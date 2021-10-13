إن السعي لتحسين مرونة تكنولوجيا المعلومات يحفز المؤسسات على استكشاف بنى مراكز البيانات الجديدة. تحتاج المؤسسات إلى تسريع تقديم الخدمات التقنية مع الاحتفاظ بالسيطرة على تكنولوجيا المعلومات وتقليل التعقيد وتقليل التكاليف.
ببساطة، عمليات شراء ونشر البنية التحتية التقليدية بطيئة ومرهقة للغاية. لا يمكن لمجموعات الأعمال ومطوري البرامج الانتظار أسابيع أو شهور حتى يتم شراء بنية تحتية مادية جديدة وتوفيرها. تحتاج الفرق إلى الموارد في غضون ساعات أو دقائق للاستفادة من ظروف السوق المتغيرة وتلبية توقعات العملاء.
منذ تقديم المحاكاة الافتراضية للخادم منذ سنوات، أدركت المؤسسات قيمة تجميع موارد البنية الأساسية. عبر تجريد موارد الحوسبة من الخوادم المادية، تساعد افتراضية الخادم في تسريع عملية التوفير، وتحسين استخدام النظام، وتقليل نفقات الأجهزة.
يمكن لبنية مركز البيانات المعرّف برمجيًا أن تُحسّن بشكل كبير من مرونة تكنولوجيا المعلومات. من خلال تجميع موارد البنية التحتية، وتوحيد أدوات الإدارة عبر طبقات البنية التحتية، وتمكين التزويد القائم على السياسات، يمكن لمركز البيانات المعرف بالبرمجيات (SDDC) أن يساعد مجموعات تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة بشكل أسرع للطلبات الجديدة لموارد تكنولوجيا المعلومات. في الوقت نفسه، يتيح مركز البيانات المعرف بالبرمجيات (SDDC) أتمتة تعتمد على السياسات لتوفير الموارد وإدارتها، مما يسرع تسليم الموارد ويعزز الكفاءة لتقليل التكاليف وتأسيس مسار لتحديث التطبيقات.
يجمع SDDC بين موارد الحوسبة الافتراضية والتخزين والشبكات الافتراضية مع منصة موحدة لإدارة البيئة المتكاملة بأكملها.
تعد المحاكاة الافتراضية للحوسبة أو المحاكاة الافتراضية للخادم معروفة جيدًا للعديد من المؤسسات. باستخدام برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية، تقوم المحاكاة الافتراضية للحوسبة بتلخيص أنظمة التشغيل والتطبيقات من الخوادم الفعلية. ونتيجة لذلك، يمكن للمسؤولين استخدام الأجهزة الافتراضية (VMs) لتشغيل العديد من التطبيقات وأنظمة التشغيل المميزة على خادم واحد. لقد استخدمت المؤسسات المحاكاة الافتراضية للحوسبة لأكثر من عقد من الزمن للحد من انتشار الخوادم وتحسين استخدام الموارد.
لمزيد من المعلومات حول المحاكاة الافتراضية، راجع "دليل شامل حول المحاكاة الافتراضية (Virtualization: A Complete Guide)".
مثلها مثل المحاكاة الافتراضية للخوادم، تعمل المحاكاة الافتراضية للتخزين على تجميع الموارد، مما يُلغي الجزر المنفصلة لأنظمة التخزين. تُحسّن المحاكاة الافتراضية للتخزين من المرونة وقابلية التوسّع، إذ يمكنك تخصيص السعة التخزينية من الحزمة الموحدة دون الحاجة غالبًا إلى شراء سعة جديدة. كما يمكنك تخصيص التخزين ديناميكيًا، مما يمنح كل تطبيق السعة التي يحتاجها عند الطلب.
تتيح لك المحاكاة الافتراضية للشبكة إمكانية توفير شبكات الأجهزة المادية وإدارتها بشكل مستقل. يقلل هذا التجريد للموارد من وقت التزويد ويعزز المرونة، مما يسمح لك بنقل أعباء العمل بسهولة أكبر عبر مراكز البيانات دون قيود مادية. سيتضمن حل المحاكاة الافتراضية للشبكة المناسب أيضًا إمكانات أمنية لحماية الشبكات وعزل أعباء العمل.
