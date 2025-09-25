الحاويات على IBM Cloud

تعرف على المزيد
بناء خدمات مصغرة آمنة للانتقال بشكل أسرع من الفكرة إلى السوق. اختَر المعالج ومنسق الحاويات المناسب لاحتياجاتك مع موثوقية عالية في سحابتك الهجينة.
مع خدمات الحاويات من IBM، المبنية على تقنيات مفتوحة المصدر مثل Kubernetes، يمكنك تسهيل وتسريع رحلتك إلى السحابة بطريقة سريعة وآمنة. استخدِم خدمة IBM Cloud Continuous Delivery لبناء ونشر تطبيقاتك المعبأة في حاويات على السحابة. نظِّم حاوياتك باستخدام ®Red Hat® OpenShift على ®IBM Cloud أو خدمة IBM Cloud® Kubernetes، أو استخدِم IBM Cloud Code Engine، وهي منصة مُدارة بالكامل وخالية من الخوادم، لتركيز جهودك على كتابة التعليمات البرمجية بدلًا من إدارة البنية التحتية. توفِّر ®IBM Cloud حل الحاوية الذي يًُلبي احتياجاتك.
يحصل المستخدمون الجُدُد على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي لأول استخدام للتطبيقات والخدمات في ®IBM Cloud. ابدأ الآن!
دعم دورة حياة مشاريع ونماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي باستخدام البنية التحتية للحاويات، سواء في البيئات المحلية أو السحابية باستخدام حلول IBM Cloud.
احصل على مجموعة Kubernetes مجانًا بالإضافة إلى أكثر من 40 منتجًا دائمًا مجانًا ورصيد بقيمة 200 دولار أمريكي.
يعمل IBM Cloud على Kubernetes لتحقيق قابلية التوسع وتنوع أعباء العمل ويدعم أكثر من 25,000 مجموعة.
تم بناء IBM Cloud على معايير مفتوحة لتحقيق المرونة، وقابلية النقل، وخدمات سحابية مدعومة بواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة.
تقدِّم IBM Cloud ميزة الاحتفاظ بمفتاحك الخاص (KYOK) والأمن على مستوى الحاويات،
والامتثال الواسع للصناعة * تُطبَّق القيود
يتم تمكين تطبيق أمان صورة IBM Cloud بشكل افتراضي على التركيبات الخاصة، ما يمنع هجوم الشيفرة الخبيثة من التأثير في الحاويات الأخرى أو نظام المضيف.