تنشر الإدارات الحكومية المعنية بالبيئة والصحة والسلامة، مثل وكالة حماية البيئة (EPA) وإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) في الولايات المتحدة، لوائح البيئة والصحة والسلامة المهنية لفرض الالتزام بالمعايير التي تعزز الحماية البيئية الجماعية والسلامة المهنية والصحة والعافية. وبالمثل، تضع هيئات دولية مثل المنظمة الدولية للمعايير(ISO) المعايير وتقدم الشهادات للكيانات التي تلتزم بتلك المعايير.



في بعض المناطق والسياقات، يُشار إلى الصحة والسلامة والبيئة بالاختصار HSE من بين العديد من الاختصارات الأخرى المشابهة مثل EHS وSHE وOHS وWHS وWHS وQHSE وHSSE وغيرها، ولكن من المحتمل أن تشير هذه الاختصارات إلى التخصص نفسه.

تتألف الصحة والسلامة والبيئة من ثلاثة تخصصات مترابطة: