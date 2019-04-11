حلول الحاويات

تشغيل وتوسيع نطاق أعباء العمل المعبأة في حاويات مع الريادة في الأمان والابتكارات ذات المصدر المفتوح
يوفر التحديث باستخدام الحاويات مزايا عديدة لتطوير البرامج ونشرها. إذ تُسهم الحاويات في تعزيز المرونة وتسريع الابتكار من خلال تمكين دورات تطوير أسرع وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق. كما تحسِّن قابلية النقل والاتساق عبر البيئات المختلفة، ما يجعل من السهل نقل التطبيقات بين مراحل التطوير والاختبار والإنتاج.
Kubernetes وRed Hat OpenShift
يُعَد Kubernetes نظامًا مفتوح المصدر لتنظيم الحاويات، ويوفر الأساس لإدارة التطبيقات المعتمدة على الحاويات. وRed Hat OpenShift هو منصة حاويات جاهزة للاستخدام التجاري، ومبنية على أساس Kubernetes.
تنشئ الحاوية حزمة قابلة للتنفيذ من البرنامج تكون مجردة عن نظام التشغيل المضيف (أي غير مرتبطة به أو معتمدة عليه). وبالتالي، فهي قابلة للنقل ويمكن تشغيلها بشكل موحد ومتسق عبر أي منصة أو سحابة.
يؤدي تطوير الحاويات ونشرها إلى تعزيز المرونة ويُتيح للتطبيقات العمل في البيئات السحابية التي تلبي احتياجات الأعمال على أفضل نحو.
تُعَد الحاويات "خفيفة الوزن"، ما يعني أنها تشترك في نواة نظام التشغيل الخاص بالجهاز. وتُسهم هذه الميزة في تعزيز كفاءة الخوادم، وتقليل تكاليف الخوادم والتراخيص، وتسريع أوقات التشغيل نظرًا لعدم الحاجة إلى تحميل نظام تشغيل كامل.
نشر مجموعات Red Hat OpenShift عالية التوافر ومُدارة بالكامل بضغطة زر.
تشغيل التطبيقات دون خوادم مباشرةً من مصدر الرمز أو من صور الحاويات.
تبسيط نشر Kubernetes وإدارته وتنفيذ عملياته.
تشغيل وإدارة أجهزة افتراضية آمنة على منصة سحابية وأصلية للذكاء الاصطناعي عبر IBM Cloud.
تقديم حلول الذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية الهجينة.
تمكَّن من نشر تطبيقات Red Hat OpenShift وwatsonx بسهولة. يتوفر Fusion كخيارين مرنين لدعم احتياجاتك في السحابة الهجينة.
شغِّل التطبيقات الافتراضية على IBM Fusion مع Red Hat OpenShift لتوفير المرونة والأمان وتوفير التكاليف نحو الانتقال إلى المستقبل السحابي الموجَّه نحو التطبيقات الأصلية.
استكشِف الخدمات الخمس لبيانات التطبيقات الأساسية التي توفِّر تجربة متسقة عبر السحابة العامة أوالأجهزة التي تعمل دون نظام تشغيل في البيئات المحلية، أو المنصات الافتراضية.
تقنيات السحابة المتوافقة مع معايير الصناعة لإنشاء تطبيقات z/OS UNIX وتشغيلها كحاويات على z/OS.
أثبتت أُطر عمل الحاويات قدرتها الكبيرة على إنشاء مهام سير عمل مستقرة مع أوقات تشغيل محسَّنة وتسليم مستمر.
تحديث أعباء العمل الخاصة بك على الأجهزة الافتراضية باستخدام الحاويات في السحابة
استكشِف الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر حاويات IBM Cloud المتاحة للشركات حول العالم.
اجعل تسجيل الوصول في المطارات أسرع وأسهل من خلال اعتماد بنية الخدمات المصغرة على منصة هجينة مفتوحة وقابلة للتوسع بدرجة عالية.
اربط مالكي المركبات الكهربائية بمالكي محطات الشحن من خلال توسيع وتقليص البنية التحتية غير المعتمدة على الخوادم حسب الحاجة.