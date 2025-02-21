ما المقصود بمركز بيانات الذكاء الاصطناعي؟

في منشور مدونة في أوائل عام 2025، أطلقت Microsoft على الذكاء الاصطناعي اسم "كهرباء عصرنا". وسنكتشف في المستقبل إذا ما كانت هذه التسمية مبالغة أو وصفًا دقيقًا. ومع ذلك، فإن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من OpenAI من قِبَل ملايين المستخدمين غير المتخصصين قد سار بوتيرة سريعة. وقد أدت هذه القدرات الواضحة للذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح إلى تدفق مكثف للأدوات الجديدة للذكاء الاصطناعي، والعملاء، ومنشئي المحتوى.

النماذج مفتوحة المصدر والتوسع المستمر في ديمقراطية الذكاء الاصطناعي تعني أن التأثير في منظومة الذكاء الاصطناعي ليس مقتصرًا فقط على الشركات الرائدة الكبيرة. إذ يمكن لأي جهة تقريبًا أن تكون شركة تكنولوجيا، إذا تمكَّنت من تحديد حالة استخدام للذكاء الاصطناعي واعتماد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتنفيذها. وفقًا لتقرير صادر عن IBM Institute for Business Value (اختصارًا IBM IBV) لعام 2024، قال 43% من المسؤولين التنفيذيين على مستوى الإدارة العُليا في مجال التكنولوجيا إن مخاوفهم بشأن بنية تكنولوجيا المعلومات قد زادت في الأشهر الستة الماضية بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأنهم الآن يركزون على تحسين بنية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم لتوسيع نطاقها.

وفي الوقت نفسه، نمت صناعة مراكز البيانات لتتناسب مع الطلب. وأصبحت البنية التحتية لمراكز البيانات في جميع أنحاء العالم جاهزة بشكل متزايد للذكاء الاصطناعي، وقادرة على معالجة أحجام كبيرة من العمليات الحسابية والطلبات المعقدة. وحاليًا، تشهد منطقتا آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية أعلى انتشار لمراكز البيانات، لا سيما في مناطق مثل بكين وشنغهاي وشمال فيرجينيا ومنطقة خليج سان فرانسيسكو.1

كما أشارت الاستثمارات الكبيرة من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى نمو قطاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. في عام 2025 ،تخطط Microsoft لاستثمار ما يقرب من 80 مليار دولار أمريكي في بناء مركز البيانات، وتستثمر شركة Meta ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي في تطوير مركز بيانات ضخم جديد على مساحة أربعة ملايين قدم مربع في ولاية لويزيانا الأمريكية.