيزة:
يعود أصل المصطلح إلى المفهوم الياباني للتحسين الذاتي "Kaizen"، الذي يهدف إلى تحقيق تحسينات كبيرة في الأداء دون تكاليف باهظة. في أوائل السبعينيات، قدمت شركة Toyota الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) في اليابان، بدعم من الشركة المصنِّعة لمكوناتها، Nippondenso.
قد تتضمن أمثلة التحسين المركَّز مصنعًا يضبط ارتفاع محطات العمل الفردية. ونتيجةً لذلك، يمكن تحسين الحركات الجسدية للعامل، ما يزيد من إنتاجيته دون الحاجة إلى أي استثمار كبير في البنية التحتية. يسعى تحسين العمليات المركَّز إلى إيجاد هذا النوع من الطرق البسيطة والفعَّالة من حيث التكلفة لتعزيز الإنتاجية.
تتلخص الصيانة المخطط لها في وضع جدول زمني للصيانة، وغالبًا ما يتم تحديده من خلال تقويم الصيانة. ويتضمن ذلك أيضًا ضمان تنفيذ الأنشطة الضرورية في الوقت المحدد أثناء عمليات التصنيع وتحديث الجدول الزمني حسب مقتضيات الظروف.
الصيانة المخطط لها هي التعبير الكامل عن الصيانة الوقائية. يشمل ذلك إجراءات مثل إجراء عمليات تفتيش منتظمة لضمان توفر المعدات، واستخدام قوائم التحقق كداعم للبيانات.
ويشمل ذلك أيضًا إجراءات محددة تتعلق بموثوقية معدات الدعم، مثل معايرة الآلات وتنظيفها وتزييتها.
هل سمعت من قبل عبارة "الجودة في الداخل، الجودة في الخارج" (QUQO)؟ إنه مبدأ ينص على أن جودة المنتج أو أداء النظام هو نتيجة مباشرة لما يدخل في ذلك المنتج أو النظام. تعتمد صيانة الجودة على منطق QUQO وتسعى إلى تقييم فاعلية المعدات الإجمالية (OEE) للآلات.
غالبًا ما يتم الخلط بين صيانة الجودة وإدارة الجودة، ومع أن المصطلحين متقاربين، فإنهما يختلفان عن بعضهما. ترتكز صيانة الجودة بشكل رئيسي على الحفاظ على المعدات، في حين أن إدارة الجودة هي عملية مستقلة تحدِّد أهداف الجودة وتعمل على تحقيق مستوى أدنى مقبول من الأداء.
استراتيجية صيانة رئيسية، حيث تنقل الصيانة الذاتية المسؤولية عن معدات محطة العمل الفردية إلى المشغِّلين المكلَّفين بالعمل على تلك المعدات.
يختلف هذا النهج بشكل كبير عن الحالات الشائعة التي تتولى فيها فِرق الصيانة هذه المسؤوليات. وهنا، يتولى العمال مهام الصيانة مثل تزييت وتنظيف المعدات بأنفسهم، ما يغطي الصيانة الروتينية ويُتيح للمتخصصين التركيز على المشكلات المعقدة في المعدات.
هذا النوع من منهجيات الصيانة يتابع أصول المعدات الجديدة منذ بداية دورة حياتها ويركِّز على خطوات الصيانة الأساسية. تمثِّل إدارة المعدات المبكرة (EEM) جهدًا منسقًا لاكتشاف المشكلات المتعلقة بالمعدات وعزلها في وقت أبكر في دورة حياة المعدات، بما في ذلك مرحلة التصميم عند الإمكان.
تدعم إدارة المعدات المبكرة (EEM) مقياس الكفاءة التشغيلية الشاملة (OEE) من خلال زيادة الموثوقية وتحسين الأداء. تشمل الفوائد الإضافية سهولة بدء تشغيل المعدات (لتحقيق القدرة الإنتاجية الكاملة بسرعة أكبر)، بالإضافة إلى تقليل خسائر الإنتاجية وتقليل فترات التوقف غير المخطط لها.
الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) تتجاوز مجرد تشغيل المعدات. كما يُقال، التفاصيل الصغيرة غالبًا ما تخفي المشكلات. من خلال إدارة التفاصيل الكثيرة، تضمن الإدارات والمكاتب استمرارية الأعمال عبر الإشراف على التفاصيل اليومية لإنتاج المصنع.
من المفترض أن يكون TPM مشروعًا على مستوى الشركة؛ لذا فهو يشمل هذه الأقسام الإدارية. يكلف TPM هذه المجالات بتبسيط عملياتها حيثما أمكن لتحسين الإنتاجية.
ينجح تطبيق TPM عندما يبذل جميع المشاركين جهودًا مشتركة ومنسَّقة للبقاء استباقيين في الصيانة.
يشمل هذا المتطلب بشكل أساسي التأكد من أن المهندسين والفنيين وعمال الخط يعتمدون في أعمالهم على أحدث المعلومات الصناعية وأفضل الممارسات المعتمدة. والتدريب الصحيح للمشغِّلين لا يعتمد على شيء أقل من ذلك.
تركِّز الركيزة الأخيرة على ظروف التشغيل الموجودة في بيئة العمل.
الأسئلة الأساسية:
يمكن للمؤسسة قياس نجاح برنامج الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) من خلال الملاحظة، وذلك عبر متابعة حالة الصيانة وتقييمها بناءً على مدى فعالية البرنامج. ومع ذلك، هناك طريقة أكثر دقة لتقييم TPM تتمثل في استخدام المقاييس الرئيسية.
يُعَد مقياس الكفاءة التشغيلية الشاملة (OEE) الأهم بين هذه المقاييس؛ إذ يوفر رؤية شاملة لفعالية الصيانة. توفِّر المقاييس الإضافية صورة أكثر تفصيلًا عن TPM.
تشمل هذه المقاييس متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) ومتوسط الوقت للإصلاح (MTTR). كلاهما يوفران رؤًى قيِّمة يتم قياسها على أساس زمني. يوضِّح MTBF مقدار الوقت الذي يمر بين تعطُّل المعدات وتوقف الإنتاج.
يقيس MTTR المدة الزمنية اللازمة منذ إصدار أمر العمل للإصلاح وحتى حل المشكلة واستئناف الإنتاج. تشمل هذه العملية المدة اللازمة لإجراء التحويلات إلى أنظمة أخرى لتصبح فعَّالة.
تُعَد هذه المقاييس ذات قيمة كبيرة بعدة طرق بارزة. أولًا، تساعد هذه المقاييس جهود حل المشكلات من خلال تقديم معلومات حول النتائج القابلة للقياس. مع توفُّر هذه البيانات في الوقت الفعلي، يمكن للمؤسسة اتِّخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة بدلًا من الاكتفاء بالحدس والتقديرات.
من الخدمات الأخرى التي توفِّرها المقاييس هي تقديم صورة كاملة لتكاليف الصيانة المتكبَّدة وكيفية مقارنتها بالنفقات السابقة.
تثبت مقاييس TPM فائدتها بطريقة أساسية أخرى، فهي تساعد على دراسة أعطال الأنظمة بشكل أعمق وفهم أسباب حدوثها من البداية.
يدعم تحليل السبب الأساسي نظام TPM من خلال اتِّباع نهج شبه جنائي عند التعامل مع أعطال المعدات واضطرابات النظام. والهدف من ذلك هو تحديد الأسباب الأساسية وراء تلك المشكلات.
غالبًا ما تشمل الأسباب المحتملة التصميم غير الكافي، واستخدام قطع معدات غير صحيحة، والأخطاء البشرية البسيطة.
بينما يركِّز TPM بشكل كبير على الصيانة، فإنه يُعَد جزءًا واحدًا فقط من نهج أوسع يُعرَف باسم التصنيع الرشيق (Lean Manufacturing). وكما يوحي اسمه، يهدف هذا النهج إلى تبسيط ممارسات الإنتاج للحد من الهدر، وإعادة معالجة الحلول غير الفعَّالة، وتحسين الكفاءة الإجمالية.
