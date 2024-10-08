يهيمن كيانان في الوقت الحالي على سوق التطبيقات المعبأة في حاويات:

Docker

منصة النقل بالحاويات الأكثر استخدامًا هي Docker. تم بناء حاويات Docker في الأصل حول محرك Docker في عام 2013 وتم تشغيلها وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API). Docker هي في الواقع منصة كخدمة (PaaS) وميزتها الرئيسية هي مرونتها. يمكن لـ Docker أخذ أي تطبيق والتبعيات المرتبطة به وتحويله إلى حاوية افتراضية، والتي يمكن تشغيلها بعد ذلك على أي كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو macOS أو Linux. يستخدم النظام صور Docker، وهي قوالب للقراءة فقط تُستخدم لبناء الحاويات، وملفات Dockerfiles، وهي ملفات نصية تصاحب صور Docker وتفسرها. تتطلب صور Docker وصور الحاويات الأخرى مساحة لتشغيلها. ويُدار ذلك من خلال وقت تشغيل الحاوية — وهو حل برمجي يتفاعل مع نظام التشغيل لتوفير المساحة اللازمة لتشغيل صور الحاوية.

Kubernetes

منصة تنسيق الحاويات الأكثر شهرةً هي منصة Kubernetes، التي أنشأتها شركة Google في عام 2014 ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة بفضل الطريقة الفعالة التي تعمل بها على أتمتة عملية نشر البرامج وقابلية التوسع ودعم عملية إدارة الحاويات. علاوة على ذلك، فإن منصة Kubernetes هي نظام مفتوح المصدر يحث على المشاركة الشغوفة للمساهمين (الذين يشرفون على المشروع في الوقت الحالي)، حيث يضيف كل مزود برامجه الخاصة على منصة Kubernetes. على سبيل المثال، في بعض الخدمات، لا يتمكن المستخدمون من إنشاء مجموعات Kubernetes فحسب، بل يمكنهم أيضًا نشر تطبيقات الويب القابلة للتطوير وتحليل السجلات.

في الوقت الحاضر، يُعد نظاما Docker وKubernetes أكثر الأدوات استخدامًا في التعامل مع حاويات الكمبيوتر. ووفقًا لتوقعات النقل بالحاويات الأخيرة (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) لعام 2024، فإن أنظمة Dockers أصبحت تسيطر الآن على حصة ضخمة تبلغ 82.8% من هذه السوق، بينما تستحوذ أنظمة Kubernetes على حصة سوقية تبلغ 11.52%.