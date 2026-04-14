استخدام الذكاء الاصطناعي في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)

تمثل دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) المدعومة بالذكاء الاصطناعي دمج أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات التقليدية بهدف تعزيز قدرات المطورين البشريين. ويهدف هذا الدمج إلى تحسين السرعة والجودة واتخاذ القرار عبر جميع مراحل تطوير البرمجيات.
ويُعَد دمج الذكاء الاصطناعي في دورة حياة تطوير البرمجيات التقليدية جزءًا من التحول المستمر نحو منهجيات قائمة على الذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال، وربما يكون أهم عناصر هذا التحول. كما أصبح الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بسرعة من الركائز الأساسية لمجال البرمجة، مع قيام المؤسسات في مختلف القطاعات تقريبًا بتجربة أدوات وأساليب جديدة لتطوير البرمجيات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. بل إن بعض المؤثرين في المجال التقني أعلنوا بحماس عن نهاية البرمجة التقليدية بوصفها تخصصًا قائمًا بذاته، متسائلين عمّا إذا كان تعلم البرمجة بالأساليب التقليدية لا يزال "مستحقًا للعناء" أصلًا. ولم يَعُد توليد الأكواد بالذكاء الاصطناعي مجرد فكرة جديدة أو ظاهرة عابرة، بل أصبح جزءًا محوريًا من ممارسة البرمجة.
كما أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل تؤدي دور المساعد الذكي للمبرمجين. وتُسهم المنصات المدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في إتاحة تطوير البرمجيات لشريحة أوسع من الممارسين، بمن فيهم من يمتلكون خبرة محدودة أو معدومة في البرمجة، كما تزيل جانبًا كبيرًا من الأعمال الروتينية المرتبطة بها. وتُتيح هذه الأدوات للمطورين تخصيص وقت أكبر لبناء أنظمة جديدة ومبتكرة بدلًا من الانشغال ببعض المهام الضرورية لكنها متكررة والمصاحبة لعملية البرمجة.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من الإفراط في الاعتماد على الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يوفر مزايا واضحة تتمثل في جعل دورة تطوير البرمجيات أسرع وأفضل وأقل تكلفة بل وحتى أكثر متعة، فإن لهذه الأدوات جوانب سلبية أيضًا. ولا يزال من التحديات القائمة أمام المؤسسات تصميم مهام سير عمل تجمع بين فوائد الذكاء الاصطناعي والخبرة العملية وقدرات الاستدلال التي يمتلكها المطورون البشريون ذوو الخبرة.
احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
يتمثل الهدف من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) في إنتاج أعلى جودة ممكنة من البرمجيات بأقل تكلفة وفي أقصر وقت. وعلى مدار تاريخ هندسة البرمجيات، تعاقبت عدة منهجيات شكلت أسس هذه الممارسة. فابتداءً من سبعينيات القرن الماضي، هيمنت منهجية الشلال (Waterfall) على عملية التطوير، حيث اعتمدت على مراحل متتابعة ومتميزة لا يمكن الانتقال من إحداها إلى التالية قبل إكمالها.
وفي العقد التالي، بدأت منهجية الشلال الصارمة تُفسح المجال للتطوير التكراري، الذي أتاح تنفيذًا جزئيًا للوظائف والحصول على تعليقات المستخدمين وإجراء التحسينات بصورة متواصلة. ثم جاء عقد الألفية الجديدة بمنهجية الأسلوب الرشيق، التي دفعت المجال نحو مزيد من التعاون، وتحسين آليات الملاحظات، واعتماد دورات تطوير أكثر تكرارًا. وفي العقد الذي تلاه، انتشرت ممارسات عمليات التطوير (DevOps). وهي مجموعة من الفلسفات الثقافية والممارسات والأدوات التي دمجت فِرق التطوير مع فِرق العمليات بهدف تمكين التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).
