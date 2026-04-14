استخدام الذكاء الاصطناعي في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)

يتمثل الهدف من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) في إنتاج أعلى جودة ممكنة من البرمجيات بأقل تكلفة وفي أقصر وقت. وعلى مدار تاريخ هندسة البرمجيات، تعاقبت عدة منهجيات شكلت أسس هذه الممارسة. فابتداءً من سبعينيات القرن الماضي، هيمنت منهجية الشلال (Waterfall) على عملية التطوير، حيث اعتمدت على مراحل متتابعة ومتميزة لا يمكن الانتقال من إحداها إلى التالية قبل إكمالها.

وفي العقد التالي، بدأت منهجية الشلال الصارمة تُفسح المجال للتطوير التكراري، الذي أتاح تنفيذًا جزئيًا للوظائف والحصول على تعليقات المستخدمين وإجراء التحسينات بصورة متواصلة. ثم جاء عقد الألفية الجديدة بمنهجية الأسلوب الرشيق، التي دفعت المجال نحو مزيد من التعاون، وتحسين آليات الملاحظات، واعتماد دورات تطوير أكثر تكرارًا. وفي العقد الذي تلاه، انتشرت ممارسات عمليات التطوير (DevOps). وهي مجموعة من الفلسفات الثقافية والممارسات والأدوات التي دمجت فِرق التطوير مع فِرق العمليات بهدف تمكين التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).

لقد أسهمت هذه الابتكارات في تحسين دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) بصورة كبيرة، إلا إن العملية لا تزال تنطوي على بعض التحديات والإحباطات. فلا يزال المطورون يقضون جزءًا من وقتهم في معالجة المشكلات الطارئة بدلًا من التركيز على بناء أنظمة جديدة. كما لا يزالون يتعاملون مع مهام سير عمل معزولة ومجزأة. وفي كثير من المؤسسات، يضطرون إلى التعامل مع الديون التقنية المتراكم نتيجة عقود من الحلول غير المنسقة والإصلاحات السريعة التي لم يتم تنفيذها وفق رؤية طويلة الأمد.

وقد شهد مجال الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية مع تطوير بنية Transformer، وهي البنية التي أتاحت ظهور النماذج اللغوية الكبيرة الحديثة. وكان Codex من OpenAI، الذي تم طرحه عام 2021، امتدادًا لنموذج GPT-3، وقد تم تدريبه على كميات هائلة من الأكواد البرمجية المتاحة للعامة. ويعتبر كثيرون أن هذا الإصدار يمثِّل بداية عصر البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي وقت لاحق من العام نفسه، أطلقت GitHub مساعد البرمجة Copilot المعتمد على Codex. وعند هذه المرحلة، لم تَعُد المساعدة البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد اهتمام محدود داخل الأوساط الأكاديمية، بل أصبحت منتجًا رئيسيًا يتم اعتماده بسرعة في مهام سير العمل المؤسسية.

وفي العام التالي، نقل ChatGPT من OpenAI مفهوم التفاعل مع روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى نطاق الاستخدام الجماهيري الواسع. لكن رغم أهمية القدرة على التحاور مع الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الأنظمة تحتاج أيضًا إلى فهم السياق الأوسع للكود حتى تتمكن من تقديم توصيات فعَّالة. وقد أتاحت التطورات اللاحقة مثل Code Llama توفير نوافذ سياق أكبر وفهم أفضل للسياق.

تمثِّل الأنظمة القائمة على الوكلاء الابتكار الكبير التالي في هذا المسار. فمع ظهور الوكلاء القادرين على الاستدلال واتخاذ الإجراءات -كما في إطار عمل ReAct- أصبحت النماذج اللغوية الكبيرة قادرة ليس فقط على التفكير والتحدث، بل أيضًا على تنفيذ إجراءات داخل بيئة التطوير. وأصبح بإمكان الوكلاء تنفيذ استدعاءات الأدوات والتفاعل مع قاعدة التعليمات البرمجية بصورة شبه مستقلة.

ولا يزال وكلاء الذكاء الاصطناعي يُحدِثون تحولًا جذريًا في تطوير البرمجيات. فبدلًا من استبدال المطورين البشريين، يعمل هؤلاء الوكلاء كطبقة ذكية تساعد على تعزيز الإنتاجية وتقليل العبء الذهني وتحسين عملية اتخاذ القرار. وعبر مراحل التخطيط والتحليل والبرمجة والاختبار والنشر والصيانة، يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحويل دورة حياة تطوير البرمجيات إلى عملية أكثر قدرة على التكيف وكفاءة وتكرارية.

وما زالت هذه الثورة مستمرة، وقد يكون للبرمجة المدعومة بالوكلاء أثر في عملية التطوير يفوق في أهميته التحولات التي أحدثتها منهجية الشلال (Waterfall) أو الأسلوب الرشيق أو عمليات التطوير.