تقوم البنية التحتية المعرفة بالبرمجيات (SDDC) بدمج طبقات المحاكاة الافتراضية هذه، مما يؤدي إلى إنشاء بيئة واحدة ومتقاربة للغاية تسهل تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات كخدمة بغض النظر عما إذا كانت SDDC منتشرة في بيئة سحابية خاصة أو عامة أو هجينة. تعمل منصة إدارة واحدة على توحيد الإدارة عبر طبقات المحاكاة الافتراضية وتمكّن الأتمتة المستندة إلى السياسات التي تبسط العمليات.
للحصول على نظرة عامة حول تقنية المحاكاة الافتراضية، شاهد الفيديو التوضيحي "شرح مبسّط للمحاكاة الافتراضية (Virtualization Explained)":
يمكن أن يوفر تنفيذ بنية SDDC فوائد قصيرة وطويلة الأجل. الفائدة الأساسية على المدى القصير هي المرونة. باستخدام SDDC، يمكنك تقليل الوقت اللازم لتوفير موارد جديدة بشكل كبير. لم يعد الأمر يستغرق أياماً أو أسابيع لإعداد خادم فعلي جديد أو توفير المزيد من سعة التخزين لتطبيق ما أو تعديل الشبكات الفعلية. يمكن للأتمتة القائمة على السياسات أن تزيد من سرعة توفير الموارد، مما يمكّنك من نشرها في غضون دقائق.
يمكن أن يساعد مركز البيانات المعرف بالبرمجيات أيضًا في تحسين أداء البنية التحتية. يمكنك تحسين موارد الحوسبة والتخزين والشبكات لكل تطبيق وعبء عمل دون الحاجة إلى إجراء تغييرات مادية على البنية التحتية.
على المدى الطويل، يساعد SDDC في التحكم في التكاليف. يؤدي تجميع الموارد إلى تحسين استخدام البنية التحتية ويتيح لك تجنب عمليات شراء بنية تحتية جديدة. استغلال أفضل يعني أيضاً بقاء بنية تحتية أقل خاملة، تستهلك العقارات والطاقة والتبريد. إذا قمت بتطبيق مركز بيانات معرف بالبرمجيات (SDDC) باستخدام بنية تحتية سحابية هجينة أو عامة، فيمكنك التحول من نموذج النفقات الرأسمالية (CAPEX) إلى نموذج النفقات التشغيلية (OPEX)، متجنباً بذلك النفقات الرأسمالية الأولية الكبيرة.
يساعد اعتماد نهج مركز البيانات المعرف بالبرمجيات (SDDC) أيضًا في ترسيخ مسار نحو تحديث البنية التحتية والتطبيقات. توحيد منصة الإدارة يسهل دمج التقنيات الجديدة وترحيل أعباء العمل إلى البيئات السحابية.
قبل تنفيذ مركز البيانات المعرّف بالبرمجيات (SDDC)، احرص على فهم التحديات المحتملة التي قد تُهدد عائد الاستثمار الخاص بك.
إن العقبة الأساسية تكمن في التوصل إلى اتفاق بين مختلف الوظائف. التوحيد القياسي عبر الفرق أمر بالغ الأهمية لاعتماد مركز بيانات معرف بالبرمجيات (SDDC)، لكن العديد من مؤسسات تكنولوجيا المعلومات التقليدية مقيدة بعمليات وسياسات منعزلة تجعل التوحيد القياسي صعبًا. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمواءمة فرق المشتريات، وفرق التطوير، ومحللي تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي الأنظمة وغيرهم بشأن الأدوات والعمليات الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن المكاسب في الكفاءة والابتكار والتكلفة الإجمالية للملكية يمكن أن تكون هائلة عند اعتماد مركز البيانات المعرف بالبرمجيات (SDDC) بشكل كامل.
بمجرد قبول التوحيد القياسي عبر مؤسستك، توجد أيضًا تحديات فنية. على سبيل المثال، قد يؤدي الانتقال إلى بيئة جديدة إلى بعض فترات التعطل للتطبيق. يمكن أن يؤدي التخطيط لتنفيذ SDDC على مراحل إلى تقليل مخاطر فترة التعطل. يمكن لمركز بيانات معرف بالبرمجيات (SDDC) قائم على السحابة أن يسمح لك أيضًا باختبار طبقات المحاكاة الافتراضية الجديدة بتكلفة فعالة قبل إدخال البيئة بأكملها في الإنتاج.
