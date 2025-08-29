يمكن لاستراتيجية النشر التي تختارها المؤسسات أن تحدد نجاح أو فشل إطلاق تطبيقات البرمجيات. في بيئات Kubernetes، يؤثِّر هذا القرار بشكل مباشر في توفُّر التطبيق وسرعة التطوير والتكاليف التشغيلية.

غالبًا ما يكمُن الفرق بين نشر سلس وفشل كارثي في اعتماد النهج الصحيح الذي يتوافق مع احتياجات التطبيقات وتحمل المخاطر.

مع استمرار اعتماد Kubernetes، أصبحت خيارات النشر الاستراتيجية ذات أهمية متزايدة لفِرق عمليات التطوير ولتحقيق نتائج الأعمال على حد سواء.

وجدت دراسة أجرتها مؤسسة Cloud Native Computing Foundation (CNCF) أن 93% من المؤسسات تستخدم Kubernetes أو تقوم بتجربته أو تقييمه.1 وتقدِّم جميع استراتيجيات نشر Kubernetes مفاضلات مختلفة بين السرعة، والأمان، واستخدام الموارد.