لقد أسهمت هذه الابتكارات في تحسين دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) بصورة كبيرة، إلا إن العملية لا تزال تنطوي على بعض التحديات والإحباطات. فلا يزال المطورون يقضون جزءًا من وقتهم في معالجة المشكلات الطارئة بدلًا من التركيز على بناء أنظمة جديدة. كما لا يزالون يتعاملون مع مهام سير عمل معزولة ومجزأة. وفي كثير من المؤسسات، يضطرون إلى التعامل مع الديون التقنية المتراكم نتيجة عقود من الحلول غير المنسقة والإصلاحات السريعة التي لم يتم تنفيذها وفق رؤية طويلة الأمد.
وقد شهد مجال الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية مع تطوير بنية Transformer، وهي البنية التي أتاحت ظهور النماذج اللغوية الكبيرة الحديثة. وكان Codex من OpenAI، الذي تم طرحه عام 2021، امتدادًا لنموذج GPT-3، وقد تم تدريبه على كميات هائلة من الأكواد البرمجية المتاحة للعامة. ويعتبر كثيرون أن هذا الإصدار يمثِّل بداية عصر البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي وقت لاحق من العام نفسه، أطلقت GitHub مساعد البرمجة Copilot المعتمد على Codex. وعند هذه المرحلة، لم تَعُد المساعدة البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد اهتمام محدود داخل الأوساط الأكاديمية، بل أصبحت منتجًا رئيسيًا يتم اعتماده بسرعة في مهام سير العمل المؤسسية.
وفي العام التالي، نقل ChatGPT من OpenAI مفهوم التفاعل مع روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى نطاق الاستخدام الجماهيري الواسع. لكن رغم أهمية القدرة على التحاور مع الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الأنظمة تحتاج أيضًا إلى فهم السياق الأوسع للكود حتى تتمكن من تقديم توصيات فعَّالة. وقد أتاحت التطورات اللاحقة مثل Code Llama توفير نوافذ سياق أكبر وفهم أفضل للسياق.
تمثِّل الأنظمة القائمة على الوكلاء الابتكار الكبير التالي في هذا المسار. فمع ظهور الوكلاء القادرين على الاستدلال واتخاذ الإجراءات -كما في إطار عمل ReAct- أصبحت النماذج اللغوية الكبيرة قادرة ليس فقط على التفكير والتحدث، بل أيضًا على تنفيذ إجراءات داخل بيئة التطوير. وأصبح بإمكان الوكلاء تنفيذ استدعاءات الأدوات والتفاعل مع قاعدة التعليمات البرمجية بصورة شبه مستقلة.
ولا يزال وكلاء الذكاء الاصطناعي يُحدِثون تحولًا جذريًا في تطوير البرمجيات. فبدلًا من استبدال المطورين البشريين، يعمل هؤلاء الوكلاء كطبقة ذكية تساعد على تعزيز الإنتاجية وتقليل العبء الذهني وتحسين عملية اتخاذ القرار. وعبر مراحل التخطيط والتحليل والبرمجة والاختبار والنشر والصيانة، يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحويل دورة حياة تطوير البرمجيات إلى عملية أكثر قدرة على التكيف وكفاءة وتكرارية.
وما زالت هذه الثورة مستمرة، وقد يكون للبرمجة المدعومة بالوكلاء أثر في عملية التطوير يفوق في أهميته التحولات التي أحدثتها منهجية الشلال (Waterfall) أو الأسلوب الرشيق أو عمليات التطوير.
يمكن استخدام حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات، حيث توفِّر دعمًا متكاملًا من التخطيط وحتى الصيانة.
تحدِّد مرحلة تخطيط المشروع أهداف ونطاق مشروع تطوير البرمجيات. ويعزز الذكاء الاصطناعي المراحل المبكرة الخاصة بتوليد الأفكار وتحديد النطاق من خلال مساعدة الفِرق على توضيح الأهداف وتحويل الأفكار إلى خطط منظمة. كما يمكن لأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) تلخيص مقابلات الأطراف المعنية وتحويلها إلى خرائط طريق للمشروعات. ويمكن لأدوات إدارة المشروعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعدة على إعداد الجداول الزمنية وتوزيع الموارد.
