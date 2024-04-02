تستخدم المجموعة مراكز البيانات الخضراء لتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة والموارد، وإطالة دورات حياة البنية التحتية، وخفض تكاليف مركز البيانات، وتقليل الأثر الكربوني. إحدى طرق تحقيق ذلك هي إعادة استخدام أو تدوير المعدات المادية والحرارة الناتجة عن أنظمة الحوسبة. غالبًا ما تستخدم مراكز البيانات الخضراء أيضًا طاقة مصدرها مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الهدف الأساسي هو إعطاء الأولوية لكفاءة مراكز البيانات والاستدامة البيئية من خلال استخدام مناهج ذكية في إدارة الطاقة.

تُعَد استدامة مركز البيانات جزءًا مهمًا من تحسين استخدام الموارد التنظيمية وتعزيز الجدوى على المدى الطويل. يساعد اعتماد تدابير موفِّرة للطاقة المؤسسات على خفض التكاليف عن طريق تقليل الاستهلاك الإجمالي للطاقة لمراكز البيانات.

من خلال تبني تقنيات مثل المحاكاة الافتراضية، والأجهزة الموفِّرة للطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة في مراكز البيانات، يمكن للمؤسسات تحسين استخدام الطاقة، وتقليل النفايات وتوفير المال.