للمضي قدمًا، سيتطلب دمج طبقات البنية التحتية الجديدة، مثل التخزين والشبكات، من فريق العمليات لديك تغيير عملياتهم وسير عملهم الحاليين. قد يواجه المسؤولون لديك منحنى تعليمي أثناء استعدادهم لإدارة البيئة الجديدة واستخدام أدوات جديدة. يمكن أن يساعد اعتماد SDDC القائم على السحابة يستخدم أدوات مألوفة يمكن أن يساعد في تقليل منحنى التعلم.
الخدمات السحابية يمكن أن تساعد في مواجهة التحديات وتسريع الانتقال إلى بنية SDDC. من خلال تطبيق SDDC على بنية تحتية قائمة على السحابة، يمكنك تقليل الوقت والمخاطر المترتبة على إعادة تصميم البنية التحتية الحالية لديك.
وبالمثل، من خلال اعتماد أدوات الإدارة المستندة إلى السحابة، يمكنك التخلص من الوقت اللازم لتثبيت تلك الأدوات على البنية التحتية المحلية. إذا كان مزود الخدمة السحابية يوفر الأدوات والواجهات التي يستخدمها المسؤولون لديك حاليًا، فيمكنك تجنب منحنى التعلم. يمكن للمسؤولين الاستمرار في استخدام هذه الأدوات لإدارة الموارد المستندة إلى السحابة تمامًا كما يفعلون محليًا.
يساعد مركز البيانات المعرف بالبرمجيات (SDDC) المستند إلى السحابة أيضًا في التحكم في التكاليف عن طريق تجنب شراء البنية التحتية المادية. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء بيئة جديدة تمامًا في السحابة والتخلص من جميع النفقات الرأسمالية. أو يمكنك الاستفادة من بنيتك التحتية الحالية في بيئة هجينة، باستخدام السحابة لتوسيع مواردك دون شراء ونشر المزيد من الأنظمة المادية.
بتوظيف البنية التحتية القائمة على السحابة، يمكنك زيادة السعة والوصول إلى أحدث التقنيات دون الحاجة إلى ترقية أنظمتك المادية باستمرار. تنفيذ مركز بيانات معرف بالبرمجيات (SDDC) في بيئة سحابية يساعدك على تقديم أداء استثنائي للتطبيقات وسعة كافية لدعم نمو البيانات مع تجنب النفقات الرأسمالية الكبيرة.
يمكنك أيضًا الحفاظ على التحكم في بيئتك. فعندما يتبنى مستخدمو الأعمال والمطوّرون خدمات السحابة العامة دون إشراف من قسم تكنولوجيا المعلومات، فإنهم قد يتسببون في مشكلات تتعلق بالأمان، والحَوْكمة، والامتثال التنظيمي. ومع استخدام مركز بيانات معتمد على السحابة ومصمم بطريقة مناسبة، يمكنك الوصول إلى الموارد السحابية مع ضمان امتثال الجميع للسياسات الداخلية واللوائح الخارجية.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في مزود مركز البيانات المعرف بالبرمجيات (SDDC) المستند على السحابة؟ سيقدم المزود المناسب أدوات وواجهات إدارة مألوفة، وبذلك لن تضطر مؤسستك إلى إنفاق الوقت والمال في تعلم برامج إدارة جديدة.
سيكون لدى المزود المناسب أيضًا الخبرة التي تحتاجها للانتقال السلس إلى البيئة الجديدة. يمكنك العمل مع المزود لتطبيق بيئة هجينة بسرعة حتى تتمكن من البدء في الاستفادة من البنية الجديدة على الفور مع الاستمرار في استخدام البنية التحتية الحالية لديك.
سيكون لدى المزود المناسب المرونة لدعم مجموعة من تكوينات مركز البيانات المعرف بالبرمجيات (SDDC) والأجهزة. يجب على المزود أن يقدم خيارات مُدارة وغير مُدارة لتتمكن من اختيار ما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالتحكم الكامل في البيئة أو الاستعانة بمصادر خارجية للإدارة. في النهاية، يجب أن تتمتع بالمرونة لتنفيذ SDDC الذي يلبي متطلباتك الفريدة.
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