خلال مرحلة التحليل، يجمع فريق التطوير المعلومات المتعلقة بمتطلبات المشروع ويحللها. ويمكن للذكاء الاصطناعي تحويل المدخلات غير المنظمة، مثل رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات روبوتات المحادثة وتذاكر الدعم، إلى وثائق متطلبات منظمة. كما يمكنه أن يؤدي دور أداة لضمان الجودة، حيث تتولى نماذج متخصصة تحديد المتطلبات والتحقق من صحتها. ويمكن للنماذج تحليل مدى جدوى التنفيذ ضمن مجموعة تقنيات محددة، للتنبؤ بعوائق الأداء أو مشكلات التوافق، وتقديم توصيات بشأن مزوِّدي البنية التحتية.
تتضمن مرحلة التصميم تحديد بنية المشروع. تشمل الخطوات الأساسية تحديد هيكل التنقل في البرنامج، وواجهات المستخدم، وتصميم قاعدة البيانات. ويمكن للذكاء الاصطناعي تقديم توصيات هيكلية تساعد المصممين على اختيار النهج البنائي المناسب، وأطر العمل البرمجية، ومخططات قواعد البيانات، وغيرها من العناصر. وبالمثل، يمكن إنشاء واجهات المستخدم واختبارها بسرعة. كما تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) إنتاج نماذج أولية تفاعلية.
أما مرحلة البرمجة، أو مرحلة التطوير، فهي المرحلة التي يكتب فيها الفريق التعليمات البرمجية ويبني البرمجيات استنادًا إلى الإرشادات التي تم وضعها خلال المراحل السابقة. وهنا يظهر التأثير الأكثر وضوحًا ومباشرةً للذكاء الاصطناعي.
يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المُدارين بواسطة أنظمة مثل IBM Bob العمل إلى جانب المطورين داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، ومساعدتهم على بناء البرمجيات بوتيرة أسرع بفضل إمكانات البرمجة القائمة على الوكلاء. ويفحص Bob التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي، ويكتشف مواطن التعقيد وفرص إعادة هيكلة الكود، ما يساعد المطورين على تجنب تراكم الديون التقنية.
يمكن لهذه الأدوات إنشاء مقتطفات برمجية عالية الجودة، بل وحتى وحدات برمجية كاملة، استنادًا إلى مطالبات مكتوبة بلغة طبيعية أو إلى أجزاء من تنفيذ برمجي موجود مسبقًا. ومع أن الإشراف البشري يظل عنصرًا أساسيًا، فإن الذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع الانتقال من الفكرة إلى التعليمات البرمجية.
كما يُعَد توثيق الأكواد البرمجية من المهام المستهلكة للوقت، ويمكن لقدرات الذكاء الاصطناعي إنجازها بسهولة خلال هذه المرحلة.
تبدأ مرحلة الاختبار بعد أن يُنشئ فريق التطوير جزءًا وظيفيًا من البرنامج. خلال هذه المرحلة، يبحث الفريق عن فرص للتخلص من الأخطاء وتحسين المنتج النهائي. ويستطيع الذكاء الاصطناعي إنشاء حالات اختبار تلقائيًا من خلال تحليل قاعدة التعليمات وتحديد العوائق المحتملة أو الحالات الطرفية المعقدة. كما يمكنه اكتشاف الحالات الشاذة في سلوك التطبيقات وإجراء اختبارات الانحدار المرئية.
في مرحلة النشر، يتم نشر البرامج المضبوطة بدقة في بيئة الإنتاج حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليها. ويُسهم كذلك في تبسيط وتحسين مسارات التكامل المستمر والنشر المستمر من خلال التنبؤ بالعوائق وزيادة مستوى الأتمتة في المهام الروتينية. وتحلل أنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي السجلات والمقاييس وسلوك الأنظمة في الوقت الفعلي لاكتشاف العوائق المحتملة قبل تفاقمها، ما يؤدي إلى تقليل فترات التعطل المكلفة.
تتضمن مرحلة الصيانة الأعمال التي تقوم بها فِرق البرمجيات بعد النشر لضمان استمرار عمل البرنامج، مثل طرح التحديثات والتحسينات وإجراء تغييرات غير متوقعة واختبار التصحيحات ومعالجة حالات استخدام جديدة وإصلاح أي أخطاء يكتشفها المستخدمون. كما يمكن لبرمجيات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تصنيف تقارير الأخطاء وترتيب أولوياتها تلقائيًا وتلخيص الحوادث واقتراح الأسباب الجذرية لها، إلى جانب اقتراح حلول لتصحيح الأخطاء. ويُتيح ذلك اتِّباع نهج أكثر استباقية في الصيانة من خلال المراقبة المستمرة للأنظمة المترابطة، ما يمكِّن هذه الأنظمة من اكتشاف أوجه القصور التي قد لا يلاحظها البشر.
تُعَد أدوات الذكاء الاصطناعي أنظمة احتمالية تعتمد على خوارزميات معقدة، ولا تستدل بالطريقة نفسها التي يفكر بها المهندسون البشريون. فمخرجاتها تستند إلى الأنماط الموجودة في بيانات التدريب، لا إلى فهم حقيقي للمعنى أو السياق. وقد يبدو الكود الذي يولِّده الذكاء الاصطناعي صحيحًا، لكنه قد يتضمن مشكلات دقيقة يصعب اكتشافها. فهو يتنبأ بما يُفترض أن ينجح من الناحية الإحصائية، لا بما ينجح فعليًا في سياق واقعي محدد. كما قد يغفل الذكاء الاصطناعي أهمية الاعتماديات بين الأنظمة المختلفة، أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات (API)، أو معايير التصميم المعتمدة داخل المؤسسة، أو يقلل من شأنها. وقد يستدعي وظائف غير موجودة أصلًا نتيجة الهلوسة. كما أن الاعتماد على الكود الذي يولِّده الذكاء الاصطناعي دون مراجعة قد يؤدي إلى إدخال ثغرات أمنية أو أوجه قصور في كفاءة استخدام الموارد.
وتُجري المؤسسات الكبرى اليوم تجارب واسعة على أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بل إن بعضها يشجع موظفيه على تجربة أسلوب "البرمجة بالجو العام (Vibe Coding)". ويتمثل التحدي أمام المؤسسات الحديثة في إيجاد التوازن المناسب بين المساهمة البشرية ومساعدة الذكاء الاصطناعي. ولهذا يُوصى عادةً باعتماد نهج الإنسان في العملية (HITL) في أي مشروع برمجي جاد.
فلم تَعُد كتابة التعليمات البرمجية هي العائق الرئيسي، بل أصبح تقييم التعليمات البرمجية التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي هو التحدي الأكبر. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يُسهم جزئيًا في عملية التقييم أيضًا، لكن المؤسسات ستحتاج إلى تطوير عمليات المراجعة وأفضل الممارسات، بل وحتى ثقافتها المؤسسية المتعلقة بكيفية تقييم التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. كما أن تكوين فِرق التطوير نفسها وممارسات التطوير المتبعة سيحتاجان إلى إعادة صياغة بما يتناسب مع هذه التقنيات. فعلى سبيل المثال، سيحتاج المهندسون ذوو الخبرة إلى تخصيص وقت أكبر للتصميم البنائي والمراجعة مقارنةً بالتنفيذ. وسيتحول دور المطورين بدرجة أكبر نحو تنسيق الحلول وحل المشكلات. أما المؤسسات القادرة على إعادة تشكيل دورة حياة تطوير البرمجيات لديها للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، فستكون في موقع أفضل لتسريع التسليم وتعزيز الابتكار.
اطَّلِع على تقرير Gartner لاكتشاف رؤى قابلة للتطبيق تساعدك على تحويل إنتاجية المطورين إلى محفز للنمو المؤسسي.
ادعم مشروعك القادم ببعض من أبرز القدرات المستخدمة لدينا. ابدأ وتعرَّف على المزيد حول النماذج المدعومة التي توفِّرها IBM.
تسريع عملية تسليم البرامج مع Bob، شريكك المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتطوير الآمن والمدرك للأهداف.
عزّز كفاءة تطوير البرمجيات باستخدام أدوات موثوقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في تقليل الوقت المستغرق في كتابة التعليمات البرمجية، وتصحيح الأخطاء، وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية، وإكمالها تلقائيًا—مما يمنح المطورين مساحة أكبر للابتكار.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.